Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phá đường dây bán 100.000 sản phẩm nước hoa giả các thương hiệu nổi tiếng Chanel, Dior, Gucci

Theo Tuấn Minh | 20-05-2026 - 19:00 PM | Thị trường

Công an Thanh Hóa triệt phá đường dây buôn bán nước hoa "khủng" giả mạo các thương hiệu nổi tiếng thế giới như Chanel, Dior, Gucci, Versace

Ngày 20-5, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Vũ Hồng Dương (SN 1993) và Tao Thị May (SN 1997; cùng ngụ xã Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ); Vũ Thị Yến Mai (SN 1990; ngụ phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình); Lê Thị Tố Loan (SN 1989; ngụ phường Bình Tây); Phạm Thị Mỹ (SN 1998; ngụ phường Phú Định); Trần Ngọc Thanh (SN 1994; ngụ Chợ Lớn), TP HCM về tội "Buôn bán hàng giả", trong đường dây buôn bán nước hoa giả mạo các thương hiệu nổi tiếng thế giới.

Triệt phá đường dây buôn bán nước hoa "khủng" giả mạo các thương hiệu nổi tiếng thế giới - Ảnh 1.

Công an thi hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng trong đường dây buôn bán nước hoa giả. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, các trinh sát Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện nhiều hội nhóm Zalo kín mang tên "Dương Vũ", "Kho sỉ Dương Vũ", "Mai Vũ" thường xuyên đăng tải hình ảnh, video quảng cáo các loại nước hoa "hàng hiệu" với giá bán rẻ bất thường.

Xác định đây là đường dây hoạt động tinh vi, có sự câu kết giữa nhiều đối tượng ở nhiều địa phương khác nhau, lực lượng công an đã lập án đấu tranh.

Quá trình điều tra xác định, cầm đầu đường dây là 2 chị em ruột Vũ Thị Yến Mai và Vũ Hồng Dương. Hai đối tượng thường xuyên tìm hiểu, tham khảo các dòng nước hoa nổi tiếng đang được ưa chuộng trên thị trường như Chanel, Dior, Gucci, Versace… rồi thông qua mạng xã hội để đặt mua hàng hóa từ nước ngoài đưa qua biên giới về Việt Nam tiêu thụ, làm giả bán ra thị trường.

Triệt phá đường dây buôn bán nước hoa "khủng" giả mạo các thương hiệu nổi tiếng thế giới - Ảnh 2.

Tang vật là các loại nước hoa giả mạo các thương hiệu nổi tiếng thế giới được công an thu giữ

Để mở rộng thị trường, các đối tượng lập nhiều tài khoản Facebook, Zalo, tạo các hội nhóm kín để quảng cáo, livestream bán hàng, đồng thời tuyển cộng tác viên tiêu thụ sản phẩm tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Theo cơ quan điều tra, các sản phẩm nước hoa giả được làm nhái khá tinh vi từ kiểu dáng chai, bao bì, tem nhãn đến mã vạch nên rất khó phân biệt bằng mắt thường.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa từ năm 2025 đến nay, các đối tượng đã bán ra thị trường khoảng 100.000 sản phẩm nước hoa giả của các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, với số tiền bán ra khoảng 200 tỉ đồng.

Triệt phá đường dây buôn bán nước hoa "khủng" giả mạo các thương hiệu nổi tiếng thế giới - Ảnh 3.

Vũ Thị Yến Mai tại cơ quan công an

Quá trình khám xét, lực lượng công an đã thu giữ hơn 1.500 chai nước hoa giả mạo các thương hiệu nổi tiếng thế giới cùng nhiều tài liệu, phương tiện phục vụ hoạt động mua bán hàng giả trên không gian mạng.

Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Tuấn Minh

Người lao động

Từ Khóa:
hàng giả, giả

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
VinFast chính thức ra mắt VF 8 thế hệ mới, giá 999 triệu đồng

VinFast chính thức ra mắt VF 8 thế hệ mới, giá 999 triệu đồng Nổi bật

TP.HCM: Khởi tố ông chủ chuỗi K.W Sneaker, thu hơn 1.400 đôi giày giả nhãn hiệu Nike, Adidas, New Balance, Onitsuka Tiger gần 3,4 tỷ đồng

TP.HCM: Khởi tố ông chủ chuỗi K.W Sneaker, thu hơn 1.400 đôi giày giả nhãn hiệu Nike, Adidas, New Balance, Onitsuka Tiger gần 3,4 tỷ đồng Nổi bật

Truy đuổi sát sao, Mỹ bắt giữ tàu chở dầu có liên hệ với Iran tại Ấn Độ Dương, chở hơn 1 triệu thùng dầu thô từ hồi tháng 2

Truy đuổi sát sao, Mỹ bắt giữ tàu chở dầu có liên hệ với Iran tại Ấn Độ Dương, chở hơn 1 triệu thùng dầu thô từ hồi tháng 2

18:04 , 20/05/2026
Dat Bike chốt lịch ra mắt xe máy điện mới ngay tuần này: Thiết kế như Honda Lead, chạy 150 km/lần sạc, giá dự kiến dưới 35 triệu đồng

Dat Bike chốt lịch ra mắt xe máy điện mới ngay tuần này: Thiết kế như Honda Lead, chạy 150 km/lần sạc, giá dự kiến dưới 35 triệu đồng

17:00 , 20/05/2026
Geely EX5 EM-i: "Điểm chạm" kinh tế, chinh phục người dùng Việt bằng giá trị thực

Geely EX5 EM-i: "Điểm chạm" kinh tế, chinh phục người dùng Việt bằng giá trị thực

16:30 , 20/05/2026
Khoan sâu gần 1.200m xuống tầng địa chất, phát hiện mỏ khoáng sản chiến lược ngay từ mũi khoan đầu tiên

Khoan sâu gần 1.200m xuống tầng địa chất, phát hiện mỏ khoáng sản chiến lược ngay từ mũi khoan đầu tiên

16:30 , 20/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên