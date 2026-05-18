Nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới hạn chế nhập khẩu, giá bạc thế giới sẽ ra sao?

Trong bối cảnh giá năng lượng toàn cầu leo thang và áp lực lên đồng rupee ngày càng lớn, Chính phủ Ấn Độ vừa ban hành loạt quy định mới nhằm siết chặt hoạt động nhập khẩu bạc. Động thái này được kỳ vọng sẽ giúp giảm chi phí nhập khẩu kim loại quý, bảo vệ dự trữ ngoại hối và ổn định thị trường tài chính trong nước.

Theo Reuters, cơ quan chức năng Ấn Độ đã đưa phần lớn các loại bạc nhập khẩu dưới dạng thỏi và bán thành phẩm vào danh mục kiểm soát đặc biệt, áp dụng ngay lập tức. Quy định mới được xem là một phần trong chiến lược hạn chế nhập khẩu các mặt hàng không thiết yếu trong bối cảnh giá dầu thô thế giới tăng cao và căng thẳng địa chính trị toàn cầu tiếp tục gây áp lực lên cán cân thanh toán của nước này.

Giới phân tích cho rằng quyết định của New Delhi phản ánh mối lo ngại ngày càng lớn về tình trạng nhập khẩu tăng mạnh, đặc biệt trong bối cảnh Ấn Độ đang phải chi lượng ngoại tệ lớn để mua năng lượng và kim loại quý từ nước ngoài.

Ấn Độ hiện là một trong những quốc gia tiêu thụ bạc lớn nhất thế giới và phụ thuộc đáng kể vào nguồn cung nhập khẩu. Trong năm tài khóa vừa qua, nước này đã chi khoảng 12 tỷ USD để nhập khẩu bạc, tăng mạnh so với mức 4,8 tỷ USD của năm trước đó.

Riêng trong tháng 4, giá trị nhập khẩu bạc của Ấn Độ tăng tới 157% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt khoảng 411 triệu USD. Đà tăng mạnh này diễn ra trong bối cảnh nhu cầu đầu tư và tiêu thụ bạc tại nước này tiếp tục mở rộng.

Các doanh nghiệp kinh doanh kim loại quý nhận định nguồn cung bạc trong nước có thể trở nên khan hiếm hơn trong thời gian tới nếu các biện pháp kiểm soát tiếp tục được siết chặt. Điều này có khả năng khiến giá bạc nội địa tăng trở lại sau giai đoạn giao dịch dưới kỳ vọng do tác động từ thuế nhập khẩu cao.

Trước đó, Chính phủ Ấn Độ cũng đã nâng thuế nhập khẩu vàng và bạc từ 6% lên 15% nhằm hạn chế nhu cầu mua kim loại quý từ nước ngoài. Việc liên tiếp triển khai các biện pháp kiểm soát cho thấy nhà chức trách đang quyết liệt bảo vệ dự trữ ngoại hối trong bối cảnh giá dầu tăng mạnh gây áp lực lên cán cân thương mại.

Theo các chuyên gia, thị trường bạc tại Ấn Độ hiện không chỉ phục vụ nhu cầu trang sức truyền thống mà còn đóng vai trò ngày càng quan trọng trong các lĩnh vực công nghiệp như năng lượng mặt trời, điện tử và đầu tư tài chính.

Đáng chú ý, nhu cầu đầu tư bạc tại Ấn Độ đã tăng nhanh trong hơn một năm qua. Dòng tiền đổ vào các quỹ ETF bạc liên tục lập kỷ lục mới khi nhiều nhà đầu tư xem bạc là kênh trú ẩn trước những biến động kinh tế và địa chính trị toàn cầu.

Một số chuyên gia dự báo việc siết nhập khẩu có thể khiến lượng bạc phục vụ nhu cầu đầu tư giảm trong ngắn hạn. Tuy nhiên, Chính phủ Ấn Độ nhiều khả năng vẫn ưu tiên cấp phép nhập khẩu đối với các ngành công nghiệp cần bạc làm nguyên liệu đầu vào để duy trì sản xuất.

Không chỉ tác động tới thị trường nội địa, chính sách mới của Ấn Độ cũng được dự báo có thể ảnh hưởng đến giá bạc toàn cầu. Với vai trò là một trong những quốc gia nhập khẩu bạc lớn nhất thế giới, bất kỳ sự sụt giảm nhu cầu nào từ Ấn Độ đều có thể tạo thêm áp lực lên thị trường quốc tế trong thời gian tới.

Hiện phần lớn bạc nhập khẩu của Ấn Độ đến từ Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Anh và Trung Quốc. Trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn, giới đầu tư đang theo dõi sát những động thái tiếp theo của New Delhi đối với mặt hàng kim loại quý này.