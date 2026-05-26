C.P. Việt Nam phát triển chuỗi thực phẩm bền vững

ILDEX Vietnam 2026 - Triển lãm quốc tế về chăn nuôi, sản xuất sữa, chế biến thịt và nuôi trồng thủy sản, diễn ra tại TP.HCM, đánh dấu kỳ tổ chức lần thứ 10. Sự kiện năm nay được tổ chức đồng thời với Horti & Agri Vietnam 2026, quy tụ hơn 230 doanh nghiệp và thương hiệu đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ, trên tổng diện tích trưng bày hơn 9.000 m².

Lễ khai mạc ILDEX Vietnam 2026 có sự tham dự của ông Phùng Đức Tiến, Đại biểu Quốc hội khóa XVI, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; ông Dương Tất Thắng, Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y; bà Wiraka Moodhitaporn, Tổng Lãnh sự Thái Lan tại TP.HCM; ông Pawalit Ua-Amornwanit, Tổng Giám đốc C.P. Việt Nam, cùng đại diện các hiệp hội ngành hàng và cộng đồng doanh nghiệp quốc tế.

Mô hình Feed - Farm - Food và câu chuyện kiểm soát chuỗi

Trong bối cảnh ngành nông công nghiệp, thực phẩm ngày càng chú trọng năng suất, an toàn sinh học và kiểm soát chất lượng, C.P. Việt Nam giới thiệu mô hình tích hợp Feed - Farm - Food tại triển lãm năm nay.

Ông Pawalit Ua-Amornwanit - Tổng Giám đốc C.P. Việt Nam giới thiệu mô hình Feed - Farm - Food với đối tác quốc tế. Ảnh: C.P.

Mô hình này kết nối các khâu từ nguyên liệu đầu vào, sản xuất, chế biến đến phân phối ra thị trường, qua đó giúp doanh nghiệp gia tăng khả năng kiểm soát chất lượng trong toàn chuỗi. Đây cũng là nền tảng C.P. Việt Nam theo đuổi trong hơn 30 năm hoạt động tại Việt Nam, hướng đến mục tiêu phát triển chuỗi thực phẩm an toàn, hiệu quả và có trách nhiệm.

Ông Pawalit Ua-Amornwanit cho biết C.P. Việt Nam vinh dự chia sẻ nền tảng chuyên môn kỹ thuật, giải pháp và thành tựu trong lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản và thực phẩm tại ILDEX Vietnam 2026. Doanh nghiệp kỳ vọng tiếp tục góp phần xây dựng ngành nông công nghiệp, thực phẩm hiện đại và bền vững tại Việt Nam.

Ông Phùng Đức Tiến (thứ ba, từ phải sang), nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tham quan khu trưng bày về phát triển bền vững của C.P. Việt Nam. Ảnh: C.P.

Từ thức ăn chăn nuôi đến thực phẩm an toàn

Hoạt động tại Việt Nam từ năm 1993, C.P. Việt Nam hiện vận hành 12 nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, 6 nhà máy chế biến thực phẩm, 2 nhà máy giết mổ và pha lóc thịt heo, cùng 1 tổ hợp chăn nuôi và chế biến thịt gà xuất khẩu với tổng vốn đầu tư hơn 250 triệu USD. Doanh nghiệp cũng có hệ thống hơn 2.500 trang trại do công ty vận hành, trang trại liên kết và hơn 30.000 nhân viên trên toàn quốc.

Không gian trưng bày của C.P. Việt Nam tại Triển lãm ILDEX Vietnam 2026. Ảnh: C.P.

Ở mảng Thức ăn chăn nuôi (Feed), C.P. Việt Nam giới thiệu hệ thống sản xuất thức ăn chăn nuôi hiện đại, các giải pháp dinh dưỡng vật nuôi và tiêu chuẩn quản lý chất lượng trong sản xuất. Doanh nghiệp cũng trưng bày dòng sản phẩm Biotic, hướng đến hỗ trợ sức khỏe vật nuôi trong bối cảnh chăn nuôi an toàn sinh học ngày càng được chú trọng.

Ở mảng Trang trại (Farm), các mô hình trang trại gia cầm, heo và thủy sản được giới thiệu theo hướng hiện đại, kiểm soát an toàn sinh học, tiết kiệm tài nguyên và giảm tác động đến môi trường. Các nội dung trưng bày gồm ứng dụng công nghệ trong quản lý trang trại, tự động hóa vận hành, kiểm soát điều kiện chăn nuôi và quản lý rủi ro dịch bệnh. C.P. Việt Nam cũng giới thiệu các mô hình trại gà giống bố mẹ, Green Farm trong chăn nuôi heo, cùng các mô hình nuôi tôm bền vững như CPF Combine và CPF Combine House.

Khách tham quan tìm hiểu về giải pháp hỗ trợ tiêu hóa cho gia súc, gia cầm của C.P. Việt Nam. Ảnh: C.P.

Ở mảng Thực phẩm (Food), không gian "Từ trang trại đến bếp nhà" giới thiệu nhiều nhóm sản phẩm như thực phẩm tươi sống, chế biến, xúc xích, sản phẩm ăn liền, tẩm ướp và thủy sản. Điểm nhấn là thông điệp "3 An Toàn", gồm an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng, an toàn trong chuỗi sản xuất và an toàn từ nhà cung cấp đạt chuẩn.

Bên cạnh sản xuất kinh doanh, C.P. Việt Nam cũng giới thiệu các hoạt động phát triển bền vững như sử dụng năng lượng tái tạo, hệ thống biogas, xử lý nước thải, quản lý môi trường chăn nuôi và tiết kiệm nguồn lực. Những giải pháp này gắn với định hướng ESG trong sản xuất nông nghiệp, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả vận hành cho các mô hình chăn nuôi hiện đại.

Với mô hình Feed - Farm - Food, thông điệp "3 An Toàn" và các giải pháp phát triển bền vững, C.P. Việt Nam tiếp tục thể hiện vai trò đồng hành cùng ngành chăn nuôi, thủy sản và thực phẩm, hướng đến chuỗi sản xuất an toàn, hiệu quả và có trách nhiệm tại Việt Nam.