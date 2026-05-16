Láng giềng Việt Nam phát hiện 200 mỏ khoáng sản quy mô lớn, chứa vàng, quặng sắt, lithium

Trung Quốc vừa công bố phát hiện 200 mỏ khoáng sản quy mô vừa và lớn trong năm 2025, trong bối cảnh nước này tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào hoạt động thăm dò địa chất nhằm tăng cường tự chủ về tài nguyên chiến lược.

Theo Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc, tổng vốn đầu tư cho hoạt động thăm dò địa chất ngoài lĩnh vực dầu khí trong năm 2025 đạt khoảng 25,25 tỷ nhân dân tệ, tương đương gần 98.000 tỷ đồng, tăng 10% so với năm trước. Đây cũng là năm thứ năm liên tiếp lĩnh vực này ghi nhận tăng trưởng đầu tư.

Các mỏ mới được phát hiện bao gồm nhiều loại khoáng sản quan trọng như vàng, quặng sắt, than đá và lithium, góp phần củng cố nguồn tài nguyên khoáng sản phục vụ phát triển công nghiệp và năng lượng của Trung Quốc.

Đáng chú ý, Bắc Kinh đang gia tăng mạnh đầu tư vào các loại khoáng sản chiến lược phục vụ ngành công nghệ cao và năng lượng mới. Trong đó, đầu tư cho hoạt động thăm dò lithium tăng hơn 25% so với năm trước, còn mangan và niken đều tăng trên 15%.

Theo giới chức Trung Quốc, xu hướng này phản ánh chiến lược đẩy nhanh năng lực tự chủ đối với các nguồn khoáng sản then chốt trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ và chuỗi cung ứng toàn cầu ngày càng gay gắt.

Tính đến cuối năm 2025, trữ lượng quặng lithium của Trung Quốc đã vượt 9 triệu tấn, trong khi trữ lượng quặng niken vượt 4 triệu tấn. Đây được xem là nền tảng quan trọng cho các ngành sản xuất pin, xe điện và công nghệ cao của nước này trong những năm tới.

Cùng với đó, tỷ trọng các dự án thăm dò khoáng sản chiến lược cũng tăng mạnh, từ 32% năm 2021 lên 47% vào năm 2025. Điều này cho thấy trọng tâm thăm dò khoáng sản của Trung Quốc đang dịch chuyển nhanh sang các loại tài nguyên phục vụ chuyển đổi năng lượng và công nghiệp công nghệ cao.

Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc cho biết ngành thăm dò địa chất nước này hiện đã hình thành cơ cấu đầu tư đa dạng hơn, với sự tham gia của cả vốn nhà nước lẫn khu vực tư nhân.

Theo cơ quan này, các chương trình khảo sát địa chất phục vụ lợi ích công cộng đang được triển khai song song với các dự án thăm dò thương mại, hình thành mô hình phối hợp mới với vai trò định hướng của Chính phủ, sự dẫn dắt của thị trường và sự tham gia rộng rãi của nhiều thành phần kinh tế.

Không chỉ đẩy mạnh thăm dò khoáng sản rắn, Trung Quốc cũng tăng tốc tìm kiếm tài nguyên dầu khí nhằm đảm bảo an ninh năng lượng.

Trước đó, ngày 29/4, Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc công bố kết quả thăm dò dầu khí giai đoạn Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 (2021-2025), với tổng vốn đầu tư lên tới gần 450 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 65,8 tỷ USD.

Trong giai đoạn này, Trung Quốc đã phát hiện 225 mỏ dầu và khí tự nhiên quy mô vừa và lớn, bao gồm 13 mỏ dầu có tổng trữ lượng vượt 100 triệu tấn và 26 mỏ khí tự nhiên với tổng trữ lượng trên 100 tỷ m3.

Việc liên tục gia tăng đầu tư vào thăm dò khoáng sản và năng lượng cho thấy Trung Quốc đang đẩy mạnh chiến lược đảm bảo nguồn cung nguyên liệu trong nước, giảm phụ thuộc vào nhập khẩu trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị và chuỗi cung ứng toàn cầu ngày càng phức tạp.