Tiêu thụ điện tại TP Hồ Chí Minh liên tiếp lập đỉnh mới

Ngày 20/5, Tổng Công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh (EVNHCMC) cho biết sản lượng điện tiêu thụ trên địa bàn liên tiếp lập đỉnh mới trong những ngày giữa tháng 5, với công suất đỉnh tăng khoảng 6% so với năm 2025.

Cụ thể, sản lượng điện tiêu thụ toàn thành phố ngày 12/5 đạt 195,09 triệu kWh; ngày 13/5 đạt 196,19 triệu kWh và ngày 14/5 tiếp tục tăng lên mức 197,68 triệu kWh/ngày.

Theo EVNHCMC, mức tiêu thụ điện ngày cao nhất tính đến ngày 14/5/2026 đã cao hơn 10,6% so với mức tiêu thụ cao nhất của năm 2025 (178,81 triệu kWh vào ngày 5/8/2025). Công suất đỉnh (Pmax) lúc 15 giờ 30 ngày 14/5 đạt 9.471 MW, tăng 6% so với mức đỉnh năm 2025 là 8.936 MW, ghi nhận cùng thời điểm ngày 5/8/2025.

Ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc EVNHCMC cho biết, một trong những nguyên nhân khiến sản lượng điện tiêu thụ tăng mạnh là do các đợt nắng nóng gay gắt kéo dài. Nhiệt độ thực tế dao động từ 36-37 độ C, song nhiệt độ cảm nhận ngoài trời có thời điểm lên tới 40-42 độ C.

Thời tiết oi bức khiến các thiết bị làm mát tại hộ gia đình, cao ốc văn phòng và cơ sở sản xuất hoạt động với cường độ cao, kéo theo nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh. Bên cạnh đó, công tác kiểm toán năng lượng tại một số doanh nghiệp dù đã được triển khai nhưng hiệu quả và giải pháp kiểm soát vẫn còn hạn chế…

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và tốc độ đô thị hóa gia tăng, áp lực lên hệ thống điện ngày càng lớn, ngành điện thành phố đã chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định.

Theo đó, EVNHCMC đã rà soát các máy biến áp, đường dây vận hành lâu năm hoặc thường xuyên mang tải cao; đồng thời hoàn tất công tác bảo trì, bảo dưỡng và xử lý khiếm khuyết trước cao điểm mùa khô.

Ngành điện cũng đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm đến người dân và doanh nghiệp, phối hợp với 168 xã, phường trên địa bàn tổ chức các hoạt động truyền thông, kiểm tra hệ thống chiếu sáng và tư vấn giải pháp sử dụng điện hiệu quả.

Để nâng cao hiệu quả sử dụng điện trong thời gian tới, ông Bùi Trung Kiên cho biết EVNHCMC sẽ tiếp tục kiện toàn lưới điện, giảm sự cố và thời gian mất điện, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện; đồng thời tăng cường dự báo phụ tải, theo dõi dữ liệu vận hành từ hệ thống SCADA, hệ thống đo xa và Trung tâm Chăm sóc khách hàng.

Ngoài ra, ông Kiên cho rằng, việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả từ hộ gia đình đến công sở, cùng với các giải pháp kỹ thuật của ngành điện sẽ góp phần bảo đảm nguồn điện an toàn, liên tục cho thành phố.

Hiện EVNHCMC đang phối hợp với Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh vận động khách hàng dịch chuyển từ 5-10% công suất sử dụng điện trong khung giờ cao điểm từ 17-20 giờ sang sau 22 giờ trong các tháng từ 4/7. Tổng tiềm năng dịch chuyển phụ tải ước đạt khoảng 210 MW.

Cùng với đó, ngành điện tiếp tục đẩy mạnh truyền thông về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trên website, ứng dụng chăm sóc khách hàng và các nền tảng mạng xã hội; tổ chức các sự kiện, cuộc thi, gameshow và hoạt động nghiên cứu liên quan đến sử dụng điện an toàn, tiết kiệm gắn với công tác an sinh xã hội.

Theo EVNHCMC, TP Hồ Chí Minh hiện đã có những ngày mưa, nhiệt độ có xu hướng giảm nhưng nguy cơ xảy ra sự cố điện do thời tiết chuyển mùa vẫn hiện hữu. Ngành điện đang tiếp tục kiểm tra, xử lý và hoàn thiện các vị trí có nguy cơ xảy ra sự cố nhằm bảo đảm cung cấp điện ổn định cho người dân và doanh nghiệp.