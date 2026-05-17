VinFast liên tục nhá hàng nhiều chi tiết của SUV mới, MXH xôn xao trước nhiều thông tin giá đồn đoán

Trang fanpage chính thức của VinFast đang thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng khi liên tiếp đăng tải 3 bức ảnh mới nhằm "nhá hàng" về một mẫu SUV bí ẩn, kèm theo mốc thời gian ra mắt vào ngày 20/5 tới đây. Dựa vào những hình ảnh úp mở này, có thể thấy thiết kế các chi tiết của xe khớp hoàn toàn với mẫu xe chạy thử liên tục xuất hiện trên đường phố trong suốt những ngày gần đây.

Một số hình ảnh chính thức của mẫu SUV mới được VinFast công bố. Ảnh đã chỉnh lại độ sáng để làm rõ các chi tiết.

Theo một số thông tin đồn đoán từ phía đại lý, mẫu SUV này có thể chính là VinFast VF 8 thế hệ mới. Phía đại lý đồng thời đưa ra mức mức giá tạm tính tham khảo cùng một loạt khuyến mãi. Nếu thông tin về giá bán này chính xác, VF 8 thế hệ mới sở hữu mức giá khá cạnh tranh khi so với các mẫu SUV/crossover cỡ C sử dụng máy xăng hoặc động cơ hybrid trên thị trường.

Dù các hình ảnh trên fanpage được thiết kế ẩn hiện trong bóng tối, chi tiết cụm đèn định vị ban ngày, đèn chiếu sáng, hình dáng tổng thể, gương chiếu hậu, tay nắm cửa và một góc của bộ mâm đã lộ diện. Có thể thấy, thiết kế mẫu xe mới này không liên quan tới VF 8 hiện nay mà giống một mẫu xe hoàn toàn mới hơn. Một số hình ảnh rò rỉ trước đó còn ghi lại xe được gắn logo VF 8 phía sau cốp, làm dấy lên những dự đoán về việc đây khả năng cao là thế hệ mới của VF 8, hoặc là một dòng sản phẩm chiến lược hoàn toàn mới nhằm thay thế cho vị trí của dòng xe này trên thị trường.

Chiếc xe chạy thử có thiết kế trùng khớp với hình ảnh mà VinFast nhá hàng. Ảnh: ST

Trước đó, mẫu xe này từng bị bắt gặp khi đang di chuyển tại khu vực nhà máy cũng như trên đường phố công cộng mà không có lớp ngụy trang. Những hình ảnh thực tế khi đặt mẫu xe mới cạnh dòng xe VF 8 hiện tại cho thấy sự tương đồng rõ rệt về mặt kích thước tổng thể. Các chi tiết như ốp gương chiếu hậu và thiết kế mâm mang nhiều nét giống với mẫu xe VF MPV 7, dẫn đến giả thuyết cấu trúc khung gầm và nền tảng kỹ thuật được chia sẻ chung giữa hai dòng xe.

Kích thước mẫu SUV mới có thể tương đương với VF 8. Ảnh: ST

Điểm nhấn ngoại thất nằm ở cụm đèn định vị hình cánh chim đặc trưng nhưng được tạo phong cách không liền mạch, đem lại góc nhìn mới lạ hơn so với một số SUV khác của VinFast. Phía đuôi xe sở hữu cụm đèn hậu LED kích thước lớn vắt ngang phần cốp. Bên hông có tay nắm cửa dạng ẩn vào thân xe, với kiểu mở tương tự trên các dòng xe BMW thế hệ mới.

Không gian cabin của mẫu xe này cũng hứa hẹn mang đến sự thay đổi lớn so với các xe VinFast khác. Hình ảnh rò rỉ khoang nội thất cho thấy sự thay đổi khác biệt hoàn toàn so với khoang lái của VF 8 hiện hữu, bao gồm vô-lăng thiết kế thể thao và góc cạnh hơn, đi với lẫy gạt chuyển số ở bảng điều khiển tương tự như cách bố trí của BMW. Dù xe vẫn duy trì màn hình cảm ứng kích thước lớn phục vụ nhu cầu giải trí và điều khiển tại trung tâm bảng táp-lô, người lái giờ đây có thể có thêm một màn hình hiển thị tốc độ nhỏ đặt ngay phía sau vô-lăng để dễ dàng quan sát các thông số vận hành trực quan hơn.

Thông số kỹ thuật chi tiết của mẫu SUV mới này hiện vẫn được giữ kín. Tuy nhiên, việc chuyển đổi sang một nền tảng khung gầm hoàn toàn mới, có sự chia sẻ và kế thừa từ các dòng sản phẩm thế hệ sau, mở ra kỳ vọng lớn về những cải tiến ở hệ thống pin và động cơ điện.