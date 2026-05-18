Nga lại đón tin buồn từ Mỹ

Theo Reuters, Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã để một điều khoản miễn trừ trừng phạt đối với dầu thô Nga hết hiệu lực, trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu đang chịu áp lực nguồn cung do căng thẳng leo thang tại Trung Đông và nguy cơ gián đoạn vận chuyển qua eo biển Hormuz.

Động thái này đánh dấu việc chấm dứt tạm thời giai đoạn Washington nới lỏng một phần các lệnh trừng phạt đối với dầu Nga. Trước đó, Mỹ đã hai lần ban hành miễn trừ vào tháng 3 và tháng 4, cho phép thực hiện một số giao dịch liên quan đến dầu thô Nga đã được bốc lên tàu trước thời điểm áp lệnh cấm.

Các biện pháp miễn trừ chỉ áp dụng với một phần nhỏ lượng dầu vận chuyển bằng đường biển của Nga, song vẫn gây tranh cãi trong nội bộ phương Tây. Nhiều đồng minh châu Âu cho rằng việc nới lỏng các biện pháp hạn chế có thể giúp Moscow duy trì nguồn thu từ xuất khẩu năng lượng để phục vụ các động thái quân sự tại Ukraine.

Trong khi đó, một số quốc gia phụ thuộc lớn vào nhập khẩu dầu thô như Ấn Độ và Indonesia đã vận động Washington gia hạn miễn trừ. Theo các nước này, xung đột liên quan đến Iran cùng nguy cơ eo biển Hormuz bị gián đoạn đã khiến thị trường toàn cầu thiếu hụt hàng triệu thùng dầu mỗi ngày, làm gia tăng rủi ro đối với an ninh năng lượng.

Lập trường của chính quyền Mỹ cũng có thời điểm thay đổi theo diễn biến thị trường. Hồi tháng 4, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent từng tuyên bố Washington sẽ không gia hạn miễn trừ cho dầu Nga. Tuy nhiên, chỉ hai ngày sau, Mỹ tiếp tục ban hành giấy phép tạm thời mới.

Phát biểu trước một ủy ban Thượng viện, ông Bessent cho biết quyết định thay đổi được đưa ra sau khi hơn 10 quốc gia dễ bị tổn thương và thiếu hụt năng lượng đề nghị Mỹ duy trì cơ chế miễn trừ nhằm ổn định nguồn cung toàn cầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông leo thang.

Dù giấy miễn trừ hiện đã hết hiệu lực, giới quan sát cho rằng khả năng Washington tái áp dụng cơ chế này vẫn để ngỏ nếu thị trường dầu mỏ tiếp tục căng thẳng hoặc giá năng lượng tăng mạnh hơn.

Trước đó, Mỹ cũng đã để một giấy phép tạm thời riêng biệt liên quan đến việc mua một số loại dầu thô của Iran hết hạn vào tháng 4.

Trên thị trường quốc tế, giá dầu Brent đã tăng mạnh kể từ khi xung đột liên quan đến Iran bùng phát. Diễn biến này kéo theo giá xăng, dầu diesel cùng nhiều sản phẩm năng lượng khác leo thang, trong khi nguy cơ gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz khiến nhiều nhà nhập khẩu phải đẩy mạnh tìm kiếm nguồn cung thay thế, bao gồm cả dầu từ Mỹ.