Vừa dỡ lệnh cấm nhập khẩu, ông trùm mua gạo lớn nhất thế giới có lại động thái mới

Ảnh minh họa

Chính phủ Philippines đã áp dụng mức giá trần tạm thời 50 peso/kg đối với gạo nhập khẩu nhằm kiềm chế đà tăng giá lương thực và ngăn chặn các hành vi đầu cơ trên thị trường trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông tiếp tục gây áp lực lên chi phí hàng hóa thiết yếu.

Theo Sắc lệnh hành pháp số 118 được Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. ký ban hành hôm thứ Tư, mức giá trần bắt buộc sẽ có hiệu lực trên toàn quốc trong vòng 30 ngày, trừ trường hợp được dỡ bỏ sớm hơn theo khuyến nghị của Hội đồng Điều phối Giá cả Quốc gia (NPCC).

Chính phủ Philippines cho biết quyết định này được đưa ra sau khi NPCC hồi tháng 3 đề xuất áp dụng các biện pháp can thiệp nhằm kiểm soát “tình trạng tăng giá bất hợp lý” và hạn chế các hành vi lạm dụng thị trường trong bối cảnh giá hàng hóa leo thang do ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng tại Trung Đông.

Trong sắc lệnh, ông Marcos nhấn mạnh cần triển khai các biện pháp khẩn cấp để bảo vệ người tiêu dùng, ngăn chặn tình trạng trục lợi và đảm bảo nguồn cung gạo với mức giá hợp lý cho người dân.

Để thực thi sắc lệnh, Bộ Thương mại và Công nghiệp Philippines (DTI) cùng Bộ Nông nghiệp (DA) được giao nhiệm vụ giám sát chặt chẽ diễn biến giá cả và điều tra các trường hợp biến động giá bất thường.

Trong khi đó, Bộ Nội vụ và Chính quyền địa phương, Cảnh sát Quốc gia Philippines cùng các cơ quan thực thi pháp luật khác sẽ hỗ trợ triển khai và kiểm soát việc tuân thủ mức giá trần trên toàn quốc.

Cục Hải quan Philippines cũng được yêu cầu tăng cường kiểm tra nhằm ngăn chặn tình trạng tích trữ, buôn lậu và nhập khẩu gạo trái phép. Các biện pháp cưỡng chế có thể bao gồm tịch thu hoặc sung công đối với các lô hàng vi phạm.

Song song với đó, Ủy ban Cạnh tranh Philippines sẽ phối hợp với DTI và DA để giám sát các hành vi cấu kết giá, lạm dụng vị thế thống lĩnh hoặc các hoạt động phản cạnh tranh khác trên thị trường gạo.

Đánh giá về tác động của chính sách, ông Raul Montemayor, Giám đốc quốc gia của Liên đoàn Nông dân Tự do Philippines, cho rằng ảnh hưởng đối với nông dân trong ngắn hạn có thể không quá lớn do vụ thu hoạch hiện gần hoàn tất.

Tuy nhiên, ông cảnh báo giá thu mua lúa có thể chịu áp lực giảm khi thương lái và doanh nghiệp tính thêm chi phí nhiên liệu, vận chuyển và các chi phí đầu vào khác vào giá bán.

Theo ông Montemayor, nếu giá gạo nhập khẩu tiếp tục duy trì ở mức thấp, thị trường bán buôn – nơi tiêu thụ phần lớn gạo nội địa – sẽ chịu tác động trực tiếp, từ đó có thể kéo giá lúa trong nước đi xuống ngay cả khi giá bán lẻ vẫn được giữ ở mức 50 peso/kg.