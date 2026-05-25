Giá bạc bật tăng mạnh, vượt mốc 80 triệu đồng/kg

Theo dữ liệu từ Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay 999 1 lượng niêm yết ở mức 2.952.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.043.000 đồng/lượng (bán ra).

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá hơn 78,7 triệu đồng/thỏi (mua vào) và 81,1 triệu đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 08:46 ngày 25/5, bật tăng mạnh so với phiên cuối tuần trước, tương đương tăng gần 3 triệu đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá bạc đã tăng lên gần 78 USD/ounce, phục hồi lại những tổn thất từ ​​tuần trước khi sự lạc quan ngày càng tăng về một thỏa thuận tiềm năng giữa Mỹ và Iran làm giảm bớt lo ngại về lạm phát và việc tăng lãi suất.



Các báo cáo cho thấy thỏa thuận được đề xuất có thể mở lại eo biển Hormuz, chấm dứt xung đột, giải phóng một số tài sản bị đóng băng của Iran và đặt nền tảng cho các cuộc đàm phán bổ sung nhằm hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ sẽ tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz cho đến khi một thỏa thuận chính thức được hoàn tất.



Mặc dù phục hồi vào thứ Hai, giá bạc vẫn thấp hơn khoảng 17% kể từ khi cuộc xung đột ở Trung Đông bắt đầu, do lo ngại về cú sốc lạm phát do giá năng lượng gây ra đã làm dấy lên kỳ vọng rằng các ngân hàng trung ương có thể cần duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt hơn. Các nhà đầu tư cũng tiếp tục đánh giá triển vọng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang sau khi Thống đốc Christopher Waller báo hiệu rằng ông không còn tin rằng ngân hàng trung ương nên duy trì xu hướng nới lỏng trong tuyên bố chính sách của mình.