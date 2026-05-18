PGI ra mắt nhiều giải pháp pro audio cùng JBL SRX900 tại PLASE Show

Khi các mô hình kinh doanh trải nghiệm từ F&B, khách sạn đến venue biểu diễn, đặt tiêu chuẩn ngày càng cao hơn với hệ thống âm thanh, nhu cầu tư vấn và triển khai giải pháp đồng bộ dần thay thế cách mua thiết bị rời lẻ. PGI định vị vai trò đối tác kỹ thuật, chuyển giao kiến thức và đồng hành xuyên suốt vòng đời dự án, thay vì chỉ dừng lại ở cung cấp thiết bị.

Tại triển lãm PLASE Show 2026 (Pro Light And Sound Equipment Show), Công ty TNHH Phúc Giang (PGI) với 19 năm kinh nghiệm giới thiệu năng lực cung cấp giải pháp âm thanh theo hướng hệ thống, với các cấu hình được xây dựng dựa trên nhu cầu vận hành và bối cảnh ứng dụng thực tế. Danh mục giải pháp của PGI được phát triển trên nền tảng hệ sinh thái từ Harman Professional Solutions với các thương hiệu như JBL Professional, AKG, BSS, AMX cùng các lựa chọn bổ sung từ Wharfedale Pro, mang đến cấu hình linh hoạt cho đa dạng loại hình không gian và quy mô dự án.

Hệ thống JBL SRX900 Series, dòng loa Line Array cao cấp lần đầu được PGI trình diễn tại triển lãm, được mang đến nhằm đáp ứng nhu cầu sự kiện biểu diễn quy mô lớn của các rental house và các venue có yêu cầu âm thanh chuyên nghiệp. Đồng thời, PGI cung cấp giải pháp trọn gói từ thiết bị chính hãng, tư vấn cấu hình phù hợp nhu cầu biểu diễn đến tuning và tối ưu hệ thống, thể hiện định hướng đồng hành xuyên suốt cùng đối tác.

SRX900 Series từ Harman Professional lần đầu được PGI trình diễn tại PLASE Show 2026

Đáng chú ý là giải pháp âm thanh đa vùng tích hợp hệ thống điều khiển AMX MUSE Automation Controllers, tối ưu các giải pháp tự động hoá cho không gian kinh doanh, F&B, khách sạn và các dự án lắp đặt. Với bộ điều khiển AMX MU-1300, màn hình AMX Varia kết hợp cùng hệ loa Wharfedale Pro, giải pháp này cho phép quản lý hệ thống tập trung, đồng thời sẵn sàng mở rộng theo quy mô vận hành và nhu cầu nâng cấp trong tương lai.

Giải pháp AMX MUSE Automation Controller phù hợp nhiều ứng dụng cho dịch vụ F&B được PGI demo trực tiếp

Bên cạnh đó, giải pháp phòng thu chuyên nghiệp được PGI giới thiệu cùng dòng micro mới AKG C-Series, bao gồm C104, C114 và C151, hướng đến nhu cầu phòng thu chuyên nghiệp, ghi âm biểu diễn và home studio. Trong khuôn khổ triển lãm, PGI đồng thời tổ chức workshop về Multitrack Recording & Playback Mixing với hệ thống setup thực tế từ AKG và Soundcraft, mang đến góc nhìn tổng quan về workflow recording, playback và mixing cho cộng đồng studio, sound engineer, musician và content creator.

AKG C-Series (C104, C114, C151) – giải pháp micro mới nhất cho home studio sẽ góp mặt tại khu vực PGI

Tại booth PGI, nhiều chủ dự án và công ty cho thuê thiết bị ghi nhận cách tiếp cận tư vấn thực tế của đội ngũ kỹ thuật.

Anh Tân (38 tuổi), chủ một công ty cho thuê thiết bị âm thanh tại TP.HCM, chia sẻ: "Chúng tôi quan tâm từ sự kiện, đến lắp đặt công trình cho khách sạn và studio. Tìm được một đối tác phân phối làm tốt nhiều mảng không phải lúc nào cũng dễ. Đó là lý do tôi tham quan PLASE Show mỗi năm và lần này tôi ấn tượng với việc PGI chủ động tư vấn giải pháp phù hợp cho nhiều nhu cầu khác nhau."

Khu vực Booth 10 của PGI tại triển lãm PLASE Show 2026 thu hút đông đảo chủ dự án, công ty cho thuê thiết bị âm thanh, ánh sáng và đội ngũ kỹ thuật viên

PLASE Show 2026 là lần đầu PGI trình diễn đồng thời cả ba nhóm giải pháp: biểu diễn chuyên nghiệp, lắp đặt dự án kinh doanh và phòng thu chuyên nghiệp, trong cùng một không gian triển lãm. Động thái này phản ánh hướng đi mà doanh nghiệp đang theo đuổi: mở rộng năng lực AV tích hợp vào thực tiễn nhu cầu kinh doanh thay vì chỉ tăng danh mục thương hiệu, nhắm đến các chủ dự án và đơn vị vận hành có nhu cầu giải pháp dài hạn.