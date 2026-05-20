Xe máy điện giảm giá "sập sàn", có mẫu giảm đến 15 triệu đồng

Theo Khả Văn | 20-05-2026 - 09:40 AM | Thị trường

Nhiều chương trình giảm giá, ưu đãi lớn từ các thương hiệu xe điện đã được tung ra để kích thích nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng.

Hiện tại, thị trường xe máy điện dù khá sôi động và tạo ra một bước ngoặt lớn trên thị trường xe hai bánh nhưng nhiều mẫu xe vẫn chưa đạt kỳ vọng về số lượng bán ra. Các hãng xe cũng đồng loạt tung nhiều chương trình giảm giá, ưu đãi cho khách mua xe máy điện.

Đáng chú ý nhất trên thị trường hiện nay là Yamaha NEO's - dòng xe mang phong cách châu Âu này có mức niêm yết ban đầu hơn 49 triệu đồng. Tuy nhiên, Yamaha đã có mức giảm giá kỷ lục lên tới 15 triệu đồng cho khách hàng mua xe. Hiện tại, với mức giá khoảng 34 triệu đồng là khách hàng đã có thể sở hữu chiếc xe điện từ Yamaha. Dù sở hữu chất lượng hoàn thiện tốt và cảm giác lái ổn định, mức giá sau ưu đãi của Yamaha NEO's vẫn bị đánh giá là khá cao so với mặt bằng chung của các dòng xe tay ga chạy xăng phổ thông, cộng thêm nhược điểm cốp chứa đồ khá khiêm tốn.

Không đứng ngoài cuộc đua, Honda đã hạ giá niêm yết khoảng 6 triệu đồng cho mẫu xe điện nhỏ gọn Honda ICON e:, đưa giá bán thực tế xuống mức rất dễ tiếp cận, chỉ từ 20.9 triệu đồng.

Mới đây, hãng xe Nhật Bản đã tung khuyến mãi từ ngày 15/05/2026 đến hết ngày 31/07/2026, khách hàng khi mua mẫu xe điện này tại hệ thống Cửa hàng Bán xe máy và Dịch vụ do Honda Ủy nhiệm (HEAD) sẽ được tặng ngay 5 triệu đồng tiền mặt. Mức chiết khấu trực tiếp này giúp giảm đáng kể chi phí ban đầu, biến chiếc xe trở thành một lựa chọn vô cùng hấp dẫn và cạnh tranh trong phân khúc.

Với ưu điểm là thiết kế trẻ trung, pin tháo rời tiện lợi để sạc tại nhà và khả năng vận hành ổn định mang thương hiệu Honda, mẫu xe này tỏ ra cực kỳ phù hợp với đối tượng học sinh, sinh viên.

Không dừng lại ở mức giảm giá trực tiếp, Honda Việt Nam còn mang đến đặc quyền ưu đãi kép thông qua chính sách trả góp với mức lãi suất siêu thấp chỉ từ 0,55% một tháng. Với giải pháp tài chính này, khách hàng chỉ cần thanh toán một khoản tiền rất nhỏ, ước tính từ 196.000 đồng mỗi tháng là đã có thể thoải mái trải nghiệm và vi vu cùng chiếc xe điện này.

Tin cực vui cho người mua xe máy điện Honda

VinFast chính thức ra mắt VF 8 thế hệ mới, giá 999 triệu đồng

Petrolimex sắp bán sản phẩm mới, "xịn" hơn xăng E10 Ron 95

Nấm trôi nổi bủa vây chợ dân sinh TP.HCM: Người mua đang 'đánh cược' sức khỏe

09:22 , 20/05/2026
08:57 , 20/05/2026
08:45 , 20/05/2026
08:09 , 20/05/2026

