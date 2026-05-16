Omoda & Jaecoo khai trương O&J Thái Bình, mở rộng hệ sinh thái ô tô tại miền Bắc

Tiêu Dao | 16-05-2026 - 14:47 PM | Thị trường

Ngày 16/5, Omoda & Jaecoo Việt Nam chính thức khai trương nhà phân phối O&J Thái Bình, tiếp tục mở rộng hệ thống phân phối và dịch vụ tại khu vực phía Bắc. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh hãng đang thúc đẩy kế hoạch xây dựng hệ sinh thái ô tô khép kín tại Việt Nam, bao gồm sản xuất, phân phối, hậu mãi và đào tạo nhân lực.

O&J Thái Bình được xây dựng theo mô hình 3S gồm bán hàng, dịch vụ và cung cấp phụ tùng, với tổng diện tích khoảng 3.000 m². Khu vực showroom và xưởng dịch vụ được đầu tư theo tiêu chuẩn toàn cầu của thương hiệu, tích hợp hệ thống chẩn đoán, sửa chữa và bảo dưỡng nhằm phục vụ nhu cầu sử dụng xe ngày càng tăng tại miền Bắc.

Đại diện O&J Việt Nam trao giấy chứng nhận cho nhà phân phối O&J Thái Bình.

Đại lý mới đi vào hoạt động trong thời điểm dự án nhà máy Omoda & Jaecoo tại Hưng Yên đang được hoàn thiện và dự kiến vận hành trong năm nay. Việc đồng thời phát triển nhà máy và mạng lưới phân phối tại cùng khu vực được xem là bước đi nhằm rút ngắn chuỗi cung ứng, tăng khả năng kết nối giữa hoạt động sản xuất, bán hàng và dịch vụ hậu mãi.

Theo doanh nghiệp, O&J Thái Bình đặt tại khu vực trung tâm đô thị mới của tỉnh Hưng Yên, nằm trên trục giao thông kết nối với nhiều địa phương phía Bắc. Đây cũng là khu vực tập trung nhiều showroom ô tô lớn, tạo môi trường cạnh tranh trực tiếp giữa các thương hiệu đang mở rộng thị phần tại Việt Nam.

Bên cạnh yếu tố kinh doanh, Omoda & Jaecoo cho biết sẽ đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực địa phương phục vụ cho hoạt động sản xuất và vận hành hệ thống phân phối. Các vị trí kỹ thuật viên, cố vấn dịch vụ, quản lý vận hành và chăm sóc khách hàng được dự báo sẽ tăng nhu cầu khi nhà máy và hệ thống đại lý đồng loạt đi vào hoạt động.

Xưởng dịch vụ của O&J Thái Bình.

Tại showroom mới, hãng giới thiệu các dòng SUV như Omoda C5, Jaecoo J7 Flagship và Jaecoo J7 PHEV. Trong đó, công nghệ hybrid được xem là một trong những hướng phát triển chính của thương hiệu trong giai đoạn tới, khi nhu cầu đối với các dòng xe tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải đang gia tăng tại Việt Nam.

Doanh nghiệp cũng cho biết các mẫu xe được áp dụng chính sách bảo hành lên tới 10 năm hoặc 1 triệu km, đồng thời vận hành hệ thống kho phụ tùng tại Hải Phòng và Đồng Nai nhằm rút ngắn thời gian cung ứng linh kiện.

Rẻ hơn sầu riêng nhưng là 'siêu quả' tỷ USD của Việt Nam: Trung Quốc ồ ạt gom hàng, Mỹ 'chi đậm' để mua lớn

Giấc mơ '2 tỷ bàn chân Trung Quốc' tan biến - đế chế Mỹ ngã ngựa, hàng nội địa soán ngôi

Cận cảnh chợ đầu mối Thủ Đức vào mùa trái cây, ngập sầu riêng, vải, mận

