Một thương hiệu mỹ phẩm Việt vừa mang văn hoá Việt vào trải nghiệm làm đẹp hiện đại: Phấn má hồng lấy cảm hứng từ nghệ thuật múa rối nước

Mistory vừa chính thức ra mắt bộ sưu tập má hồng mới mang tên "Vũ Khúc Thuỷ Đình" tại Nhà hát Múa rối Việt Nam – đánh dấu bước khởi đầu cho hành trình đưa văn hoá Việt Nam trở thành nguồn cảm hứng trong ngành mỹ phẩm hiện đại.

Bộ sưu tập phấn má hồng Mistory được phát triển như một sân khấu thu nhỏ, tái hiện câu chuyện văn hoá Múa rối nước qua ngôn ngữ thiết kế đương đại. Thiết kế bao bì lấy cảm hứng từ sự chuyển mình của bốn mùa Xuân – Hạ – Thu – Đông, kết hợp cùng hình tượng con rối nước truyền thống kể lại câu chuyện văn hoá Việt theo góc nhìn mới mẻ và gần gũi hơn với thế hệ trẻ.

Thông qua bộ sưu tập lần này, thương hiệu cho biết muốn biến những giá trị văn hoá Việt Nam không chỉ được gìn giữ, mà còn trở thành một phần trong cuộc sống và cảm hứng làm đẹp của thế hệ trẻ hiện đại.

Bà Lý Thương - Đại diện thương hiệu Mistory chia sẻ: "Trên thế giới, những thương hiệu mỹ phẩm lớn đều mang theo tinh thần văn hoá của quốc gia họ. Chúng tôi tin rằng Việt Nam cũng có những chất liệu văn hoá rất đẹp và hoàn toàn xứng đáng trở thành nguồn cảm hứng cho ngành làm đẹp hiện đại. 'Vũ Khúc Thuỷ Đình' là bước đầu tiên để Mistory kể câu chuyện ấy."

NSND Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Nhà hát Múa rối Việt Nam, cho biết ban đầu ông khá thận trọng trước sự kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và thương hiệu mỹ phẩm. Tuy nhiên, sự tâm huyết cùng tình yêu dành cho văn hóa dân tộc của doanh nghiệp đã tạo nên "mối nhân duyên" đặc biệt, mở ra sự đồng hành trong việc bảo tồn và lan tỏa giá trị nguyên bản của nghệ thuật múa rối nước.

Theo ông, việc một thương hiệu mỹ phẩm thuần Việt chủ động khai thác chất liệu văn hóa dân gian thay vì chạy theo xu hướng ngoại nhập là hướng đi đáng trân trọng. Ông kỳ vọng thông qua các sản phẩm tiếp cận giới trẻ, hình ảnh thủy đình, con rối và nghệ thuật múa rối nước sẽ được lan tỏa tự nhiên hơn, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa Việt.

Sự kiện ra mắt tại Nhà hát Múa rối Việt Nam cũng đánh dấu sự kết hợp giữa Mistory và đơn vị nghệ thuật truyền thống hàng đầu Việt Nam trong hành trình lan toả giá trị văn hoá dân tộc đến gần hơn với cộng đồng trẻ.

Đại diện Mistory cho biết doanh nghiệp định hướng phát triển thành thương hiệu mỹ phẩm Việt hướng đến thị trường trong nước và khu vực Đông Nam Á. Đồng thời, thương hiệu này theo đuổi việc lồng ghép các yếu tố văn hoá Việt Nam vào trải nghiệm làm đẹp hiện đại, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh và bản sắc Việt trên thị trường làm đẹp khu vực.



