Vespa ra mắt bộ sưu tập 80 năm tại Việt Nam: Giá từ 106,5 triệu đồng, màu lấy cảm hứng từ 1946, Sprint lần đầu dùng máy 180cc

Vespa vừa giới thiệu bộ sưu tập kỷ niệm 80 năm tại thị trường Việt Nam với các dòng xe GTS 80th 300, Sprint 80th và Primavera 80th. Tuy nhiên tại sự kiện, hãng mới công bố giá bán của ba phiên bản gồm Sprint 80th 125 giá 106,5 triệu đồng, Sprint 80th 180 giá 121,5 triệu đồng và GTS 80th 300 giá 172 triệu đồng. Các mẫu xe dự kiến được bán ra tại đại lý từ tháng 5/2026.

Bộ sưu tập Vespa 80th ra mắt tại Việt Nam với màu sơn Verde Pastello mới. Ảnh: Vespa

Điểm thay đổi dễ nhận thấy nhất trên bộ sưu tập lần này đến từ màu sơn Verde Pastello mới, tông xanh pastel được Vespa sử dụng làm nhận diện chính cho phiên bản kỷ niệm 80 năm. Theo thông tin được hãng trình chiếu tại sự kiện, màu Verde Pastello được phát triển dựa trên màu sơn nguyên bản từng xuất hiện trên những chiếc Vespa đầu tiên từ năm 1946.

Tông xanh pastel lấy cảm hứng từ những chiếc Vespa đầu tiên năm 1946. Ảnh: Cấn Hưng

Đây là gam màu pastel sáng, mang phong cách nhẹ nhàng và có phần hoài cổ, khác với các tông màu đậm hoặc phối tương phản phổ biến trên nhiều mẫu xe tay ga hiện nay. Vespa cho biết màu sắc này được lựa chọn nhằm tái hiện tinh thần thiết kế của những mẫu Vespa đời đầu, đồng thời gợi nhắc giai đoạn hình thành thương hiệu sau Thế chiến II.

Trên bộ sưu tập 80th, Verde Pastello được áp dụng theo phong cách “mono color”, tức nhiều chi tiết trên xe được đồng bộ cùng tông màu thay vì chỉ riêng phần thân xe. Gương chiếu hậu, tay dắt phía sau, viền yếm trước hay cụm giảm xóc đều sử dụng cùng màu sơn, trong khi yên xe, tay nắm và thảm sàn phối tông xanh đậm hơn để tạo điểm nhấn nhẹ. Một số bề mặt được hoàn thiện kiểu satin nhằm tạo khác biệt về hiệu ứng thị giác.

GTS 80th 300 là phiên bản có cấu hình mạnh nhất trong bộ sưu tập lần này. Ảnh: Cấn Hưng

Ngoài màu sơn mới, các phiên bản kỷ niệm còn có thêm một số chi tiết nhận diện riêng như logo “80th”, huy hiệu “80 years of Vespa Est. 1946” hay bộ vành hoàn thiện kiểu cắt kim cương. Riêng Sprint 80th được bổ sung chi tiết mang cá bên hông lấy cảm hứng từ các mẫu Vespa đời cũ.

Bên cạnh thay đổi về thiết kế, bộ sưu tập Vespa 80th cũng có sự khác biệt về cấu hình động cơ giữa các phiên bản. Sprint 80th 125 tiếp tục sử dụng động cơ i-get 124,7 cc cho công suất 7,9 kW và mô-men xoắn 11 Nm. Trong khi đó, Sprint 80th 180 là phiên bản đáng chú ý hơn khi lần đầu được trang bị động cơ 174,1 cc tại Việt Nam, cho công suất 11 kW và mô-men xoắn 13,7 Nm.

Phiên bản Sprint 80th lần đầu được trang bị động cơ 180 cc tại Việt Nam. Ảnh: Cấn Hưng

Ở vị trí cao nhất là GTS 80th 300 với động cơ HPE 278,3 cc, công suất 17,5 kW và mô-men xoắn 26 Nm. Phiên bản này được trang bị ABS kết hợp hệ thống kiểm soát lực kéo ASR hai kênh. Toàn bộ các mẫu xe trong bộ sưu tập đều sử dụng khung thép liền khối đặc trưng của Vespa, đi kèm khóa thông minh keyless và hỗ trợ kết nối Vespa MIA với điện thoại thông minh.

Một số ảnh khác về bộ sưu tập Vespa kỷ niệm 80 năm: