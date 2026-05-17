Yamaha Finn 2026 ra mắt với loạt nâng cấp đáng giá, liệu có đủ sức cạnh trang sòng phẳng với Honda Wave?

Yamaha Motor vừa chính thức giới thiệu mẫu xe số phổ thông hoàn toàn mới mang tên Yamaha Finn 2026 tại thị trường Thái Lan. Mẫu xe được phát triển theo định hướng thực dụng nhưng vẫn hiện đại, tập trung mạnh vào nhóm khách hàng sử dụng xe hàng ngày, đặc biệt là người trẻ, nhân viên văn phòng và các gia đình nhỏ cần một phương tiện tiết kiệm, bền bỉ nhưng vẫn có ngoại hình bắt mắt.

New Yamaha Finn 2026 ra mắt tại Thái Lan với thiết kế tổng thể hoàn toàn mới, định vị phân khúc xe máy gia đình cao cấp hơn thế hệ trước

Điểm thay đổi dễ nhận ra nhất nằm ở phần đầu xe. Yamaha thiết kế lại cụm đèn pha theo dạng phân tầng mới, tạo cảm giác sắc sảo và cao cấp hơn thế hệ cũ. Hệ thống đèn LED được sử dụng cho đèn pha giúp tăng độ sáng, tiết kiệm điện năng và cải thiện độ bền trong quá trình sử dụng lâu dài. Đặc biệt, Yamaha còn bổ sung dải đèn định vị Blue Light màu xanh nhằm tạo điểm nhấn thị giác khác biệt cho mẫu xe số này.

Phía sau xe cũng được làm mới với cụm đèn hậu có tạo hình hiện đại hơn. Dù vẫn sử dụng bóng halogen truyền thống, thiết kế tổng thể đã tạo cảm giác trẻ trung và nổi bật hơn đáng kể so với thế hệ tiền nhiệm.

Một trong những nâng cấp được đánh giá thực dụng nhất trên Yamaha Finn 2026 là cụm đồng hồ Full Digital hoàn toàn mới. Màn hình hiển thị đầy đủ các thông tin quan trọng như tốc độ, cấp số, mức nhiên liệu, điện áp ắc quy, quãng đường di chuyển và hành trình Trip. Việc tối giản thao tác điều khiển bằng một nút bấm trung tâm cũng giúp mẫu xe thân thiện hơn với người dùng phổ thông.

Động cơ 115cc phun xăng điện tử giữ nguyên, được củng cố về khả năng tiết kiệm nhiên liệu nhờ ECU kiểm soát lượng phun chính xác

Ở khía cạnh tiện ích, Yamaha tiếp tục cho thấy tham vọng biến Finn thành mẫu xe số “đa dụng” hàng đầu phân khúc. Xe được trang bị móc treo đồ dạng âm vào thân xe, có thể gập gọn khi không sử dụng. Chi tiết này đặc biệt hữu ích với người dùng thường xuyên đi chợ hoặc chở đồ hàng ngày.

Hộc chứa đồ phía trước cũng được mở rộng kích thước, đủ sức chứa chai nước 750 ml cùng nhiều vật dụng cá nhân khác. Trong khi đó, cổng nguồn 12V dạng tẩu thuốc giúp người dùng dễ dàng sạc điện thoại hoặc thiết bị điện tử khi di chuyển. Đây vốn là trang bị hiếm gặp trên nhiều mẫu xe số phổ thông tại Đông Nam Á.

Bảy điểm nâng cấp nổi bật: đèn pha LED mới, đồng hồ full digital, móc treo tích hợp, ngăn chứa đồ phía trước lớn hơn, cổng sạc 12V, yên xe thiết kế lại và tùy chọn Smart Key

Phần yên xe cũng được Yamaha tinh chỉnh lại đáng kể. Theo chia sẻ từ truyền thông Thái Lan sau buổi trải nghiệm thực tế, phần đầu yên được vuốt thon hơn giúp người lái chống chân dễ dàng, đặc biệt phù hợp với người có vóc dáng nhỏ. Đây được xem là thay đổi nhỏ nhưng mang lại khác biệt lớn trong trải nghiệm sử dụng hàng ngày.

