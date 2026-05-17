Đột kích một kho hàng, công an phát hiện đường dây sản xuất bột ngọt Ajinomoto giả, hơn 4 tấn đã tuồn ra thị trường

Công an TP.HCM vừa triệt phá một đường dây sản xuất, buôn bán bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto với quy mô lớn, thu giữ hàng chục nghìn bao bì giả cùng nhiều tang vật phục vụ hoạt động sang chiết, đóng gói.

Ngày 16/5, Công an TP.HCM cho biết vụ việc được phát hiện trong quá trình thực hiện cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn theo chỉ đạo của Giám đốc Công an TP.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Dương Thị Yến Oanh, Thạch Hiểu (cùng 47 tuổi) và Dương Thị Yến Xuân (56 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) để điều tra về hành vi “sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm”.

Trước đó, trong quá trình tuần tra tại khu vực đường Cầu Kinh, phường Tân Tạo, lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện Thạch Hiểu đang vận chuyển nhiều thùng carton mang nhãn hiệu Ajinomoto có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra, công an xác định toàn bộ số hàng hóa trên không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Làm việc với cơ quan chức năng, Thạch Hiểu thừa nhận đây là hàng giả.

Các đối tượng bị khởi tố. Ảnh: CA

Từ lời khai ban đầu, lực lượng điều tra mở rộng vụ án và xác định Dương Thị Yến Oanh là người chủ mưu, đứng ra tổ chức mua bán bao bì giả nhãn hiệu Ajinomoto để phục vụ việc sản xuất bột ngọt giả. Trong khi đó, Dương Thị Yến Xuân tham gia hỗ trợ cất giấu, giao nhận bao bì và nhận tiền từ hoạt động tiêu thụ hàng giả.

Tiến hành khám xét các địa điểm liên quan, cơ quan công an thu giữ 305 gói bột ngọt giả thành phẩm mang nhãn hiệu Ajinomoto; hơn 23.000 bao bì giả các loại; khoảng 70 kg bột ngọt nguyên liệu cùng nhiều máy móc, dụng cụ phục vụ hoạt động sản xuất như cân điện tử, máy ép nhiệt, dụng cụ sang chiết, đóng gói và các tài liệu liên quan.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ khoảng tháng 1/2026 đến khi bị phát hiện, nhóm đối tượng đã thu mua bột ngọt trôi nổi, không rõ nguồn gốc trên thị trường rồi sang chiết, đóng gói vào bao bì giả nhãn hiệu Ajinomoto để đưa đi tiêu thụ tại các cửa hàng, tạp hóa trên địa bàn TP.HCM.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định nhóm này đã sản xuất và tiêu thụ hơn 4 tấn bột ngọt giả, thu lợi bất chính số tiền lớn.

Công an TP.HCM nhận định hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm không chỉ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng, gây mất an toàn thực phẩm và làm ảnh hưởng môi trường kinh doanh.

Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan cũng như nguồn cung nguyên liệu, bao bì phục vụ đường dây sản xuất hàng giả này.