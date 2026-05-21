Sáng nay, giá bạc thỏi, bạc miếng đồng loạt đi lên

Trên thị trường thế giới, giá bạc đã tăng lên trên 76 USD/ounce, tiếp tục đà tăng từ phiên trước, được hỗ trợ bởi sự lạc quan ngày càng tăng rằng một thỏa thuận hòa bình sắp tới giữa Mỹ và Iran có thể làm giảm áp lực lạm phát và giảm bớt lo ngại về việc tăng lãi suất.

Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ đang ở giai đoạn cuối của các cuộc đàm phán với Iran, làm dấy lên kỳ vọng rằng eo biển Hormuz có tầm quan trọng chiến lược có thể sớm được mở cửa trở lại.

Triển vọng khôi phục dòng chảy vận chuyển đã kích hoạt sự sụt giảm mạnh của giá dầu, giúp giảm bớt nỗi lo lạm phát và làm giảm kỳ vọng rằng các ngân hàng trung ương sẽ cần phải thắt chặt chính sách tiền tệ.

Đồng thời, biên bản cuộc họp chính sách mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang cho thấy hầu hết các quan chức tin rằng việc tăng lãi suất trong năm nay vẫn có thể cần thiết nếu lạm phát vẫn ở trên mức mục tiêu 2% của Fed. Các nhà đầu tư vẫn chia rẽ về việc liệu ngân hàng trung ương sẽ tăng lãi suất vào tháng 12 hay giữ nguyên chi phí vay cho đến cuối năm.

Lợi suất trái phiếu Mỹ duy trì ở vùng cao đã kéo dòng vốn quay trở lại đồng USD, khiến Chỉ số Dollar Index phục hồi mạnh. Với bạc – loại tài sản được định giá toàn cầu bằng USD – việc đồng USD tăng giá khiến chi phí mua bạc đối với nhà đầu tư châu Âu và châu Á trở nên đắt đỏ hơn, từ đó làm suy yếu nhu cầu vật chất.

Đáng chú ý, đà điều chỉnh của bạc diễn ra ngay sau giai đoạn tăng nóng từ tháng 3 đến đầu tháng 5, khi thị trường đặt cược mạnh vào câu chuyện thiếu hụt nguồn cung phục vụ ngành AI, năng lượng sạch và sản xuất công nghệ cao. Khi kỳ vọng lãi suất đảo chiều, hoạt động chốt lời cũng xuất hiện dồn dập, kéo giá bạc rung lắc mạnh.

Dù vậy, giới phân tích cho rằng yếu tố nền tảng của bạc chưa xấu đi. Nhu cầu từ ngành pin mặt trời, điện tử và xe điện vẫn tăng nhanh hơn tốc độ mở rộng nguồn cung toàn cầu. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, thị trường gần như đang bị chi phối hoàn toàn bởi chính sách của Fed. Khi lãi suất và lợi suất trái phiếu Mỹ còn neo cao, bạc sẽ tiếp tục đối mặt áp lực điều chỉnh dù triển vọng dài hạn vẫn được đánh giá tích cực.