Đáng chú ý nhất trên Yamaha Finn 2026 là sự xuất hiện của phiên bản Smart Key. Người dùng chỉ cần mang theo chìa khóa thông minh để khởi động xe, mở yên hoặc khóa cổ mà không cần tra chìa cơ học. Điều này giúp Finn trở thành một trong số ít mẫu xe số phổ thông được trang bị công nghệ vốn thường chỉ xuất hiện trên xe tay ga trung cấp.

Trong khi đó, phiên bản tiêu chuẩn vẫn sử dụng chìa khóa Multi-Function tích hợp nhiều thao tác trong cùng một cụm điều khiển để tối ưu sự tiện lợi.

Về vận hành, Yamaha Finn 2026 tiếp tục sử dụng động cơ 115cc phun xăng điện tử kết hợp hộp số tròn 4 cấp. Yamaha cho biết hệ thống ECU đã được tối ưu để kiểm soát lượng nhiên liệu chính xác hơn, từ đó cải thiện mức tiêu hao nhiên liệu và duy trì độ bền vốn là thế mạnh truyền thống của dòng Finn.

Ngoài khả năng tiết kiệm xăng, mẫu xe này còn được trang bị hệ thống phanh UBS, cho phép phân bổ lực phanh tới bánh trước khi người lái sử dụng phanh chân. Công nghệ này giúp cải thiện khả năng dừng xe và tăng độ an toàn trong điều kiện vận hành thực tế.

Khoang chứa đồ dưới yên dung tích 9,7 lít tiếp tục là điểm cộng lớn, đủ để chứa mũ bảo hiểm nửa đầu hoặc nhiều vật dụng cá nhân khác. Yamaha cũng nâng cấp lốp nguyên bản sang dòng IRC T-Spec với khả năng bám đường và thoát nước tốt hơn.

Tại Thái Lan, Yamaha Finn 2026 có ba phiên bản gồm Smart Key, Standard mâm đúc và Standard căm nan hoa. Giá bán dao động từ 46.300 đến 50.300 baht, tương đương khoảng 37 đến 40 triệu đồng tùy phiên bản.

Từ góc nhìn thị trường Việt Nam, Yamaha Finn 2026 được xem là mẫu xe có tiềm năng cạnh tranh đáng chú ý nếu được phân phối chính hãng trong thời gian tới. Phân khúc xe số phổ thông tại Việt Nam hiện vẫn cực kỳ sôi động với sự thống trị của những cái tên quen thuộc như Honda Wave Alpha, Honda Future hay Yamaha Sirius.

Tuy nhiên, xu hướng người dùng trẻ ngày càng quan tâm nhiều hơn tới tiện ích công nghệ, thiết kế hiện đại và trải nghiệm sử dụng thông minh. Đây chính là khoảng trống mà Yamaha Finn 2026 có thể khai thác nếu xuất hiện tại Việt Nam.

Đặc biệt, trang bị Smart Key, đồng hồ kỹ thuật số và cổng sạc điện thoại sẽ là lợi thế cạnh tranh lớn trước nhiều mẫu xe số truyền thống hiện nay. Trong bối cảnh giá nhiên liệu vẫn là yếu tố được người dùng quan tâm, một mẫu xe tiết kiệm xăng nhưng vẫn sở hữu thiết kế hiện đại như Finn hoàn toàn có khả năng thu hút nhóm khách hàng trẻ hoặc người dùng mua xe phục vụ công việc hàng ngày.

Bên cạnh đó, chính sách bảo hành 5 năm không giới hạn quãng đường của Yamaha cũng cho thấy hãng đang muốn tạo khác biệt về dịch vụ hậu mãi, yếu tố ngày càng được người tiêu dùng Đông Nam Á chú trọng khi chọn mua xe máy.