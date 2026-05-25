Không phải gạo hay cà phê: Loại hạt tỷ USD giúp Việt Nam giữ ngôi số 1 thế giới suốt 19 năm

Hữu Bách | 25-05-2026 - 13:30 PM | Thị trường

Việt Nam tiếp tục giữ vị thế số 1 thế giới về xuất khẩu nhân điều khi mặt hàng này đã có mặt tại 112 quốc gia và vùng lãnh thổ, mang về hơn 5,4 tỷ USD chỉ trong năm 2025.

Theo số liệu từ Cục Hải quan, riêng 4 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu nhân điều của Việt Nam đạt khoảng 217.000 tấn, tương đương gần 1,5 tỷ USD, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm trước. Đây tiếp tục là một trong những mặt hàng nông sản xuất khẩu tỷ USD chủ lực của Việt Nam.

Việt Nam hiện đã có 19 năm liên tiếp đứng đầu thế giới về chế biến và xuất khẩu hạt điều, chiếm khoảng 80% thị phần nhân điều xuất khẩu toàn cầu. Ngành điều đặt mục tiêu duy trì kim ngạch khoảng 5 tỷ USD trong năm 2026.

“Thủ phủ điều” lớn nhất Việt Nam nằm ở Đồng Nai

Theo thông tin tại Hội thảo khoa học xây dựng phát triển bền vững ngành điều giai đoạn 2026-2030, khu vực Đồng Nai, bao gồm địa bàn tỉnh Bình Phước cũ hiện được xem là “thủ phủ điều” của Việt Nam.

Tổng diện tích trồng điều tại đây đạt khoảng 176.000 ha, với sản lượng khoảng 300.000 tấn điều thô mỗi năm. Không chỉ nổi tiếng về vùng nguyên liệu, Đồng Nai còn là trung tâm chế biến điều lớn của cả nước với gần 2.800 doanh nghiệp và cơ sở thu mua, sơ chế, chế biến.

Nhiều doanh nghiệp trong khu vực đã đầu tư công nghệ hiện đại để phát triển các dòng sản phẩm chế biến sâu, nâng giá trị cho hạt điều Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Nhờ điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu phù hợp, hạt điều tại khu vực này được đánh giá có chất lượng cao, hương vị thơm ngon và khả năng cạnh tranh tốt trên thị trường xuất khẩu.

Bên cạnh những kết quả tích cực, ngành điều vẫn đối mặt với nhiều thách thức như biến động giá nguyên liệu, tỷ lệ chế biến sâu còn thấp và thiếu các thương hiệu quốc tế mạnh.

Tại Hội thảo khoa học Xây dựng phát triển bền vững ngành hàng điều thành phố Đồng Nai giai đoạn 2026-2030 diễn ra trong ngày 23/5,, nhiều chuyên gia và doanh nghiệp đã đề xuất các giải pháp phát triển bền vững cho ngành điều như nâng cấp giống cây trồng, ứng dụng công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng không gian văn hóa ngành điều.

Theo bà Lê Thị Ánh Tuyết, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Nai, ngành điều Việt Nam vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển nếu tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và người nông dân, đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm theo hướng xanh và bền vững.

Hữu Bách

An Ninh Tiền Tệ

