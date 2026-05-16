Lời khuyên đến những người đổ xăng sinh học

Xăng sinh học E10 đang dần trở thành xu hướng nhiên liệu mới tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, nhờ khả năng giảm phát thải và thân thiện hơn với môi trường. Tuy nhiên, cùng với quá trình mở rộng sử dụng, không ít người vẫn băn khoăn liệu loại nhiên liệu này có ảnh hưởng đến động cơ, gây hao xăng hay làm giảm tuổi thọ phương tiện hay không.

Không phải xe nào dùng E10 cũng gặp vấn đề như nhiều người lo ngại

Một trong những nỗi lo phổ biến nhất là xăng E10 có thể gây hại động cơ, đặc biệt với ô tô và xe máy đang dùng A92 hoặc RON95. Tuy nhiên, theo các chuyên gia và thông tin từ ngành công thương, phần lớn phương tiện hiện nay đều có thể sử dụng E10 mà không cần cải tạo động cơ.

Nếu xe tương thích với xăng E10, có thể chuyển đổi ngay, không cần xả hết xăng A92 hoặc A95 đang có trong bình. Theo Cẩm nang Xăng sinh học do Bộ Công Thương ban hành, đối với cả xe có thiết kế phun xăng điện tử và chế hòa khí, có thể sử dụng lẫn xăng sinh học với nhiên liệu xăng thông thường mà không cần phải điều chỉnh hệ thống nhiên liệu hay lượng nhiên liệu cung cấp.

Không giống như việc trộn xăng và dầu diesel, việc đổ xen kẽ giữa xăng E10 và xăng không chì thường hoặc xăng không chì cao cấp là hoàn toàn bình thường, sẽ không gây hại cho hệ thống nhiên liệu hay động cơ.

Nguyên nhân là E10 thực chất chỉ chứa khoảng 10% ethanol sinh học, phần còn lại vẫn là xăng khoáng thông thường. Với các dòng xe đời mới, đặc biệt là xe sử dụng phun xăng điện tử, việc chuyển đổi sang E10 thường không tạo khác biệt lớn trong vận hành.

Điều này cũng đồng nghĩa việc bơm lẫn E10 với xăng truyền thống trong quá trình sử dụng thông thường nhìn chung không gây ảnh hưởng nghiêm trọng như nhiều người lo lắng.

Xe đời cũ cần được theo dõi kỹ hơn

Dù được đánh giá tương thích với đa số phương tiện hiện nay, E10 vẫn có thể khiến một số người dùng xe đời cũ cần cẩn trọng hơn.

Ethanol có đặc tính hút ẩm và khả năng tác động đến một số chi tiết cao su hoặc hệ thống nhiên liệu cũ sau thời gian dài sử dụng nếu vật liệu không tương thích. Những dòng xe dùng chế hòa khí hoặc đã vận hành nhiều năm có thể nhạy cảm hơn với nhiên liệu pha ethanol.

Các chuyên gia cho rằng người dùng không nên quá hoang mang, nhưng cần chú ý theo dõi tình trạng vận hành của xe trong giai đoạn đầu chuyển đổi sang E10.

Đừng quá ám ảnh chuyện “hao xăng”

Không ít người cho rằng E10 sẽ khiến xe tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn vì ethanol có nhiệt trị thấp hơn xăng khoáng. Tuy nhiên, theo các nghiên cứu và thử nghiệm được dẫn lại trong nhiều báo cáo, mức chênh lệch thực tế không quá lớn.

Khi sử dụng xăng E10, công suất động cơ và mức tiêu hao nhiên liệu về cơ bản tương đương với xăng khoáng. Thậm chí, trong một số trường hợp, mức tiêu thụ nhiên liệu còn có thể được cải thiện nhờ quá trình cháy tối ưu hơn.﻿

Với đa số người dùng thông thường, khác biệt về mức tiêu thụ nhiên liệu gần như khó nhận ra rõ rệt.

Lưu ý khi sử dụng

Do đặc tính "ngậm nước" của xăng E10, có một số lưu ý trong quá trình sử dụng ngay cả với xe tương thích với loại xăng này.

Nếu không sử dụng xe trong 3-4 tuần, hãy xả sạch bình xăng hoặc cân nhắc sử dụng chất ổn định xăng. Lý do là xăng E10 có đặc tính "háo nước", dễ xảy ra hiện tượng tách lớp ethanol ngậm nước và xăng sau vài tuần, đặc biệt là khi xe đứng im một chỗ thời gian dài; nước và ethanol lắng xuống dưới, còn xăng nổi lên trên.

Phần nước sẽ gây han gỉ bình xăng, và khi sử dụng xe trở lại, nước lọt vào làm hỏng bơm xăng. Ngoài ra, khi có hiện tượng tách lớp, phần xăng phía trên có chỉ số octan thấp hơn so với ban đầu, do ethanol mang theo một phần trị số octan khi tách ra khỏi dung dịch.

Hạn sử dụng của xăng E10 thường là 3 tháng, trong điều kiện lý tưởng. Sau thời gian này, nguy cơ phân tách sẽ tăng lên, đặc biệt nếu nhiên liệu tiếp xúc với môi trường độ ẩm cao. Tuy nhiên, bạn khó có thể biết vào thời điểm đổ xăng vào xe, xăng đã được sản xuất từ khi nào, nên 3-4 tuần không sử dụng xe là mốc thời gian nhiều chuyên gia khuyến cáo nên xả sạch bình xăng.

Bên cạnh đó, chủ xe nên thay lọc xăng thường xuyên hơn so với khi sử dụng xăng A92 và A95 thông thường.