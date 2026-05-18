Hãng xây nhà máy ở Bình Dương ra mắt xe tay ga mới: trang bị xịn xò, 1 lít xăng đi 50 km, đe dọa thay thế Honda Air Blade

Thị trường xe máy châu Âu vừa đón thêm một mẫu xe ga phổ thông mới mang tên Kymco Micare 125. Đây là sản phẩm mới nhất của hãng xe Đài Loan Kymco, hướng tới nhóm khách hàng đô thị đang tìm kiếm một mẫu scooter nhỏ gọn, tiết kiệm nhiên liệu nhưng vẫn có thiết kế hiện đại và nhiều tiện ích thực dụng.

Ở lần ra mắt này, Kymco Micare 125 gây chú ý nhờ phong cách thiết kế trẻ trung với các đường nét cắt xẻ sắc sảo, thân xe gọn gàng và mang hơi hướng hiện đại. Tổng thể xe được tối ưu cho nhu cầu di chuyển trong đô thị đông đúc, hướng đến sự linh hoạt và dễ điều khiển.

Phần đầu xe nổi bật với hệ thống đèn LED toàn phần giúp tăng khả năng chiếu sáng và tạo cảm giác hiện đại hơn. Trong khi đó, bảng đồng hồ LCD được thiết kế đơn giản nhưng hiển thị đầy đủ các thông tin vận hành cần thiết, giúp người lái dễ quan sát khi di chuyển.

Kymco Micare 125 sử dụng động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, dung tích 124cc, làm mát bằng không khí. Đáng chú ý, động cơ này đã đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 5+ đang được áp dụng tại châu Âu.

Theo công bố từ nhà sản xuất, xe có công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại 9,8 Nm tại 6.000 vòng/phút, cho phép đạt tốc độ tối đa khoảng 90 km/h. Dù không hướng tới hiệu suất mạnh mẽ, mẫu xe ga này lại ghi điểm nhờ khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Kymco cho biết Micare 125 chỉ tiêu thụ khoảng 1 lít xăng cho 50 km di chuyển. Với bình xăng dung tích 4,9 lít, xe có thể vận hành liên tục khoảng 250 km trước khi cần tiếp nhiên liệu. Đây được xem là lợi thế lớn trong bối cảnh người dùng ngày càng quan tâm đến chi phí vận hành.

Bên cạnh khả năng tiết kiệm xăng, mẫu xe mới của Kymco cũng được trang bị nhiều tiện ích phục vụ nhu cầu sử dụng hàng ngày. Xe có cốp chứa đồ dưới yên đủ để đựng một mũ bảo hiểm nửa đầu, tích hợp thêm cổng sạc USB cho thiết bị di động.

Ngoài ra, giá chở đồ phía sau cũng được trang bị sẵn nhằm tăng tính thực dụng, đặc biệt phù hợp với người dùng thường xuyên di chuyển trong phố hoặc phục vụ công việc giao hàng.

Về vận hành, Micare 125 sử dụng khung thép kết hợp với phuộc ống lồng 26 mm phía trước và giảm xóc sau có thể điều chỉnh. Xe dùng bộ vành 14 inch cùng hệ thống phanh CBS nhằm tăng độ ổn định và an toàn khi phanh gấp hoặc di chuyển trên đường trơn trượt. Một điểm đáng chú ý khác là trọng lượng xe chỉ khoảng 108 kg cùng chiều cao yên 760 mm, giúp người mới lái dễ dàng điều khiển và chống chân.

Hiện Kymco Micare 125 đang được phân phối tại châu Âu với hai tùy chọn màu sắc gồm đen mờ và vàng nâu. Giá bán của mẫu xe này ở mức khoảng 2.090 euro, tương đương khoảng 64 triệu đồng.

Nếu được đưa về Việt Nam, Micare 125 có thể trở thành lựa chọn mới trong phân khúc xe ga 125cc nổi bật với các mẫu xe Nhật như Honda Air Blade, Vario và Yamaha Gear.

Thiết kế hiện đại, khả năng tiết kiệm nhiên liệu cùng tính thực dụng cao được xem là những yếu tố có thể giúp mẫu xe của Kymco thu hút nhóm khách hàng trẻ hoặc người dùng thường xuyên di chuyển trong đô thị. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất của hãng xe Đài Loan tại Việt Nam vẫn nằm ở độ phủ hệ thống đại lý và dịch vụ hậu mãi so với các thương hiệu Nhật Bản đã có vị thế vững chắc trên thị trường.