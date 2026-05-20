Khoan sâu gần 1.200m xuống tầng địa chất, phát hiện mỏ khoáng sản chiến lược ngay từ mũi khoan đầu tiên

Công ty khai khoáng Ấn Độ Deccan Gold Mines Limited vừa công bố phát hiện khoáng hóa niken – đồng – nhóm kim loại bạch kim (PGE) tại dự án thăm dò Bhalukona, bang Chhattisgarh, sau giai đoạn khoan đầu tiên, một bước tiến được đánh giá có thể mở đường cho mỏ khoáng sản chiến lược nội địa trong tương lai.

Trong báo cáo công bố thông tin bắt buộc gửi tới Sở Giao dịch Chứng khoán Bombay (BSE), công ty cho biết ngay ở mũi khoan mở đường đầu tiên tại khu vực giấy phép tổng hợp Bhalukona – Jamnidih, giàn khoan đã cắt qua 3 lớp đá gabro khoáng hóa với tổng chiều rộng thân quặng vượt quá 60 mét.

Đáng chú ý, có gần 30 mét trong khu vực giao cắt ghi nhận khoáng hóa sunfua có tiềm năng kinh tế với hàm lượng quy đổi niken đạt trên 0,2%, mức trung bình toàn vỉa chạm khoảng 0,4%. Giao cắt chất lượng nhất ghi nhận một đoạn dài 2,6 mét chứa tới 1,01% niken, 0,29% đồng và khoáng hóa palladium.

Tính đến nay, chương trình thực địa tại dự án đã hoàn thành gần 1.200 mét khoan quét qua 7 lỗ, trải dọc theo chiều dài thân quặng khoảng 1,3 km. Toàn bộ các lỗ khoan đều ghi nhận các mức độ khác nhau của khoáng hóa sunfua phân tán và sunfua khối lớn chứa các khoáng vật mang niken và đồng.

Theo thông tin từ doanh nghiệp, các phát hiện này đến từ các chương trình khảo sát địa chất và hoạt động thực địa gần đây tại khu vực dự án. Phía đại diện tuyên bố rằng hoạt động khoáng hóa đã cho thấy tiềm năng đầy hứa hẹn, đồng thời các hoạt động thăm dò và đánh giá tài nguyên chuyên sâu hơn dự kiến sẽ tiếp tục trong các tháng tới.

Giám đốc điều hành Deccan Gold Mines, Tiến sĩ Hanuma Prasad Modali nhận định phát hiện này có ý nghĩa chiến lược lớn đối với ngành khoáng sản địa phương. Ông cho biết: “Giai đoạn khoan đầu tiên thành công đã củng cố niềm tin vào tầm quan trọng chiến lược của dự án đối với hệ sinh thái khoáng sản trọng yếu đang phát triển nhanh chóng của Ấn Độ.”

Mỏ niken Bhalukona trải rộng trên diện tích khoảng 30 km vuông tại huyện Mahasamund, bang Chhattisgarh, được cấp quyền cho Deccan Gold vào tháng 4/2025. Đây là một trong những giấy phép thăm dò niken – đồng – PGE sớm nhất được giao cho khu vực tư nhân tại Ấn Độ. Trước đó, Deccan Gold vốn đã nổi danh khi tham gia vào Dự án Vàng Jonnagiri tại bang Andhra Pradesh – một trong những liên doanh khai thác vàng tư nhân đầu tiên của quốc gia này.

Thực tế, niken, đồng và PGE đều là những vật liệu then chốt đối với nhiều ngành công nghiệp chiến lược. Trong khi niken và đồng là thành phần cốt lõi trong sản xuất pin xe điện, cơ sở hạ tầng năng lượng tái tạo và điện tử; thì nhóm kim loại bạch kim lại nắm giữ vai trò trọng yếu trong công nghệ hydro, bộ chuyển đổi xúc tác khí thải, hệ thống quốc phòng và các quy trình công nghiệp công nghệ cao.

Các chuyên gia trong ngành đã nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo quyền tiếp cận các loại khoáng sản như niken, lithium, coban và các nguyên tố đất hiếm, trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt đối với các nguồn tài nguyên gắn liền với phương tiện giao thông điện và công nghệ chuyển đổi năng lượng.

Sự phát triển này cũng được kỳ vọng sẽ thu hút sự chú ý lớn từ các nhà đầu tư và ngành khai khoáng, trong bối cảnh Ấn Độ đang nỗ lực đẩy nhanh các hoạt động thăm dò khoáng sản chiến lược tại nhiều bang. Tuy nhiên, phía công ty vẫn chưa công bố bất kỳ ước tính chính thức nào liên quan đến tổng quy mô trữ lượng hoặc mốc thời gian đưa mỏ vào sản xuất thương mại.