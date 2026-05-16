VinFast chốt ra mắt SUV mới tháng này: Dễ là VF 8 đời mới với thay đổi lớn từ ngoài vào trong

Trang fanpage chính thức của VinFast vừa thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng yêu xe khi đăng tải hình ảnh úp mở về một mẫu xe mới, kèm theo mốc thời gian ra mắt vào ngày 20/5 tới đây.

Hình ảnh úp mở ra mắt xe mới của VinFast. Ảnh: VinFast

Dù hình ảnh được thiết kế ẩn hiện trong bóng tối, chi tiết cụm đèn định vị ban ngày đặc trưng lộ diện đã nhanh chóng cho thấy mối liên hệ trực tiếp với mẫu SUV bí ẩn liên tục chạy thử nghiệm và gây xôn xao dư luận trong suốt những ngày gần đây.

Trước đó, mẫu xe này từng bị bắt gặp khi đang di chuyển chạy thử tại khu vực nhà máy cũng như trên đường phố công cộng mà không có lớp ngụy trang. Những hình ảnh thực tế khi đặt mẫu xe mới cạnh dòng xe VF 8 cho thấy sự tương đồng rõ rệt về mặt kích thước tổng thể.

Mẫu xe mới có thể thay thế vị trí VF 8 hiện tại. Ảnh: ST

Đáng chú ý, một số hình ảnh rò rỉ trước đó còn ghi lại xe được gắn logo VF 8 phía sau cốp, làm dấy lên những dự đoán về việc đây khả năng cao là thế hệ mới của VF 8, hoặc là một dòng sản phẩm chiến lược hoàn toàn mới nhằm thay thế cho vị trí của VF 8 hiện tại trên thị trường.

Cũng theo hình ảnh về chiếc SUV chạy thử trên đường, các chi tiết như ốp gương chiếu hậu và thiết kế mâm mang nhiều nét tương đồng với mẫu xe VF MPV 7, dẫn đến giả thuyết cấu trúc khung gầm và nền tảng kỹ thuật có thể được chia sẻ chung giữa hai dòng xe.

Mẫu xe mới mang logo VF 8 nhưng có thể sẽ khác biệt hoàn toàn ở nền tảng khung gầm. Ảnh: ST

Về thiết kế ngoại thất, điểm nhấn khác biệt nằm ở cụm đèn định vị hình cánh chim đặc trưng nhưng được tạo phong cách không liền mạch, tạo góc nhìn mới lạ hơn so với một số SUV khác của VinFast. Phía đuôi xe có cụm đèn hậu LED kích thước lớn vắt ngang phần cốp. Bên hông có tay nắm cửa dạng ẩn vào thân xe, với kiểu mở tương tự trên các dòng xe BMW thế hệ mới.

Không gian cabin của mẫu xe này cũng hứa hẹn mang đến sự thay đổi lớn so với các xe VinFast khác. Hình ảnh rò rỉ khoang nội thất cho thấy sự thay đổi khác biệt hoàn toàn so với khoang lái của VF 8 hiện hữu, bao gồm vô-lăng thiết kế thể thao và góc cạnh hơn, đi với lẫy gạt chuyển số ở bảng điều khiển tương tự như cách bố trí của BMW. Dù xe vẫn duy trì màn hình cảm ứng kích thước lớn phục vụ nhu cầu giải trí và điều khiển tại trung tâm bảng táp-lô, người lái giờ đây đã có thêm một màn hình hiển thị tốc độ nhỏ đặt ngay phía sau vô-lăng để dễ dàng quan sát các thông số vận hành trực quan hơn.

Mẫu xe mới hứa hẹn sẽ có thêm công nghệ mới. Ảnh: ST

Thông số kỹ thuật chi tiết của mẫu SUV mới này hiện vẫn được giữ kín. Tuy nhiên, việc chuyển đổi sang một nền tảng khung gầm hoàn toàn mới, có sự chia sẻ và kế thừa từ các dòng sản phẩm thế hệ sau, mở ra kỳ vọng lớn về những cải tiến ở hệ thống pin và động cơ điện.