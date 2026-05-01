Sầu riêng Việt Nam đón tin vui từ Ấn Độ

Sầu riêng tươi Việt Nam xuất khẩu sang Ấn Độ sắp được nới điều kiện kiểm dịch, trong bối cảnh Trung Quốc, EU, Nhật Bản cùng nhiều thị trường lớn đồng loạt cập nhật và siết chặt các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, kiểm dịch động thực vật nhập khẩu.

Theo dự thảo sửa đổi Lệnh kiểm dịch thực vật đối với thực vật nhập khẩu năm 2003 của Ấn Độ, sầu riêng tươi xuất xứ Việt Nam nhập khẩu để tiêu dùng sẽ không phải khai báo bổ sung trên Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật và không áp dụng điều kiện nhập khẩu đặc biệt. Dự thảo được xây dựng dựa trên kết quả phân tích nguy cơ dịch hại theo tiêu chuẩn của Tổ chức Bảo vệ thực vật quốc tế (IPPC/FAO).

Động thái này được đánh giá có thể giúp doanh nghiệp Việt Nam giảm thêm thủ tục và thuận lợi hơn khi tiếp cận thị trường hơn 1,4 tỷ dân.

Thông tin trên được Văn phòng SPS Việt Nam công bố trong báo cáo cập nhật các biện pháp an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật từ ngày 1/5 đến 15/5/2026 của các thành viên WTO. Trong giai đoạn này có tổng cộng 53 thông báo mới, gồm 43 dự thảo lấy ý kiến và 10 thông báo có hiệu lực.

Trong số các thị trường phát đi nhiều cảnh báo nhất, Trung Quốc công bố tới 29 dự thảo tiêu chuẩn quốc gia liên quan an toàn thực phẩm. Các nội dung tập trung vào kiểm soát ô nhiễm thực phẩm, phụ gia thực phẩm, vật liệu tiếp xúc thực phẩm, thực phẩm dinh dưỡng đặc thù, sữa và sản phẩm từ sữa, cùng nhóm thực phẩm từ hạt và quả hạch.

Đáng chú ý, Trung Quốc đề xuất siết kiểm soát hydrocarbon thơm đa vòng (PAHs) - nhóm chất có thể phát sinh trong quá trình hun khói, sấy hoặc gia nhiệt thực phẩm. Dự thảo khuyến khích doanh nghiệp chuyển sang phương pháp hun khói gián tiếp, đồng thời hạn chế sử dụng than đá, dầu diesel, lốp cao su hoặc gỗ thải xử lý hóa chất trong chế biến thực phẩm.

Nhật Bản thông báo điều chỉnh mức dư lượng tối đa đối với nhiều hoạt chất bảo vệ thực vật trên các nhóm rau quả, ngũ cốc, trà, mật ong và thủy sản. Với các mặt hàng chưa có quy định riêng, nước này tiếp tục áp dụng ngưỡng mặc định rất thấp là 0,01 ppm.

Trong khi đó, Liên minh châu Âu dự thảo sửa đổi các quy định liên quan mức dư lượng tối đa đối với nhiều hoạt chất trong nông sản nhập khẩu, trong đó có xu hướng giảm giới hạn dư lượng với một số chất.

Ngoài các thị trường lớn, nhiều quốc gia và khu vực khác cũng đồng loạt cập nhật tiêu chuẩn nhập khẩu. Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu từ tháng 7/2026, hạt thì là và hạt rau mùi nhập khẩu phải kèm giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật. New Zealand ban hành quy định mới với nhiều nhóm thực phẩm nhập khẩu nguy cơ cao như gia vị khô, sữa, nhuyễn thể hai mảnh vỏ, quả mọng đông lạnh và thịt bò.