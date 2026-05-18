Công nghệ pin 'đỉnh nóc kịch trần' của BYD gây nghi vấn về độ an toàn: Một nhóm người quyết định dùng cưa điện, máy mài đập phá suốt 8 tiếng để tìm câu trả lời

Đức Minh | 18-05-2026 - 07:01 AM | Thị trường

Một nhóm blogger ô tô tại Trung Quốc vừa thực hiện buổi phát trực tiếp tháo dỡ bộ pin Blade thế hệ mới của BYD bằng nhiều dụng cụ hạng nặng nhưng không ghi nhận hiện tượng cháy nổ.

Sự việc bắt đầu từ những cuộc thảo luận gay gắt trên mạng xã hội Trung Quốc, liên quan đến công nghệ sạc nhanh và kiểm soát nhiệt độ của pin BYD trong các thử nghiệm hiệu suất cao.

Để kiểm chứng độ an toàn, một nhóm blogger chuyên về ô tô đã quyết định livestream quá trình tháo rời bộ pin Blade thế hệ thứ hai của BYD. Buổi phát trực tiếp kéo dài liên tục từ 6 đến 8 tiếng đồng hồ và thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.

Trong suốt quá trình này, nhóm nghiên cứu đã sử dụng hàng loạt dụng cụ điện và thiết bị hạng nặng như: máy mài góc, xà beng, cưa điện cùng búa để phá vỡ lớp vỏ ngoài. Người xem truyền hình trực tiếp mô tả đây là một cuộc tháo dỡ bạo lực do tính chất khắc nghiệt của các phương pháp tác động vật lý.

Nhiều công cụ tháo dỡ đã được sử dụng để phục vụ bài test pin xe điện BYD.

Người điều hành buổi phát trực tiếp cho biết, họ phải mất khoảng 8 giờ đồng hồ, dùng mọi biện pháp mang tính "bạo lực" nhất để tháo dỡ mới có thể tiếp cận được từng cell pin riêng lẻ bên trong. Mặc dù liên tục chịu lực cắt và va đập mạnh, bộ pin thế hệ mới đến từ BYD hoàn toàn không bốc khói hay phát ra lửa.

Nhiều người xem cũng tập trung đánh giá cao độ cứng vững cấu trúc của bộ pin này. Các chủ đề bàn luận xoay quanh phương pháp niêm phong, vật liệu cách nhiệt và giải pháp gia cố khung vỏ của hãng xe Trung Quốc.

Nhóm blogger chỉ phát hiện một vài lỗi nhỏ về mặt gia công như việc dán keo liên kết không đều nhau. Tuy nhiên, buổi phát trực tiếp cũng vấp phải làn sóng chỉ trích từ một số chuyên gia ô tô. Các nhà bình luận cảnh báo về việc thiếu trang thiết bị chữa cháy và đồ bảo hộ cách nhiệt cho người thực hiện, gây mất an toàn trong quá trình thao tác.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh BYD vừa thừa nhận những hạn chế về nguồn cung linh kiện khi nhu cầu sạc nhanh trên thị trường xe điện tăng cao.

Doanh số bán hàng Fang Cheng Bao Ti3 của BYD tại Trung Quốc cho đến tháng 4/2026,

Bộ pin Blade thế hệ thứ hai này hiện đang được trang bị trên mẫu xe Fang Cheng Bao Ti3. Đây là mẫu SUV điện cỡ nhỏ được BYD định vị ở phân khúc địa hình giá rẻ, với mức khởi điểm từ 153.800 nhân dân tệ, tương đương khoảng 22.300 USD.

Trong điều kiện lý tưởng, công nghệ pin mới của BYD cho phép xe sạc từ 10% đến 70% dung lượng chỉ trong 5 phút và sạc gần đầy bình trong vòng 9 phút.

Dữ liệu từ China EV DataTracker cho thấy mẫu xe Ti3 cũng đang đạt những tín hiệu tích cực về mặt thương mại. Doanh số bán hàng nội địa của dòng xe này đạt 5.206 xe vào tháng 4, ghi nhận mức tăng trưởng 70,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả kinh doanh trên đã giúp Ti3 chiếm tỷ trọng 24,6% tổng lượng xe bán ra của toàn thương hiệu Fang Cheng Bao trong tháng.

Một số hình ảnh của cuộc thử nhiệm test pin BYD:

