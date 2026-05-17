Một tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Trung Đông đang trên hải trình tới Nhật Bản. Con tàu dự kiến sẽ cập cảng Futtsu vào đầu ngày thứ 2 tuần tới. Đây là chuyến hàng LNG đầu tiên đến nước này qua eo biển Hormuz kể từ khi tuyến đường thủy này thực tế bị đóng cửa do cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel với Iran bùng nổ vào cuối tháng Hai.

Con tàu có tên là Mraweh. Tàu Mraweh thuộc sở hữu của Công ty Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Theo dữ liệu theo dõi tàu từ công ty nghiên cứu Kpler của châu Âu, tàu Mraweh đã nhận hàng LNG tại đảo Das thuộc UAE vào tháng 4. Con tàu đã tắt hệ thống nhận dạng tự động để đi qua eo biển Hormuz vào ngày 6/5.

Hiện tại, con tàu đang di chuyển trên vùng biển Thái Bình Dương ngoài khơi bờ biển phía nam tỉnh Kagoshima. Tàu Mraweh đã phát tín hiệu hướng đến cảng Futtsu, đây là nơi nhà sản xuất điện lớn nhất Nhật Bản JERA vận hành các cơ sở tiếp nhận và lưu trữ LNG.

Ngoài tàu Mraweh, một số tàu chở LNG khác cũng đã đi qua eo biển Hormuz vào cuối tháng 4. Cơ quan chức năng đã xác nhận có bốn tàu chở LNG đi qua tuyến đường này, điểm đến là Pakistan và Trung Quốc. Hiện nay các bên vẫn chưa rõ cách thức các tàu này có thể đi qua eo biển Hormuz.

Theo thống kê, kể từ khi chiến tranh bắt đầu, lượng LNG vận chuyển qua eo biển Hormuz chỉ chiếm khoảng 4% tổng lượng khí LNG vận chuyển qua tuyến đường thủy này trong tháng 2. Ông Masanori Odaka, phó chủ tịch của Rystad Energy, nhận định rủi ro vận chuyển vẫn còn cao. Ông đánh giá thời điểm này vẫn còn quá sớm để coi đây là việc mở cửa hoàn toàn eo biển.

Lượng nhập khẩu LNG của Nhật Bản từ Trung Đông.

Ông Go Katayama, nhà phân tích chính tại Kpler, cho biết dấu hiệu nối lại vận chuyển có thể giảm bớt lo ngại về nguồn cung và giá cả. Mặc dù vậy, ông cho rằng tác động hiện tại chưa đủ lớn để ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường và chủ yếu mang tính chất tâm lý.

Khí LNG vận chuyển qua eo biển Hormuz chiếm khoảng 6% tổng lượng nhập khẩu của Nhật Bản trong năm tài chính 2025. Đây là một tỷ lệ tương đối nhỏ. Tuy nhiên, chính phủ Nhật Bản vẫn phải cố gắng mở rộng các nguồn cung ứng vì sự chậm trễ trong việc bình thường hóa vận tải có thể gây ra những hậu quả lớn.

Cụ thể, đất nước mặt trời mọc đang tăng nhập khẩu từ các nhà cung cấp hiện có như Mỹ. Đồng thời, quốc gia này đang tìm kiếm các nguồn cung mới như dự án FLNG2 của Cộng hòa Congo. Dự án này đã bắt đầu hoạt động thương mại vào tháng 2. Một tàu chở LNG từ Cộng hòa Congo dự kiến sẽ cập cảng Nagoya vào thứ 3 tuần tới.

Ông Minoru Shiga, chuyên gia về LNG tại công ty nghiên cứu năng lượng Rim Intelligence có trụ sở tại Tokyo, nhận định đây là động thái mang tính biểu tượng nhằm đa dạng hóa nguồn cung ứng của Nhật Bản, sau cuộc khủng hoảng Trung Đông.

Ông Masato Otaki, người đứng đầu chiến lược và kế hoạch tài chính của JERA cũng cho biết, doanh nghiệp sẽ tận dụng tối đa khả năng giao dịch của công ty con JERA Global Markets để đảm bảo việc thu mua nhiên liệu một cách linh hoạt.