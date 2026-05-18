Tất cả người dân đi xe máy, ô tô cần đặc biệt lưu ý điều này từ 1/6

Hữu Bách | 18-05-2026 - 09:21 AM

Từ ngày 1/6, toàn bộ cây xăng trên cả nước sẽ chỉ bán xăng E10.

Từ ngày 1/6, thị trường xăng dầu Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn chuyển đổi lớn khi xăng E10 được triển khai trên toàn quốc theo Thông tư 50/2025. Đây là loại xăng sinh học chứa 10% ethanol và 90% xăng khoáng, được áp dụng cho các phương tiện sử dụng động cơ xăng.

Theo quy định mới, xăng không chì sẽ được phối trộn thành xăng E10 để lưu thông trên cả nước. Riêng xăng E5 RON 92 vẫn tiếp tục được duy trì đến hết năm 2030 nhằm phù hợp với một số dòng xe máy đời cũ.

Nhiều doanh nghiệp đầu mối lớn đã bắt đầu chuyển đổi hệ thống bán lẻ trước thời điểm áp dụng chính thức. Từ ngày 15/5, gần 1.000 cửa hàng của PV OIL đã bán xăng E10. Petrolimex cũng dự kiến đồng loạt chuyển sang kinh doanh E10 từ ngày 20/5.

Xăng E10 là gì?

Theo Bộ Công Thương, xăng sinh học E10 là nhiên liệu gồm 10% ethanol sinh học và 90% xăng truyền thống. Ethanol tại Việt Nam chủ yếu được sản xuất từ sắn lát khô, mật rỉ đường và các phụ phẩm nông nghiệp thông qua quá trình lên men.

Do ethanol có trị số octan cao tới 109 nên khi pha vào xăng sẽ giúp nhiên liệu chống kích nổ tốt hơn, hỗ trợ quá trình đốt cháy hiệu quả hơn trong động cơ.

Các nghiên cứu cho thấy xăng E10 có thể giúp giảm phát thải khí độc hại như CO và HC khoảng 20-30% so với xăng khoáng thông thường, đồng thời góp phần giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Xe đang sử dụng có cần thay đổi gì?

Đây là vấn đề được nhiều người dùng ô tô, xe máy quan tâm nhất trước thời điểm chuyển đổi.

Theo các chuyên gia từ Đại học Bách khoa Hà Nội, đa số phương tiện sản xuất sau năm 1993 đều tương thích với xăng E10 và người dân có thể sử dụng trực tiếp mà không cần điều chỉnh kỹ thuật.

PGS.TS Phạm Hữu Tuyến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu các Nguồn động lực và Phương tiện tự hành, cho biết ngay cả khi trong bình còn xăng cũ, người dân vẫn có thể đổ E10 bình thường mà không gây ảnh hưởng tới động cơ.

Kết quả nghiên cứu cho thấy công suất động cơ và mức tiêu hao nhiên liệu của E10 gần tương đương xăng khoáng truyền thống, trong khi một số chỉ số vận hành còn được cải thiện nhẹ.

Tuy nhiên, với các dòng xe quá cũ sử dụng vật liệu cao su, nhựa đời cũ trong hệ thống nhiên liệu, người dùng nên theo dõi kỹ tình trạng vận hành trong thời gian đầu chuyển đổi.

Việt Nam không phải quốc gia duy nhất dùng E10

Xăng pha ethanol hiện đã được sử dụng phổ biến tại hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Mỹ hiện gần như phổ cập E10 trên toàn thị trường. Brazil áp dụng tỷ lệ pha ethanol tới E27 và chuẩn bị nâng lên E30. Trong khi đó, Thái Lan và Philippines cũng đã triển khai E10 từ nhiều năm trước như một phần chiến lược chuyển đổi năng lượng sạch.

Theo Petrolimex, sau hơn 8 tháng thí điểm bán E10 tại TPHCM, doanh nghiệp chưa ghi nhận phản ánh đáng kể nào liên quan tới chất lượng nhiên liệu hay sự cố động cơ từ người tiêu dùng.

