Dunlopillo nâng chuẩn giấc ngủ cao cấp với bộ sưu tập CoolSilk Comfort

Giấc ngủ trở thành một khoản đầu tư cho chất lượng sống

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến sức khỏe, không gian sống và khả năng phục hồi sau một ngày làm việc, ngành hàng nệm cao cấp đang chứng kiến sự thay đổi rõ rệt. Chiếc nệm không còn được nhìn nhận đơn thuần như một vật dụng phòng ngủ, mà trở thành một phần của lối sống, nơi chất lượng nghỉ ngơi gắn trực tiếp với năng lượng, hiệu suất làm việc và sức khỏe dài hạn.

Sự dịch chuyển này tạo cơ hội cho các thương hiệu có nền tảng công nghệ và di sản lâu đời. Dunlopillo là một trong những tên tuổi như vậy. Gần một thế kỷ trước, tại Anh Quốc, thương hiệu đã tạo nên lịch sử khi trở thành nhà phát minh bọt cao su đầu tiên trên thế giới vào năm 1929.

Từ nền tảng tiên phong đó, Dunlopillo tiếp tục phát triển các dòng sản phẩm cao cấp qua nhiều thập kỷ bằng cách kết hợp công nghệ cao su tiên tiến, hệ thống lò xo thông minh và tư duy thiết kế công thái học. Ngày 14/05/2026 tại TP HCM, Dunlopillo giới thiệu bộ sưu tập nệm cao cấp CoolSilk Comfort, đánh dấu bước mở rộng mới tại thị trường Việt Nam. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh nhóm khách hàng trung và cao cấp ngày càng sẵn sàng chi trả cho những sản phẩm có khả năng nâng cao chất lượng sống, đặc biệt ở các hạng mục liên quan trực tiếp đến sức khỏe và nghỉ ngơi.

Theo ông Kumaresan Varutharaju – Giám đốc Vận hành & Quyền Giám đốc Quốc gia Dunlopillo Việt Nam, người tiêu dùng hiện đại ngày nay không còn chỉ tìm kiếm một chiếc nệm có độ cứng cao, mà ngày càng quan tâm đến sự cân bằng lý tưởng giữa độ êm ái, khả năng nâng đỡ, hiệu suất làm mát, phục hồi cơ thể và sức khỏe toàn diện.

Ông chia sẻ: "Tại Dunlopillo Việt Nam, chúng tôi luôn tập trung phát triển các hệ thống giấc ngủ có khả năng mang lại sự êm ái sang trọng cùng khả năng nâng đỡ công thái học chuẩn xác, giúp người dùng thư giãn sâu hơn và đạt chất lượng giấc ngủ tối ưu hơn. Được phát triển dựa trên triết lý ‘Luxury Performance Sleep’ – Giấc ngủ hiệu suất cao chuẩn thượng lưu, bộ sưu tập CoolSilk Comfort kết hợp giữa công nghệ làm mát tiên tiến, hệ lò xo thông minh, cao su cao cấp và tinh thần chế tác tinh tế nhằm tái định nghĩa tiêu chuẩn giấc ngủ thượng lưu hiện đại tại Việt Nam."

Ba dòng sản phẩm cho các nhu cầu nghỉ ngơi khác nhau

Điểm đáng chú ý của CoolSilk Comfort nằm ở cách Dunlopillo phân tầng trải nghiệm. BLACK được phát triển cho nhóm khách hàng tìm kiếm chuẩn nghỉ ngơi chuyên sâu; ROYALE hướng đến sự cân bằng giữa êm ái, phục hồi và tinh tế; trong khi ZEN phù hợp với người dùng yêu thích sự tối giản, thoáng khí và tiện nghi trong đời sống hằng ngày.

CoolSilk BLACK được định vị là dòng sản phẩm cao cấp nâng tầm hiệu suất nghỉ ngơi. Bề mặt nệm sử dụng lớp vải Premium Ultra Cooling Fabric kết hợp công nghệ Stress-Free Relaxation Technology, mang lại cảm giác mát dịu tức thì và hỗ trợ cơ thể thư giãn sâu hơn trong suốt giấc ngủ. Bên dưới, lớp Talasilver™ Wave Copper-Flex Latex tiên tiến tiếp tục tăng cường độ mát, khả năng bảo vệ vệ sinh, giảm áp lực thích ứng và nâng đỡ tối ưu, từ đó góp phần tạo nên giấc ngủ sâu và phục hồi hơn.

Ở cấu trúc bên trong, Dura Aire Plush Latex Core kết hợp hệ thống lò xo túi độc lập Multi-Zone Progressa Dual Pocketed Spring System giúp ôm nâng cơ thể theo từng vùng, phân bổ lực cân bằng và hạn chế rung động lan truyền khi người nằm cạnh thay đổi tư thế.

CoolSilk ROYALE mang sắc thái cân bằng hơn giữa êm ái, phục hồi và sự tinh tế. Dòng sản phẩm này sử dụng vải làm mát cao cấp kết hợp công nghệ làm mát tăng cường bằng vật liệu Graphene nhằm hỗ trợ điều hòa nhiệt độ trong suốt đêm. Cùng với đó, lớp cao su cao cấp Talasilver™ Wave Copper Flex có tác dụng tăng khả năng đàn hồi và giảm áp lực lên các vùng trọng điểm như vai và hông. Sản phẩm cũng được bổ sung lớp kháng khuẩn, đáp ứng nhu cầu vệ sinh trong xu hướng sống chú trọng sức khỏe.

Trong khi đó, CoolSilk ZEN được phát triển theo tinh thần tối giản, phù hợp với người dùng muốn tiếp cận trải nghiệm cao cấp trong đời sống hằng ngày. Chất liệu vải mát cao cấp kết hợp công nghệ làm mát tác động kép giúp tăng khả năng lưu thông không khí, trong khi lớp cao su Talasilver™ nhập khẩu hỗ trợ độ đàn hồi, thoáng khí và khả năng kháng khuẩn tự nhiên. Hệ thống nâng đỡ toàn diện Dual-Edge 360° giúp tăng độ vững chắc ở toàn bộ cạnh nệm và hỗ trợ người dùng tận dụng tốt hơn bề mặt nằm.

Thị trường nệm cao cấp bước vào cuộc đua giá trị

Theo các chuyên gia trong ngành, thị trường nệm Việt Nam đang dần chuyển từ cạnh tranh về giá sang cạnh tranh về giá trị sử dụng. Khi áp lực công việc, nhịp sống đô thị và nhu cầu chăm sóc sức khỏe gia tăng, người tiêu dùng có xu hướng đánh giá sản phẩm không chỉ qua độ bền hay thương hiệu, mà còn qua khả năng cải thiện trải nghiệm nghỉ ngơi mỗi ngày.

Trong bối cảnh đó, CoolSilk Comfort cho thấy cách Dunlopillo khai thác di sản của nhà phát minh nệm cao su thiên nhiên đầu tiên trên thế giới bằng những công nghệ phù hợp hơn với nhu cầu hiện nay.

Hiện Dunlopillo là một trong những thương hiệu nệm cao cấp nổi tiếng tại Việt Nam, thuộc sở hữu của Dunlopillo Holdings, thành viên Pikolin Group, tập đoàn hàng đầu châu Âu trong ngành công nghiệp chăn ga gối nệm và giải pháp nghỉ ngơi cao cấp.

Nhân dịp ra mắt CoolSilk Comfort, Dunlopillo triển khai chương trình ưu đãi và quà tặng dành cho khách hàng mua sớm tại hệ thống nhà phân phối và đại lý trên toàn quốc.