Tin cực vui cho người mua xe máy điện Honda

Theo Khả Văn | 18-05-2026 - 08:20 AM | Thị trường

Honda Việt Nam vừa chính thức triển khai chương trình khuyến mại lớn mở ra cơ hội tuyệt vời để người tiêu dùng sở hữu dòng xe máy điện của hãng với mức giảm giá hấp dẫn.

Mẫu xe máy điện Honda ICON e: từ lâu đã thu hút sự chú ý của người dùng nhờ thiết kế nhỏ gọn, sang trọng cùng hàng loạt công nghệ hiện đại được tích hợp. Mới đây, hãng xe Nhật Bản đã tung khuyến mãi từ ngày 15/05/2026 đến hết ngày 31/07/2026, khách hàng khi mua mẫu xe điện này tại hệ thống Cửa hàng Bán xe máy và Dịch vụ do Honda Ủy nhiệm (HEAD) sẽ được tặng ngay 5 triệu đồng tiền mặt. Mức chiết khấu trực tiếp này giúp giảm đáng kể chi phí ban đầu, biến chiếc xe trở thành một lựa chọn vô cùng hấp dẫn và cạnh tranh trong phân khúc.

Không dừng lại ở mức giảm giá trực tiếp, Honda Việt Nam còn mang đến đặc quyền ưu đãi kép thông qua chính sách trả góp với mức lãi suất siêu thấp chỉ từ 0,55% một tháng. Với giải pháp tài chính này, khách hàng chỉ cần thanh toán một khoản tiền rất nhỏ, ước tính từ 196.000 đồng mỗi tháng là đã có thể thoải mái trải nghiệm và vi vu cùng chiếc xe điện này.

Đặc biệt hơn, chính sách trả góp hấp dẫn này không chỉ giới hạn ở Honda ICON e: mà còn được mở rộng áp dụng cho nhiều dòng xe máy quốc dân khác của hãng như Wave Alpha, Vision, LEAD, Air Blade, Vario, SH hay các dòng xe điện khác. Thông qua sự hợp tác chiến lược cùng các công ty tài chính uy tín, mọi thủ tục mua bán đều được tinh gọn và tối ưu hóa tối đa. Điều này nhằm mang đến một trải nghiệm mua sắm nhanh chóng, tiện lợi, đồng thời giảm nhẹ gánh nặng kinh tế khi mua xe máy.

Trước đó, Honda Việt Nam chính thức điều chỉnh giá bán lẻ đề xuất đối với mẫu xe máy điện Honda ICON e:, đưa mức giá khởi điểm xuống chỉ còn hơn 20 triệu đồng (chưa bao gồm pin). So với giá đề xuất trước đây (dao động quanh ngưỡng 26 - 27 triệu đồng), giá bán mới của ICON e: đã giảm khoảng 6 triệu đồng cho tất cả phiên bản. Cụ thể, bản cao cấp hiện có giá 20,5 triệu đồng, bản đặc biệt từ 20,7 triệu đồng, trong khi bản thể thao giá 20,9 triệu đồng (VAT 8%).

Phát hiện tàu chở dầu Suezmax chở đầy hàng âm thầm đi qua eo biển Hormuz, hướng thẳng đến một quốc gia châu Á

Nga lại đón tin buồn từ Mỹ

3 chiếc iPhone "đập hộp" rẻ nhất hiện nay, giá chỉ từ 11 triệu đồng

07:38 , 18/05/2026
07:14 , 18/05/2026
07:01 , 18/05/2026
20:01 , 17/05/2026

