Xe tay ga mới của Yamaha: trang bị ngang ngửa Honda SH Mode mà giá chỉ 55 triệu đồng

Yamaha vừa chính thức giới thiệu phiên bản 2026 của mẫu xe tay ga phổ thông Jog 125 tại thị trường Đài Loan với điểm nhấn là hai màu sơn hoàn toàn mới cùng một số tinh chỉnh hướng đến nhóm khách hàng trẻ và người dùng đô thị.

Ở lần nâng cấp này, Yamaha bổ sung cho Jog 125 hai tùy chọn màu mới gồm Tím mờ và Xám đậm mờ, bên cạnh các màu Trắng và Xám vốn đã có trước đó. Theo hãng xe Nhật Bản, các phối màu mới được phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng hơn về phong cách và thẩm mỹ của người dùng.

Trong đó, màu Tím mờ được định hướng dành cho nhóm khách hàng nữ với tông tím sáng vừa phải kết hợp lớp phủ ngọc trai dưới bề mặt nhám, tạo cảm giác nhẹ nhàng nhưng vẫn trẻ trung. Trong khi đó, màu Xám đậm mờ mang phong cách trung tính và hiện đại hơn. Đây cũng là lần đầu tiên kiểu màu này xuất hiện trên một mẫu xe tay ga nội địa Đài Loan của Yamaha. Hiệu ứng ánh kim dưới ánh sáng giúp chiếc xe có vẻ ngoài cứng cáp và sang trọng hơn.

Về thiết kế tổng thể, Yamaha Jog 125 2026 vẫn giữ kiểu dáng nhỏ gọn quen thuộc, tập trung vào khả năng di chuyển linh hoạt trong đô thị. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 1.740 x 675 x 1.080 mm, chiều dài cơ sở 1.205 mm, chiều cao yên 735 mm và trọng lượng chỉ khoảng 95 kg. Các thông số này được đánh giá tương đương Honda Vision, phù hợp với nhiều nhóm khách hàng, đặc biệt là người dùng nữ hoặc người thường xuyên di chuyển trong phố đông.

Mẫu xe sử dụng động cơ Blue Core xi-lanh đơn, dung tích 125cc, làm mát bằng không khí. Khối động cơ này cho công suất tối đa khoảng 8 mã lực tại 6.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 9,8 Nm tại 5.000 vòng/phút. Dung tích động cơ tương đương Honda SH Mode và lớn hơn Honda Vision.

Yamaha cũng tiếp tục trang bị hệ thống Smart Motor Generator (SMG), giúp xe khởi động êm ái hơn, giảm tiếng ồn và rung khi đề máy. Theo công bố của hãng, Jog 125 đạt mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 51,9 km/lít, tương đương khoảng 1,9 lít/100 km theo chuẩn WMTC. Với bình xăng dung tích 4 lít, mẫu xe này được định vị là một trong những dòng scooter tiết kiệm nhiên liệu trong phân khúc.

Bên cạnh khả năng tiết kiệm xăng, Jog 125 còn được trang bị nhiều tiện ích phục vụ nhu cầu đi lại hàng ngày. Xe có cốp chứa đồ dung tích 21,3 lít đủ để chứa mũ bảo hiểm 3/4 đầu, cổng sạc USB và ngăn lưới nhỏ dưới yên để đựng giấy tờ hoặc vật dụng cá nhân.

Hệ thống treo của xe gồm phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc đơn phía sau đặt lệch. Trong khi đó, hệ thống phanh vẫn sử dụng phanh tang trống cho cả hai bánh. Xe dùng bộ lốp kích thước 90/90-10 nhằm tối ưu khả năng xoay trở trong đô thị.

Tại Đài Loan, xe có mức giá là 66.000 Đài tệ, tương đương khoảng 55 triệu đồng. Trừ đi các mức trợ cấp, giá chỉ còn 47.500 Đài tệ (khoảng 40 triệu đồng)

Jog 125 là dòng scooter được nhiều người dùng châu Á ưa chuộng nhờ thiết kế gọn nhẹ, khả năng vận hành linh hoạt và mức tiêu hao nhiên liệu thấp. Việc Yamaha tiếp tục nâng cấp mẫu xe này cho thấy phân khúc xe ga phổ thông vẫn giữ vai trò quan trọng trong chiến lược của các hãng xe Nhật Bản tại thị trường châu Á.