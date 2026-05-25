Hãng xe xây nhà máy tại Việt Nam ra mắt SUV phiên bản nâng cấp: Có cả bản hybrid sạc điện, giá quy đổi gần 500 triệu đồng

Như Quỳnh | 25-05-2026 - 11:21 AM | Thị trường

Phiên bản hybrid được trang bị sạc nhanh DC, với thời gian nạp pin từ 30-80% trong khoảng 17 phút.

Tập đoàn Chery vừa chính thức giới thiệu phiên bản nâng cấp 2027 của mẫu SUV cỡ trung Omoda C9 tại thị trường Trung Quốc. Mẫu xe này được phân phối nội địa dưới tên gọi Exeed Yaoguang, đi kèm hai tùy chọn hệ truyền động gồm động cơ xăng tăng áp truyền thống (ICE) và hybrid sạc điện (PHEV).

Giá bán của mẫu SUV dao động từ 124.900 – 139.900 nhân dân tệ (tương đương khoảng 18.400 – 20.600 USD), quy đổi tương đương 484 – 542 triệu đồng.

Ra mắt lần đầu vào năm 2023 dưới dạng SUV chạy xăng thuần túy, Yaoguang/C9 tiếp tục được mở rộng với phiên bản PHEV C-DM vào năm 2024. Ở bản nâng cấp mới, Chery chủ yếu tinh chỉnh ngoại thất thay vì thay đổi toàn diện thiết kế.

Theo hãng xe Trung Quốc, hệ số cản gió của C9 hiện đạt Cd 0,307. Dù được cải thiện, con số này vẫn cao hơn đáng kể so với nhiều mẫu SUV điện mới như Xiaomi YU7 (Cd 0,245) hay Tesla Model Y phiên bản Juniper (Cd 0,220).

Điểm nhấn đáng chú ý là sự xuất hiện của phiên bản Night Edition dành cho biến thể động cơ xăng. Gói trang bị này mang phong cách thể thao hơn với bộ mâm sơn đen khói, lốp Michelin, kẹp phanh viền đỏ cùng trần xe bọc da lộn màu đen.

Về kết cấu thân xe, Chery cho biết hơn 85% khung gầm của C9 hiện sử dụng thép cường độ cao nhằm tăng khả năng bảo vệ khi va chạm. Nhà sản xuất khẳng định phần mui xe có thể chịu tải lên tới 10 tấn, đồng thời cải thiện khả năng chống lật và va chạm với xe tải trọng lớn.

Đối với phiên bản hybrid sạc điện C9 C-DM, hệ thống pin được nâng cấp lên loại pin LFP "Rhino Cleaver" mới với tuổi thọ hơn 5.000 chu kỳ sạc/xả. Chery cho biết bộ pin có thể chịu biến dạng mạnh, xuyên thủng nhiều lần và vẫn duy trì khả năng xả điện sau khi bị ngâm nước hoặc hư hại.

Omoda C9/Exeed Yaoguang sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.781 x 1.920 x 1.671 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.815 mm. Xe sử dụng hệ thống treo trước McPherson và treo sau đa liên kết.

Đáng chú ý, các phiên bản sản xuất năm 2027 tại Trung Quốc không còn tùy chọn hệ dẫn động bốn bánh AWD hay hệ thống treo thích ứng.

Biến thể chạy xăng được trang bị động cơ tăng áp 2.0L 4 xi-lanh, sản sinh công suất 192 kW (257 mã lực), kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp.

Trong khi đó, phiên bản PHEV sử dụng động cơ tăng áp 1.5L công suất 115 kW (154 mã lực) đi cùng mô-tơ điện phía trước 150 kW (201 mã lực), cho tổng công suất hệ thống đạt 265 kW (355 mã lực).

Mẫu hybrid sạc điện đi kèm bộ pin LFP dung lượng 19,5 kWh, cho phạm vi hoạt động thuần điện khoảng 120 km theo tiêu chuẩn CLTC. Xe hỗ trợ sạc nhanh DC, với thời gian nạp pin từ 30-80% trong khoảng 17 phút.

Theo CNC

BYD ra mắt mẫu xe điện 2026 giá rẻ: khởi điểm hơn 270 triệu đồng, một lần sạc đi 405 km

