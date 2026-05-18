Vì sao Geely EX5 EM-i và EX2 liên tục được sao Việt lựa chọn?

Mới đây nhất, Vĩnh Phú - chàng MC điển trai khu vực phía Nam, từng dẫn dắt nhiều chương trình lớn như WeChoice Awards 2025, Human Act Prize… đã chính thức trở thành chủ nhân của một chiếc Geely EX5 EM-i bản Max, màu xám, có giá niêm yết khoảng 970 triệu đồng.

Lựa chọn của Vĩnh Phú là một minh chứng, cho thấy sức hút của Geely EX5 EM-i trong nhóm xe năng lượng mới vừa ra mắt tại Việt Nam. Mẫu SUV plug-in hybrid này sử dụng động cơ hybrid chuyên dụng 1.5L kết hợp hệ truyền động điện thông minh 11in1, cho tổng công suất 217 PS và mô-men xoắn 262 Nm. Xe có khả năng vận hành thuần điện trong đô thị, đồng thời vẫn duy trì sự chủ động của động cơ xăng trên các hành trình dài.

MC Vĩnh Phú cho biết, anh sẽ sử dụng Geely EX5 EM-i làm phương tiện đồng hành trong đời sống hằng ngày. Anh yêu thích thiết kế hiện đại, khoang nội thất tiện nghi cùng lợi thế tiết kiệm nhiên liệu giúp mẫu SUV này phù hợp với những người thường xuyên di chuyển, cần một chiếc xe vừa lịch lãm, vừa thực dụng.

Trước đó, Hoa hậu Trần Châu Mỹ Linh, Miss Celebrity International 2025, cũng chính thức trở thành chủ nhân của chiếc Geely EX5 EM-i hồi cuối tháng 4.

Không chỉ là một chiếc xe, với Mỹ Linh, đây còn là người bạn đồng hành mới trên hành trình trải nghiệm một phong cách sống hiện đại, nơi mỗi chuyến đi đều trở nên thoải mái, an toàn và tràn đầy cảm hứng.

"Sau một thời gian đắn đo, cuối cùng mình đã chọn Geely làm người bạn đồng hành mỗi ngày vì quá yêu từ màu nội thất đến công nghệ xịn sò", nàng hậu bộc bạch.

Giữa tháng 4, Mạnh Linh - KOL quen thuộc trong lĩnh vực ô tô, đồng thời là founder của kênh Mê Xe đã lựa chọn Geely EX2 như một món quà đặc biệt dành tặng những người thân yêu. Khoảnh khắc cả gia đình hạnh phúc nhận bàn giao xe tại showroom kèm lời chúc sinh nhật ngọt ngào dành cho vợ và con gái được anh đăng tải trên trang cá nhân ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng

Geely EX2 là mẫu xe điện đô thị đang nhận được sự quan tâm nhờ thiết kế trẻ trung, kích thước linh hoạt và mức giá dễ tiếp cận trong nhóm xe điện cá nhân. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.135 x 1.805 x 1.580 mm, chiều dài cơ sở 2.650 mm, phạm vi hoạt động khoảng 395 km sau mỗi lần sạc và bán kính quay vòng chỉ 4,95 m.

Bức ảnh hạnh phúc của gia đình khi nhận xe được Mạnh Linh đăng tải trên trang cá nhân kèm lời chúc sinh nhật vợ và con gái.

Là một KOL ngành xe, Mạnh Linh tin vào những điều anh đã trải nghiệm với một chiếc xe nhỏ gọn nhưng có nhiều điểm khác biệt trong tầm giá: dẫn động cầu sau, hệ treo đa liên kết phía sau, không gian đủ rộng cho nhu cầu gia đình nhỏ và khả năng xoay trở linh hoạt trong đô thị. Anh đã không ngần ngại lựa chọn Geely EX2 để tặng vợ làm phương tiện di chuyển hằng ngày cùng cô con gái nhỏ.

Việc các nghệ sĩ, KOL quan tâm và lựa chọn Geely EX5 EM-i, Geely EX2 cho thấy sức hút của những mẫu xe này không chỉ nằm ở thông số kỹ thuật, mà còn ở hình ảnh một thương hiệu mới đang bắt nhịp với thị hiếu của nhóm khách hàng đô thị, trẻ và cởi mở với xu hướng xe xanh.

Trong bộ đôi sản phẩm mới, Geely EX5 EM-i hướng đến nhóm khách hàng đang cân nhắc xe điện hóa nhưng vẫn muốn duy trì sự chủ động khi di chuyển đường dài. Geely EX2 lại tiếp cận một nhu cầu khác của người dùng Việt đó là di chuyển đô thị hằng ngày.

Từ lựa chọn của KOL Mạnh Linh Mê Xe, Hoa hậu Trần Châu Mỹ Linh đến MC Vĩnh Phú, bộ đôi Geely EX5 EM-i và EX2 đang cho thấy chúng không còn quá xa lạ mà ngày càng gần hơn với đời sống, phong cách và nhu cầu di chuyển của người dùng hiện đại.

Đằng sau sức hút của sản phẩm là nền tảng phân phối và dịch vụ từ Tasco Auto, một trong những hệ thống phân phối ô tô lớn nhất tại Việt Nam. Với hơn 150 showroom trên toàn quốc, phân phối nhiều thương hiệu ô tô quốc tế và hệ sinh thái dịch vụ ngày càng mở rộng, Tasco Auto đang tạo thêm sự an tâm cho khách hàng khi tiếp cận các thương hiệu mới như Geely. Bên cạnh việc xây dựng hệ thống showroom, xưởng dịch vụ, hậu mãi, thông qua hợp tác với ESKY, Tasco Auto dự kiến phát triển hơn 50 trạm sạc nhanh DC tại hệ thống showroom trên toàn quốc. Tính đến hết quý I/2026, hệ thống đã đưa vào vận hành 39 điểm sạc và dự kiến hoàn thành 44 trạm sạc trong quý II/2026. Bên cạnh đó, Tasco Auto và Ford Việt Nam cũng đã ký kết hợp tác chiến lược nhằm chia sẻ hạ tầng sạc xe điện, hướng tới mở rộng độ phủ điểm sạc cho người dùng trong thời gian tới.

Geely đang cho thấy một cách tiếp cận khá rõ ràng: đưa xe năng lượng mới đến gần hơn với đời sống hằng ngày, từ nhu cầu gia đình, di chuyển cá nhân đến phong cách sống đô thị. Cơn sốt từ người dùng đến những người nổi tiếng đã cho thấy thương hiệu này đang dần trở thành một lựa chọn đáng cân nhắc trong xu hướng di chuyển xanh.