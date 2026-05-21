Mỹ tiếp tục siết trừng phạt, láng giềng Việt Nam lập tức tuyên bố: Không gì ngăn được chúng tôi mua dầu Nga

Indonesia khẳng định sẽ tiếp tục kế hoạch nhập khẩu dầu thô từ Nga bất chấp việc các cơ chế miễn trừ trừng phạt của Mỹ đối với hoạt động bán dầu Nga đã hết hiệu lực từ ngày 16/5. Động thái này cho thấy nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á đang ưu tiên đảm bảo an ninh năng lượng trong bối cảnh thị trường dầu mỏ toàn cầu biến động mạnh.

Theo hãng thông tấn Antara, ông Laode Sulaeman – Tổng cục trưởng Dầu khí thuộc Bộ Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản Indonesia – cho biết tiến trình nhập khẩu dầu Nga vẫn đang được triển khai bình thường.

“Quá trình này vẫn đang diễn ra. Hôm qua, Thứ trưởng Yuliot Tanjung vừa trở về từ Nga, vì vậy tiến trình vẫn tiếp tục”, ông Sulaeman phát biểu tại Jakarta hôm 18/5.

Quan chức Indonesia nhấn mạnh Jakarta vẫn duy trì chính sách đối ngoại “độc lập và chủ động”, đồng thời khẳng định tư cách thành viên BRICS cũng mở ra nhiều hướng hợp tác mới với Nga và các nền kinh tế mới nổi.

Theo kế hoạch, Indonesia sẽ nhập khẩu tổng cộng khoảng 150 triệu thùng dầu thô Nga theo lộ trình kéo dài tới cuối năm 2026. Đây được xem là một phần trong chiến lược đa dạng hóa nguồn cung năng lượng và đảm bảo nhiên liệu cho nền kinh tế đang tăng trưởng nhanh của “xứ sở vạn đảo”.

Bộ trưởng Năng lượng Indonesia Bahlil Lahadalia cho biết lô dầu thô đầu tiên từ Nga dự kiến sẽ cập cảng Indonesia trong vòng hai tuần tới sau khi hoàn tất các thủ tục vận chuyển. Theo ông, hai bên đã hoàn tất đàm phán và ký kết hợp đồng mua bán.

“Thỏa thuận đã chốt, hợp đồng cũng đã xong”, ông Bahlil nói, nhưng không tiết lộ giá trị thương mại cũng như mức giá cụ thể của các lô dầu.

Động thái của Indonesia diễn ra trong bối cảnh nước này vẫn là quốc gia nhập khẩu ròng dầu mỏ dù có sản lượng khai thác trong nước đáng kể. Việc tiếp cận nguồn dầu giá rẻ được xem là ưu tiên của Chính phủ Tổng thống Prabowo Subianto nhằm đảm bảo nguồn cung nhiên liệu cho hộ gia đình, giao thông và ngành công nghiệp.

Giới quan sát nhận định dầu Nga đang trở thành lựa chọn hấp dẫn với nhiều quốc gia châu Á nhờ mức giá chiết khấu thấp hơn so với dầu Trung Đông và nhiều chuẩn giá quốc tế khác. Trong bối cảnh giá năng lượng toàn cầu neo ở mức cao do căng thẳng địa chính trị, nguồn dầu giá rẻ từ Nga giúp các nước nhập khẩu tiết giảm đáng kể chi phí năng lượng.

Trước đó, Thứ trưởng Năng lượng Indonesia Yuliot Tanjung cho biết chính phủ nước này vẫn đang xây dựng khung pháp lý cho kế hoạch nhập khẩu dầu Nga. Jakarta hiện cân nhắc hai phương án gồm để doanh nghiệp nhà nước trực tiếp nhập khẩu hoặc thực hiện thông qua một đơn vị sự nghiệp công lập.

Việc Indonesia đẩy mạnh hợp tác năng lượng với Moscow cũng phản ánh nỗ lực cân bằng quan hệ giữa các đối tác phương Tây và Nga trong bối cảnh địa chính trị ngày càng phức tạp.

Hiện dầu Nga vẫn tiếp tục chảy mạnh sang các thị trường châu Á như Trung Quốc và Ấn Độ. Các quốc gia này đều đặt ưu tiên vào an ninh năng lượng và lợi ích kinh tế hơn là tham gia sâu vào các biện pháp hạn chế thương mại của phương Tây.

Không chỉ Indonesia, Ấn Độ gần đây cũng tuyên bố sẽ tiếp tục mua dầu Nga bất chấp thay đổi trong chính sách miễn trừ của Mỹ. Bộ Dầu khí và Khí đốt tự nhiên Ấn Độ khẳng định hoạt động nhập khẩu dầu từ Nga vẫn được duy trì nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng trong nước.

Xu hướng các nền kinh tế châu Á tiếp tục mua dầu Nga cho thấy cán cân thương mại năng lượng toàn cầu đang dần thay đổi, trong khi Moscow ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào thị trường châu Á để duy trì xuất khẩu dầu khí.