Một mẫu ô tô mới tinh chạy thử trên đường ở Việt Nam, dân mạng khẳng định xe của THACO

Một mẫu xe mới lạ được dán ngụy trang đã được phát hiện di chuyển trên đường phố Việt Nam. Hình ảnh cho thấy một mẫu xe thuộc dòng minibus, có kiểu dáng quen thuộc - tương tự mẫu Ford Transit.

Ngay sau khi hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người dùng mạng đã đưa ra các phỏng đoán xem chiếc xe này do hãng nào sản xuất.

Hình ảnh chiếc xe thử nghiệm được bắt gặp trên đường phố Việt Nam.

Trong khi mô tả của bài đăng phỏng đoán chiếc xe mang tên VF EC 16 - gợi ý rằng chiếc xe do VinFast sản xuất, nhiều bình luận đã không đồng tình và chỉ ra một chi tiết để phản biện. Theo đó, chiếc xe đang mang biển số T92, là biển số tạm thời do tỉnh Quảng Nam quản lý.

Đáng chú ý, Quảng Nam là nơi đặt nhà máy xe của THACO - đơn vị có kinh nghiệm lâu năm trong lắp ráp, sản xuất đa dạng các dòng xe, từ xe con, xe khách đến xe tải. Trong khi đó, VinFast đang có nhà máy tại Hải Phòng và Hà Tĩnh. Với Hải Phòng, số ký hiệu địa phương đăng ký của Hải Phòng là 15, 16 và 34; trong khi đó, con số ký hiệu của Hà Tĩnh là 38.

Nhiều người phỏng đoán chiếc xe do THACO sản xuất.

Hiện nay, THACO đang sản xuất và phân phối một số dòng xe minibus tương tự chiếc xe được bắt gặp, đó là Iveco Daily, Iveco Daily Plus và Iveco Daily Plus Premium, kèm theo đó là biến thể xe cứu thương của mẫu Iveco Daily. Trừ mẫu Daily có chiều dài khoảng 6 mét, các mẫu còn lại dài 7 mét.

Đáng chú ý, các mẫu minibus của Iveco do THACO phân phối đều là loại có 3 ô kính hành khách, còn chiếc xe được bắt gặp thì chỉ có 2 ô kính. Ngoài ra, thiết kế của cụm đèn hậu dường như không trùng khớp với bất kỳ mẫu minibus nào mà THACO đang sản xuất ở thời điểm hiện tại.

Điều này cho thấy rằng THACO có thể đang phát triển một mẫu xe mới. Song, cần lưu ý rằng ở thời điểm hiện tại, THACO chưa đưa ra bất kỳ thông tin chính thức nào về mẫu xe minibus sắp được bán ra.

Mẫu minibus Iveco Daily do THACO sản xuất.

Tại Việt Nam, phân khúc minibus vốn là "sân chơi" của Ford với mẫu xe Transit. Dòng minibus nói chung và mẫu Transit nói riêng có khả năng chở nhiều người, kích thước đủ nhỏ gọn để di chuyển trong phố và cũng đủ thoải mái để di chuyển liên tỉnh.

Tuy nhiên, trong thời gian trở lại đây, nhiều hãng xe đã tham gia vào phân khúc này; có thể nêu tên một vài mẫu xe cũng rất được ưa chuộng khác ngoài Ford Transit như Hyundai Solati, Toyota Hi-Ace, GAZ Gazelle NN Minibus hay Kim Long X9.