Lời khuyên cho người sử dụng ô tô ngày nắng nóng đỉnh điểm

Miền Bắc đang chớm vào hè, tuy nhiên nhiệt độ ở Hà Nội đã có những lúc lên tới hơn 40, trời nắng nóng gay gắt. Nền nhiệt độ cao nhưng vậy chính là thử thách lớn đối với khả năng vận hành của ô tô. Dưới tác động của nắng nóng, các hệ thống trên xe dễ gặp phải sự cố nếu không được kiểm tra và chăm sóc đúng cách.

Để bảo vệ phương tiện cũng như đảm bảo an toàn cho hành trình, người sử dụng cần đặc biệt lưu ý đến các bộ phận quan trọng như dầu động cơ, hệ thống làm mát, lốp xe và phương pháp đỗ xe hợp lý.

Chú ý dầu động cơ

Trong điều kiện nhiệt độ cao, dầu động cơ thường bị oxy hóa và bay hơi nhanh hơn, làm giảm khả năng bôi trơn và bảo vệ các chi tiết máy. Do đó, chủ xe nên kiểm tra và thay dầu sớm hơn định kỳ thông thường, với khoảng thời gian khuyến cáo là 3 tháng hoặc sau mỗi 5.000 đến 7.000 km, tùy theo điều kiện sử dụng.

Dầu động cơ là vật tư không thể thiếu trên xe hơi, vì vậy để xe vận hành trơn tru đặc biệt là trong điều kiện thời tiết nắng nóng, chủ xe cần chú ý thay dầu thường xuyên.

Việc tham khảo tư vấn từ các xưởng dịch vụ chính hãng để lựa chọn loại dầu có cấp độ nhớt phù hợp với điều kiện vận hành là vô cùng cần thiết. Bên cạnh dầu máy, hệ thống nước làm mát cũng cần được duy trì trong ngưỡng quy định để đảm bảo động cơ hoạt động ổn định.

Người sử dụng tuyệt đối không dùng nước sạch thông thường thay thế cho dung dịch làm mát chuyên dụng, bởi nước lã có điểm sôi thấp và khả năng tản nhiệt kém, dễ dẫn đến hiện tượng quá nhiệt và gây hư hại nghiêm trọng cho động cơ.

Kiểm tra lốp xe sau khi đỗ xe quá lâu dưới trời nóng

Bên cạnh các bộ phận bên trong, áp suất lốp là yếu tố chịu ảnh hưởng trực tiếp từ nhiệt độ môi trường. Khi thời tiết trở nên nắng nóng, không khí bên trong lốp xe dễ giãn nở, làm thay đổi áp suất thực tế.

Dưới trời nắng nóng, nền nhiệt độ cao có thể kiến lốp xe gặp sự cố.

Theo các ghi nhận kỹ thuật, áp suất lốp có xu hướng tăng khoảng 1 đến 2 PSI khi nhiệt độ tăng thêm 10 độ C. Để tránh tình trạng lốp xe bị mòn không đều hoặc giảm tuổi thọ, chủ xe nên kiểm tra và điều chỉnh áp suất lốp đúng với thông số khuyến cáo được dán trên khung cửa phía bên lái.

Việc đo áp suất nên được thực hiện khi lốp xe ở trạng thái nguội, tức là chưa di chuyển trong thời gian dài để có kết quả chính xác nhất.

Hạn chế đỗ xe quá lâu khi nắng gắt

Việc đỗ xe cũng cần được tính toán kỹ lưỡng để hạn chế các tác động tiêu cực từ ánh nắng trực tiếp. Ưu tiên hàng đầu luôn là các vị trí có mái che hoặc hầm gửi xe.

Trong trường hợp bắt buộc phải đỗ xe ngoài trời, chủ xe nên sử dụng tấm che nắng và hé nhẹ cửa sổ một khoảng nhỏ để tạo sự lưu thông khí, giúp thoát nhiệt cho không gian bên trong.

Đỗ xe quá lâu dưới trời nắng nóng có thể khiến khoang nội thất của xe bị quá nhiệt.

Đáng chú ý, người dùng tuyệt đối không nên để các loại bình xịt nén khí như keo xịt tóc hay bình xịt phòng bên trong xe dưới trời nắng, bởi nguy cơ cháy nổ là rất cao.

Thay vì sử dụng tấm phủ toàn bộ bên ngoài vốn dễ gây xước sơn do bụi bẩn, tấm chắn nắng bên trong kính lái được đánh giá là giải pháp bảo vệ nội thất tối ưu hơn.

Những lưu ý đối với việc vận hành, khi xe vừa đỗ dưới trời nắng lâu

Đầu tiên, người lái nên hạ hết cửa sổ và chỉnh quạt gió ở mức cao nhất trong vài phút để đẩy luồng khí nóng ra ngoài trước khi đóng kín cửa và bật điều hòa.

Người lái cũng cần đặc biệt lưu ý không được mở hé nắp ca-pô khi đang lái xe để làm mát khoang máy, vì hành động này có thể khiến nắp bị lật bất ngờ, gây cản trở tầm nhìn và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Đối với xe điện, việc mở điều hòa khoảng 15 phút trước khi sạc hoặc khi pin đã đầy sẽ giúp làm mát khoang lái, đồng thời tiết kiệm năng lượng cho hệ thống làm mát sau khi rút sạc.

Cuối cùng, để giảm thiểu các tác động nhiệt, chủ xe nên cố gắng hạn chế lưu thông trong khung giờ cao điểm nắng nóng từ 11 giờ đến 16 giờ, đồng thời duy trì thói quen kiểm tra định kỳ các hệ thống liên quan để chiếc xe luôn trong tình trạng vận hành tốt nhất.