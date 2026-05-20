Phá đường dây bán 100.000 sản phẩm nước hoa giả các thương hiệu nổi tiếng Chanel, Dior, Gucci

Ngày 20-5, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Vũ Hồng Dương (SN 1993) và Tao Thị May (SN 1997; cùng ngụ xã Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ); Vũ Thị Yến Mai (SN 1990; ngụ phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình); Lê Thị Tố Loan (SN 1989; ngụ phường Bình Tây); Phạm Thị Mỹ (SN 1998; ngụ phường Phú Định); Trần Ngọc Thanh (SN 1994; ngụ Chợ Lớn), TP HCM về tội "Buôn bán hàng giả", trong đường dây buôn bán nước hoa giả mạo các thương hiệu nổi tiếng thế giới.

Công an thi hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng trong đường dây buôn bán nước hoa giả. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, các trinh sát Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện nhiều hội nhóm Zalo kín mang tên "Dương Vũ", "Kho sỉ Dương Vũ", "Mai Vũ" thường xuyên đăng tải hình ảnh, video quảng cáo các loại nước hoa "hàng hiệu" với giá bán rẻ bất thường.

Xác định đây là đường dây hoạt động tinh vi, có sự câu kết giữa nhiều đối tượng ở nhiều địa phương khác nhau, lực lượng công an đã lập án đấu tranh.

Quá trình điều tra xác định, cầm đầu đường dây là 2 chị em ruột Vũ Thị Yến Mai và Vũ Hồng Dương. Hai đối tượng thường xuyên tìm hiểu, tham khảo các dòng nước hoa nổi tiếng đang được ưa chuộng trên thị trường như Chanel, Dior, Gucci, Versace… rồi thông qua mạng xã hội để đặt mua hàng hóa từ nước ngoài đưa qua biên giới về Việt Nam tiêu thụ, làm giả bán ra thị trường.

Tang vật là các loại nước hoa giả mạo các thương hiệu nổi tiếng thế giới được công an thu giữ

Để mở rộng thị trường, các đối tượng lập nhiều tài khoản Facebook, Zalo, tạo các hội nhóm kín để quảng cáo, livestream bán hàng, đồng thời tuyển cộng tác viên tiêu thụ sản phẩm tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Theo cơ quan điều tra, các sản phẩm nước hoa giả được làm nhái khá tinh vi từ kiểu dáng chai, bao bì, tem nhãn đến mã vạch nên rất khó phân biệt bằng mắt thường.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa từ năm 2025 đến nay, các đối tượng đã bán ra thị trường khoảng 100.000 sản phẩm nước hoa giả của các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, với số tiền bán ra khoảng 200 tỉ đồng.

Vũ Thị Yến Mai tại cơ quan công an

Quá trình khám xét, lực lượng công an đã thu giữ hơn 1.500 chai nước hoa giả mạo các thương hiệu nổi tiếng thế giới cùng nhiều tài liệu, phương tiện phục vụ hoạt động mua bán hàng giả trên không gian mạng.

Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.