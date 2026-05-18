Không cần đi qua eo biển Hormuz, gần 1 triệu thùng dầu thô vừa di chuyển thẳng đến Việt Nam, không phải từ Nga hay Trung Quốc

Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh do căng thẳng tại Trung Đông, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) vừa tiếp nhận hơn 950.000 thùng dầu thô Djeno từ Cộng hòa Congo nhằm phục vụ hoạt động chế biến xăng dầu và bảo đảm nguồn cung cho thị trường trong nước.

Lô dầu thô này do Chi nhánh Phân phối sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn (PVNDB) – đơn vị thành viên của Petrovietnam – thu xếp nhập khẩu để duy trì hoạt động ổn định cho nhà máy, được vận chuyển đến cảng NSRP ngày 13/5/2026 và hoàn tất dỡ hàng trong ngày 14/5/2026.

Đây được xem là một bước đi quan trọng trong chiến lược đa dạng hóa nguồn nguyên liệu đầu vào của NSRP trong bối cảnh nguồn cung dầu thô truyền thống từ Kuwait chịu ảnh hưởng bởi xung đột và căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.

Dầu của Congo chủ yếu được khai thác ngoài khơi vịnh Guinea (Đại Tây Dương) và được vận chuyển trực tiếp bằng đường biển đến các thị trường lớn ở châu Á (như Trung Quốc và Ấn Độ), châu Âu hoặc các nước châu Phi khác mà không cần đi qua Trung Đông.

Hiện dầu thô Kuwait vẫn là nguồn nguyên liệu chủ đạo theo thiết kế ban đầu của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn. Tuy nhiên, thời gian gần đây, NSRP đã từng bước mở rộng khả năng tiếp nhận và chế biến các loại dầu thô thay thế nhằm giảm phụ thuộc vào một nguồn cung duy nhất.

Trước lô dầu Djeno, nhà máy cũng đã tiếp nhận và chế biến thành công lô dầu thô Das Blend đầu tiên. Theo kế hoạch, NSRP sẽ từng bước bổ sung khoảng 10-12 triệu thùng dầu thô mới mỗi năm để phối trộn cùng dầu Kuwait hoặc các loại dầu trung bình tương đương.

Theo kế hoạch sản xuất năm 2026, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn dự kiến nhập khẩu gần 12,5 triệu tấn dầu thô và cung cấp khoảng 9 triệu tấn sản phẩm xăng dầu cho thị trường nội địa.

Được thành lập từ năm 2008, NSRP là liên doanh giữa Petrovietnam, Công ty TNHH Dầu khí Kuwait - Châu Âu (KPE), Idemitsu Kosan và Mitsui Chemicals của Nhật Bản. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 9 tỷ USD với công suất thiết kế khoảng 200.000 thùng/ngày, tương đương khoảng 10 triệu tấn dầu mỗi năm.

Trong điều kiện vận hành ổn định, nhà máy hiện đáp ứng khoảng 35% nhu cầu xăng dầu trong nước, đồng thời cung cấp nhiều sản phẩm hóa dầu phục vụ sản xuất công nghiệp và xuất khẩu.

Việc đa dạng hóa nguồn dầu thô diễn ra trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu đang đối mặt nhiều rủi ro. Theo Nikkei Asia, tập đoàn dầu khí Nhật Bản Idemitsu Kosan cũng vừa công bố kế hoạch cung cấp cho Việt Nam khoảng 4 triệu thùng dầu thô từ các nguồn không đi qua eo biển Hormuz – tuyến hàng hải đang chịu nhiều áp lực do căng thẳng tại Trung Đông.

Lượng dầu này dự kiến sẽ được sử dụng để sản xuất nhiên liệu và nguyên liệu đầu vào cho ngành nhựa, qua đó góp phần củng cố chuỗi cung ứng giữa Việt Nam và Nhật Bản. Hiện nhiều sản phẩm dầu mỏ và hóa dầu sản xuất tại Việt Nam đang được xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản để phục vụ ngành ô tô, điện gia dụng và hàng tiêu dùng. Theo tính toán, 4 triệu thùng dầu tương đương khoảng 10 ngày tiêu thụ dầu thô của Việt Nam.

Số liệu hải quan cũng cho thấy trong 4 tháng đầu năm 2026, Việt Nam nhập khẩu gần 8,1 triệu tấn dầu thô và xăng dầu các loại với tổng kim ngạch khoảng 5,1 tỷ USD. Trong đó, nhập khẩu dầu thô có xu hướng giảm, trong khi nhập khẩu xăng dầu thành phẩm tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.