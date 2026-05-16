Giá bạc lao dốc, bay hơn 9% chỉ trong 1 ngày

Giá bạc thế giới tiếp tục lao dốc mạnh, xuống dưới mốc 76 USD/ounce trong phiên cuối tuần, đánh dấu phiên giảm thứ hai liên tiếp trong bối cảnh thị trường chịu áp lực lớn từ lo ngại lạm phát tại Mỹ gia tăng và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì chính sách lãi suất cao lâu hơn dự kiến.

Theo diễn biến trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay hiện quanh vùng 75,7 USD/ounce, giảm gần 9,2% so với phiên hôm trước. Đà giảm diễn ra sau khi hàng loạt dữ liệu kinh tế Mỹ cho thấy áp lực giá cả tiếp tục nóng lên.

Cụ thể, giá sản xuất, giá nhập khẩu và xuất khẩu của Mỹ trong tháng 4 đã tăng với tốc độ nhanh nhất kể từ năm 2022. Lạm phát hàng năm cũng lên mức cao nhất kể từ năm 2023 trong bối cảnh cuộc xung đột Iran kéo dài và tình trạng đóng cửa eo biển Hormuz khiến chi phí năng lượng leo thang.

Những diễn biến này khiến thị trường gần như loại bỏ hoàn toàn khả năng Fed cắt giảm lãi suất trong năm nay. Thậm chí, một số nhà đầu tư hiện còn đặt cược vào khả năng Fed có thể tăng lãi suất trở lại vào cuối năm.

Lãi suất duy trì ở mức cao thường gây áp lực lên các kim loại quý như bạc và vàng do làm tăng chi phí cơ hội nắm giữ các tài sản không sinh lãi.

Bên cạnh yếu tố vĩ mô, triển vọng cung - cầu trên thị trường bạc cũng đang thay đổi theo hướng kém tích cực hơn. Ngân hàng UBS mới đây đã hạ dự báo nhu cầu đầu tư bạc toàn cầu năm nay từ hơn 400 triệu ounce xuống còn khoảng 300 triệu ounce.

Ngân hàng này cho rằng nhu cầu sử dụng bạc trong công nghiệp đang yếu đi, trong khi nguồn cung khai thác có dấu hiệu phục hồi. UBS đồng thời dự báo mức thâm hụt nguồn cung bạc toàn cầu có thể giảm mạnh xuống khoảng 60-70 triệu ounce, thấp hơn nhiều so với ước tính trước đó khoảng 300 triệu ounce.

Trong nước, giá bạc Phú Quý cũng giảm mạnh theo xu hướng thế giới. Theo cập nhật sáng 16/5, giá bạc Phú Quý 999 loại bạc thỏi và bạc miếng được niêm yết ở mức khoảng 75,44 triệu đồng/kg chiều mua vào và 77,76 triệu đồng/kg chiều bán ra, giảm phiên thứ 2 liên tiếp.

So với thời điểm đầu tuần, giá bạc trong nước đã giảm khoảng 6,8%. Diễn biến này phản ánh tác động trực tiếp từ đà lao dốc của giá bạc quốc tế trong những ngày gần đây.

Dù vậy, một số tổ chức vẫn cho rằng bạc còn dư địa được hỗ trợ trong ngắn hạn. Trong báo cáo triển vọng kim loại quý mới nhất, Sucden Financial nhận định tình trạng thiếu hụt nguồn cung kéo dài vẫn là yếu tố nâng đỡ giá bạc.

Theo tổ chức này, vị thế đầu cơ trên thị trường hiện chưa quá cao, giúp hạn chế nguy cơ bán tháo diện rộng. Tuy nhiên, Sucden Financial cũng nhấn mạnh thị trường bạc hiện vẫn thiếu dòng vốn đầu tư đủ lớn để hình thành một chu kỳ tăng giá bền vững.

Để bạc có thể quay trở lại vùng 80-85 USD/ounce, thị trường cần nhiều điều kiện thuận lợi hơn như dòng vốn ETF quay lại mạnh mẽ, các quỹ đầu cơ tăng vị thế mua và môi trường kinh tế vĩ mô ổn định hơn.

Các chuyên gia cũng lưu ý bạc có độ nhạy với nền kinh tế cao hơn vàng do nhu cầu công nghiệp chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tiêu thụ toàn cầu. Điều này đồng nghĩa bạc có thể phục hồi mạnh nếu kinh tế thế giới “hạ cánh mềm”, tức lạm phát hạ nhiệt nhưng tăng trưởng không rơi vào suy thoái sâu.

Ngược lại, nếu kinh tế toàn cầu suy yếu mạnh hơn dự báo, nhu cầu công nghiệp giảm tốc có thể tiếp tục gây áp lực lên giá bạc.

Sucden Financial hiện dự báo giá bạc sẽ tiếp tục được hỗ trợ trong vùng 70-72 USD/ounce. Đây được xem là vùng hỗ trợ quan trọng của thị trường trong ngắn hạn.﻿



