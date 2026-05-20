Vải Bắc Ninh mất mùa, 1 vườn vải u trứng vẫn bán giá kỷ lục

Theo Văn Chương/VTC | 20-05-2026 - 13:55 PM | Thị trường

Nhiều vườn vải ở Bắc Ninh năm nay mất mùa do thời tiết bất lợi, nhưng có nơi vẫn được thương lái mua tại vườn với giá kỷ lục 150.000 đồng/kg.

Những ngày cuối tháng 5, không khí thu hoạch vải tại xã Phúc Hòa, tỉnh Bắc Ninh khá trầm lắng, khác hẳn mọi năm. Mưa trái mùa kéo dài đúng thời điểm phân hóa mầm hoa khiến nhiều diện tích vải bị giảm tỷ lệ đậu quả, sản lượng sụt giảm mạnh. Theo thống kê, với khoảng 845 ha vải chín sớm, sản lượng toàn xã năm nay chỉ ước đạt khoảng 7.500 tấn, giảm từ 50-55% so với năm ngoái.

Sản lượng vải của xã Phúc Hòa ước đạt khoảng 7.500 tấn, giảm từ 50-55% so với năm ngoái. (Ảnh: TL).

Tuy nhiên, trong bối cảnh nhiều nhà vườn lo lắng vì thất thu thì khu vườn của anh Ngô Văn Cường, thôn Quất Du 2 lại trở thành điểm đến nhộn nhịp của các thương lái. Ngay từ khi quả còn xanh, nhiều đầu mối đã tìm đến đặt cọc bao tiêu toàn bộ sản lượng vải u trứng của gia đình anh.

Theo anh Cường, đây là năm đầu tiên giống vải u trứng tại vườn cho chất lượng đồng đều và đạt mức giá cao kỷ lục. Toàn bộ sản phẩm được thu mua ngay tại vườn với giá 150.000 đồng/kg.

“Giống vải này rất khó chăm sóc, đòi hỏi kỹ thuật cao từ khâu cắt tỉa, dưỡng cây đến xử lý quả. Nhưng bù lại chất lượng vượt trội, quả to, mã đẹp, vị ngọt thanh nên thương lái rất chuộng”, anh Cường chia sẻ.

Anh Ngô Văn Cường, chủ nhân vườn vải có giá kỷ lục 150.000/kg. (Ảnh: TL)

Là người tiên phong đưa giống vải u trứng, còn gọi là vải hồng đào, về trồng tại xã Phúc Hòa cách đây hơn 7 năm, hiện gia đình anh có khoảng 80 cây đang cho thu hoạch với sản lượng ước đạt gần 2 tấn.

Điểm đặc biệt của giống vải này là quả có hình dáng thuôn dài như quả trứng, vỏ màu hồng đỏ bắt mắt, cùi dày, hạt nhỏ lép và mùi thơm đặc trưng. Mỗi kg chỉ khoảng 17-18 quả nên được xem là dòng vải cao cấp trên thị trường.

Theo ghi nhận, đợt đầu tiên anh Cường đã xuất bán hơn 3 tạ vải tuyển chọn cho các hệ thống siêu thị và cửa hàng trái cây cao cấp tại Hà Nội. Phần còn lại tiếp tục được thương lái thu gom phục vụ người mua làm quà biếu.

Những cây vải u trứng sai trĩu quả. (Ảnh:TL).

Nhiều thương lái cho biết mức giá 150.000 đồng/kg là chưa từng có đối với vải tại Phúc Hòa. Tuy nhiên, do nguồn cung khan hiếm và chất lượng vượt trội nên lượng hàng vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu thị trường. “Loại vải này chủ yếu phục vụ khách hàng cao cấp. Dù giá cao nhưng cứ đến đâu là bán hết đến đó”, một thương lái cho hay.

Không chỉ mang lại giá trị kinh tế lớn, mô hình trồng vải u trứng còn mở ra hướng đi mới cho nông dân địa phương trong bối cảnh các giống vải truyền thống ngày càng chịu nhiều tác động từ biến đổi khí hậu.

Hiện nay, ngoài gia đình anh Cường, một số hộ dân tại xã Phúc Hòa cũng bắt đầu đưa giống vải u trứng vào trồng thử nghiệm với kỳ vọng xây dựng thương hiệu vải đặc sản chất lượng cao cho địa phương trong những năm tới.

