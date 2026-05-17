Không phải đảo Hải Nam, láng giềng Việt Nam bất ngờ phát hiện một vùng 'đất vàng' trồng sầu riêng

Tỉnh Vân Nam đang nổi lên như một khu vực sản xuất sầu riêng đầy tiềm năng của Trung Quốc, khi hàng loạt dự án trồng sầu riêng quy mô lớn được mở rộng tại các vùng nhiệt đới phía nam tỉnh này. Với lợi thế khí hậu ổn định, ít bão và khả năng vận chuyển thuận lợi vào thị trường nội địa, Vân Nam được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm cung ứng sầu riêng chín cây cao cấp trong những năm tới.

Mới đây, tại Khu trồng trọt nông nghiệp Jinshuihe Mengxin ở huyện Jinping, Hồng Hà, một quả sầu riêng Monthong nặng 3,7 kg đã được thu hoạch trong trạng thái chín tự nhiên. Quả được lấy từ cây ghép 8 năm tuổi trồng từ năm 2018 và được đánh giá đạt tiêu chuẩn loại AB, với màu vỏ vàng óng, gai phát triển đều và hương thơm đậm.

Kết quả này được xem là tín hiệu cho thấy các khu vực miền núi tại Vân Nam, dù nằm ở vĩ độ khoảng 22 độ Bắc, vẫn có khả năng sản xuất sầu riêng chất lượng cao.

Song song với bước tiến tại Hồng Hà, khu vực Tây Song Bản Nạp (Xishuangbanna) – vùng trồng sầu riêng trọng điểm của Vân Nam – cũng đang bước vào giai đoạn phát triển ổn định hơn. Nhiệt độ trung bình năm trên 20 độ C, lượng mưa dồi dào và đặc biệt là điều kiện gần như không có bão được đánh giá là những yếu tố quan trọng giúp cây sầu riêng sinh trưởng thuận lợi.

So với đảo Hải Nam (nơi thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão lớn khiến cây trồng dễ hư hại do gió mạnh) Vân Nam có ưu thế rõ rệt về mức độ ổn định khí hậu. Điều này giúp người trồng linh hoạt hơn trong lựa chọn địa điểm canh tác và giảm chi phí đầu tư cho các biện pháp chắn gió.

Ngoài ra, địa hình đồi núi của Vân Nam tạo ra biên độ nhiệt ngày đêm lớn hơn so với Hải Nam, góp phần hỗ trợ quá trình tích lũy đường trong trái cây, từ đó cải thiện chất lượng và hương vị sầu riêng.

Theo dự thảo "Kế hoạch hành động ba năm phát triển ngành công nghiệp sầu riêng tại Xishuangbanna giai đoạn 2026–2028", tổng diện tích trồng sầu riêng tại khu vực này dự kiến đạt khoảng 800 ha vào năm 2026 và vượt 2.000 ha vào năm 2028.

Trong đó, thành phố Cảnh Hồng (Jinghong) dự kiến chiếm khoảng 400 ha, huyện Mông Lạp (Mengla) khoảng 333 ha và huyện Mông Hải (Menghai) khoảng 67 ha.

Hiện huyện Mengla sầu riêng tại các thị trấn Mengman, Mengpeng và Mengban, tập trung vào các giống cao cấp như Monthong, Musang King và Black Thorn. Trong khi đó, Jinghong cũng thúc đẩy phát triển các đồn điền Musang King tại Menglong và Menghan.

Không chỉ Tây Song Bản Nạp, nhiều địa phương khác tại Vân Nam cũng đang tham gia làn sóng mở rộng diện tích trồng sầu riêng. Tại thị trấn Mengding thuộc thành phố Lincang, hơn 100 giống sầu riêng đã được đưa vào thử nghiệm, đồng thời hình thành khu công nghiệp sầu riêng rộng khoảng 20 ha. Các khu vực như Dehong và Pu'er cũng đang tận dụng điều kiện khí hậu nhiệt đới để triển khai các mô hình trồng thử nghiệm.

Dù triển vọng tích cực, ngành sầu riêng Vân Nam vẫn đối mặt với không ít thách thức. Khác với nguy cơ bão ở Hải Nam, Vân Nam phải đối diện rủi ro rét đậm vào mùa đông, khiến việc lựa chọn vị trí trồng trở nên đặc biệt quan trọng. Các chuyên gia cho rằng những khu vực thấp trũng cần được hạn chế, thay vào đó nên ưu tiên các sườn đồi hướng nắng để đảm bảo nhiệt độ và ánh sáng phù hợp.

Bên cạnh đó, diện tích đất nhiệt đới thích hợp tại Vân Nam tương đối hạn chế và nhiều nơi nằm gần các khu bảo tồn sinh thái, gây khó khăn cho việc mở rộng quy mô lớn.

Chi phí đầu tư cũng là rào cản đáng kể. Chu kỳ sinh trưởng của sầu riêng kéo dài từ 5–8 năm, trong khi vốn đầu tư ban đầu lên tới khoảng 30.000 nhân dân tệ/mẫu, tương đương khoảng 66.000 USD/ha. Điều này khiến thời gian hoàn vốn dài và mức độ rủi ro tài chính cao hơn so với nhiều loại cây ăn trái khác.

Ngoài ra, nguồn giống chất lượng cao hiện vẫn phụ thuộc đáng kể vào nhập khẩu, trong khi việc xây dựng ngân hàng gen và hệ thống giống nội địa cần thêm thời gian.

Tuy nhiên, giới chuyên môn đánh giá sầu riêng Vân Nam có lợi thế cạnh tranh đáng kể nhờ khả năng thu hoạch khi trái chín trên cây, giúp giữ được độ tươi và hương vị tốt hơn so với nhiều sản phẩm nhập khẩu phải thu hoạch sớm để phục vụ vận chuyển đường dài.

Về logistics, Vân Nam cũng được hưởng lợi từ vị trí gần các trung tâm tiêu thụ lớn ở miền nam và tây nam Trung Quốc. Trong khi sầu riêng Hải Nam thường phải vận chuyển bằng đường biển hoặc hàng không với chi phí cao, sầu riêng Vân Nam có thể phân phối qua chuỗi logistics lạnh quãng ngắn, giảm đáng kể chi phí vận chuyển và tỷ lệ hao hụt sau thu hoạch.