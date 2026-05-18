Giá dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông đang tạo ra cú hích bất ngờ cho thị trường xe máy điện toàn cầu, đồng thời mở ra cơ hội mở rộng cho các nhà sản xuất Trung Quốc, trong đó có Yadea – hãng xe hai bánh chạy điện lớn nhất thế giới.

Theo lãnh đạo Yadea, doanh số bán hàng tại nước ngoài của tập đoàn trong năm 2026 dự kiến tăng khoảng 70% so với năm trước, nhờ nhu cầu gia tăng tại Đông Nam Á và Nam Mỹ trong bối cảnh người tiêu dùng chịu áp lực từ chi phí nhiên liệu leo thang.

Ông Wang Jiazhong, Phó chủ tịch cấp cao của Yadea, cho biết số lượng đơn hàng tại nhiều thị trường đang tăng nhanh kể từ khi xung đột tại Trung Đông bùng phát và đẩy giá dầu thế giới đi lên.

"Khối lượng đơn hàng đang tăng ở hầu hết các thị trường. Khách hàng liên tục yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giao hàng", ông Wang chia sẻ.

Theo doanh nghiệp này, việc giá nhiên liệu tăng mạnh sau nguy cơ gián đoạn vận chuyển qua eo biển Hormuz đang thúc đẩy người tiêu dùng chuyển sang các phương tiện tiết kiệm chi phí hơn, đặc biệt là xe tay ga và xe máy điện.

Không chỉ tập trung vào các thị trường mới nổi, Yadea cũng đang tăng tốc mở rộng tại châu Âu, nhắm tới các đô thị lớn như London và Paris – nơi xu hướng giao thông xanh ngày càng được khuyến khích.

Doanh nghiệp Trung Quốc cho biết đang lên kế hoạch xây dựng một nhà máy tại Hungary khi nhu cầu tại châu Âu tăng đủ lớn. Theo ông Wang, việc sản xuất tại hoặc gần các thị trường tiêu thụ sẽ giúp hãng giảm tác động từ các rào cản thương mại và thuế quan đối với hàng xuất khẩu từ Trung Quốc.

Động thái của Yadea phản ánh xu hướng chung của các doanh nghiệp công nghệ sạch Trung Quốc trong giai đoạn hiện nay: đẩy mạnh mở rộng ra nước ngoài khi thị trường nội địa dần bão hòa và tốc độ tăng trưởng chậm lại.

Trong tháng 3 vừa qua, Yadea công bố mục tiêu bán 450.000 xe tại thị trường quốc tế trong năm nay, tăng mạnh so với mức 310.000 xe của năm 2025. Hãng cũng đặt kế hoạch mở rộng mạng lưới phân phối toàn cầu, bổ sung thêm tới 10.000 điểm bán hàng ở nước ngoài vào năm 2026.

Hiện Yadea sở hữu sáu nhà máy tại Trung Quốc, đồng thời đã xây dựng cơ sở sản xuất tại Việt Nam, Indonesia, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil và Mexico.

Theo dữ liệu của Hội đồng Quốc tế về Giao thông Sạch (ICCT), xe hai bánh chạy pin hiện mới chiếm khoảng 15% thị trường toàn cầu, cho thấy dư địa tăng trưởng còn rất lớn trong những năm tới.

Dù vậy, doanh thu từ thị trường quốc tế hiện mới đóng góp khoảng 2% tổng doanh thu của Yadea. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích của Citi, ban lãnh đạo công ty kỳ vọng lợi nhuận từ hoạt động nước ngoài về dài hạn sẽ vượt thị trường nội địa.

Yadea được thành lập từ cuối thập niên 1990 bởi vợ chồng Dong Jinggui và Qian Jinghong tại thành phố Vô Tích, tỉnh Giang Tô. Ban đầu, hai người kinh doanh nhà hàng trước khi chuyển sang lĩnh vực xe máy và sau đó hưởng lợi lớn từ các chính sách thúc đẩy điện hóa giao thông của Trung Quốc.

Giống nhiều doanh nghiệp công nghệ sạch khác như BYD hay CATL, Yadea nhanh chóng chuyển hướng sang xe điện trong giai đoạn Bắc Kinh thúc đẩy giảm phát thải và hạn chế phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Theo ông Wang, hiện Trung Quốc có khoảng 300 triệu xe máy điện, trung bình mỗi hộ gia đình sở hữu từ 1,5-2 chiếc. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng trong nước đang chậm lại do thị trường dần bão hòa và dân số suy giảm.

Trong khi đó, tại nhiều quốc gia đang phát triển – đặc biệt ở châu Phi – Yadea cho rằng xe điện còn có thể đóng vai trò như một nguồn điện dự phòng cho hộ gia đình trong bối cảnh thiếu điện thường xuyên.

Ông Wang cho biết một chiếc xe tay ga điện sử dụng pin 4kWh có thể cung cấp điện tạm thời cho các thiết bị cơ bản như tivi, tủ lạnh hoặc sạc điện thoại khi xảy ra mất điện.

Xu hướng này cho thấy các hãng xe điện Trung Quốc không chỉ cạnh tranh bằng giá thành mà còn đang tìm cách xây dựng hệ sinh thái năng lượng và giao thông phù hợp với nhu cầu tại các thị trường mới nổi.