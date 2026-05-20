Hyundai Tucson 2027 lộ nội thất: Vô lăng 4 chấu mới, màn 17 inch chiếm trọn táp-lô, dễ có một tính năng chỉ có trên xe Aston Martin

Hyundai Tucson thế hệ mới tiếp tục lộ diện trong quá trình chạy thử nghiệm và lần này, điểm gây chú ý nhất không nằm ở ngoại thất mà là khoang cabin hoàn toàn mới.

Những hình ảnh do giới săn xe ghi lại cho thấy Tucson 2027 sẽ thay đổi mạnh triết lý thiết kế nội thất quen thuộc của Hyundai trong suốt gần 10 năm qua. Thay vào đó, mẫu SUV này sẽ đi theo phong cách hiện đại, tối giản tương tự nhiều mẫu xe điện Trung Quốc như Zeekr hay Xpeng.

Bên dưới màn hình cảm ứng trung tâm vẫn sẽ có hàng phím vật lý dành cho các chức năng quan trọng như điều khiển media hay điều hòa. Vô-lăng cũng tiếp tục sử dụng các nút bấm cơ học truyền thống thay vì chuyển hoàn toàn sang cảm ứng. Tuy nhiên, bản tay lái nghịch có thể sẽ khác. Ảnh: KCB

Theo Korean Car Blog, Hyundai Tucson 2027 sẽ dùng chung bố cục bảng táp-lô với Hyundai Ioniq 3 và Grandeur mới. Trung tâm cabin là màn hình giải trí cỡ lớn lên tới 17 inch, vận hành trên nền tảng Pleos Connect thế hệ mới của Hyundai.

Thiết kế này khiến nhiều người liên tưởng ngay tới Tesla - hãng xe đã khởi xướng xu hướng loại bỏ phần lớn nút bấm vật lý để thay bằng màn hình cảm ứng cỡ lớn. Hiện phong cách này cũng đang được nhiều thương hiệu Trung Quốc áp dụng rộng rãi. Dù vậy, Hyundai vẫn giữ lại một số núm xoay và phím cứng phía dưới màn hình thay vì “cảm ứng hóa” toàn bộ cabin.

Một thay đổi đáng chú ý khác là vô-lăng 4 chấu mới, có cách bố trí phím chức năng khác hoàn toàn các mẫu Hyundai trước đây. Cần số cũng được chuyển lên cột lái nhằm giải phóng không gian bệ trung tâm, nơi nay có thêm khu vực sạc điện thoại không dây.

Hyundai Tucson 2027 còn có thể trở thành một trong những mẫu xe phổ thông đầu tiên trên thế giới hỗ trợ Apple CarPlay Ultra. Ảnh: KCB

Tuy nhiên, các phiên bản tay lái nghịch của Hyundai Tucson mới nhiều khả năng sẽ được trang bị một chi tiết gây tranh cãi, vốn đã xuất hiện phổ biến trên nhiều mẫu xe Trung Quốc, châu Âu và Mỹ. Theo đó, tương tự Hyundai Ioniq 3 hay Grandeur mới, cần điều khiển gạt mưa cùng cụm đèn/xi-nhan sẽ được tích hợp chung thành một “công tắc đa năng” đặt bên trái vô-lăng.

Trong khi đó, phía bên phải sẽ là cần số điện tử dạng cột lái theo phong cách Mercedes-Benz, thay thế vị trí vốn thường dành cho cần đèn và xi-nhan trên nhiều mẫu xe đang bán tại Úc.

Ngoài ra, tapi cửa được thiết kế lại hoàn toàn, đi kèm hệ thống giám sát người lái đặt phía sau vô-lăng. Nhiều bề mặt trong cabin được hoàn thiện bằng vật liệu mềm nhằm tăng cảm giác cao cấp.

Bên cạnh thay đổi về thiết kế, Hyundai Tucson thế hệ mới còn được kỳ vọng sẽ bổ sung hàng loạt công nghệ hiện đại. Một số trang bị đáng chú ý có thể kể đến như sạc không dây chuẩn MagSafe/Qi2 tích hợp nam châm, camera hành trình chính hãng gắn sẵn tương tự Toyota RAV4 mới, cổng USB Type-C hỗ trợ sạc nhanh công suất cao và kho ứng dụng cho phép tải trực tiếp ngay trên xe.

Đáng chú ý, Tucson 2027 thậm chí được đồn đoán có thể trở thành một trong những mẫu xe phổ thông đầu tiên hỗ trợ Apple CarPlay Ultra - nền tảng giải trí mới của Apple hiện mới chỉ xuất hiện trên các dòng xe siêu sang đến từ Aston Martin.

Hyundai Tucson 2027 dự kiến ra mắt toàn cầu vào cuối năm nay. Ảnh: Drive

Không chỉ nội thất, Hyundai Tucson 2027 cũng được cho là sẽ thay đổi mạnh về ngoại hình. Xe dự kiến lấy cảm hứng từ concept Crater với phần đầu vuông vức hơn, đèn LED và dải định vị ban ngày thiết kế mới. Hốc bánh xe dạng vuông, lưới tản nhiệt kép sơn đen cùng phần đuôi tái thiết kế toàn diện cũng được kỳ vọng xuất hiện.

Thông tin về động cơ hiện chưa được công bố. Song theo Drive, mẫu SUV thế hệ mới nhiều khả năng sẽ tập trung vào các phiên bản hybrid và plug-in hybrid tương tự Toyota RAV4. Bên cạnh đó, xe được kỳ vọng sẽ gia tăng kích thước tổng thể.

Đáng chú ý, một số nguồn tin còn cho rằng Hyundai có thể bổ sung phiên bản hiệu suất cao Tucson N trong tương lai, dù hãng chưa xác nhận thông tin này.