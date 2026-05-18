Giá bạc giảm 3 phiên liên tiếp

Theo dữ liệu từ Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay 999 1 lượng niêm yết ở mức 2.809.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.896.000 đồng/lượng (bán ra).

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá hơn 74,9 triệu đồng/thỏi (mua vào) và 77,2 triệu đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 09:10 ngày 18/5, tiếp tục giảm so với phiên cuối tuần trước. Chỉ trong 1 tuần qua, giá bạc đã giảm hơn 7%.

Trên thị trường thế giới, giá bạc giao dịch dưới 76 đô la một ounce trong phiên đầu tuần sau khi giảm hơn 13% trong hai phiên trước đó.

Thị trường bạc thế giới đang trải qua giai đoạn biến động mạnh nhất trong nhiều tháng trở lại đây khi áp lực bán tháo liên tục gia tăng sau loạt tín hiệu cứng rắn từ kinh tế Mỹ. Chỉ trong vài phiên giao dịch gần đây, giá bạc lao dốc mạnh do giới đầu tư đồng loạt rút vốn khỏi nhóm kim loại quý trước nguy cơ lãi suất Mỹ tiếp tục duy trì ở mức cao lâu hơn dự kiến.﻿

Điều này diễn ra khi những dấu hiệu ngày càng rõ ràng cho thấy cú sốc giá năng lượng do Trung Đông gây ra đang lan sang xu hướng lạm phát rộng hơn, củng cố kỳ vọng về chính sách thắt chặt hơn của ngân hàng trung ương.

Kim loại này cũng chịu áp lực từ đồng đô la Mỹ mạnh hơn và lợi suất trái phiếu kho bạc tăng sau khi dữ liệu lạm phát của Mỹ cao hơn dự kiến khiến các nhà đầu tư loại trừ bất kỳ đợt cắt giảm lãi suất nào của Cục Dự trữ Liên bang trong năm nay, đồng thời làm tăng kỳ vọng rằng các nhà hoạch định chính sách vẫn có thể tăng lãi suất trước cuối năm.

Thêm vào đó, các chiến lược gia của UBS đã hạ mạnh dự báo nhu cầu đầu tư bạc cả năm xuống còn 300 triệu ounce từ hơn 400 triệu ounce, với lý do nhu cầu công nghiệp giảm và nguồn cung khai thác tăng. Ngân hàng này cũng dự báo thâm hụt thị trường bạc toàn cầu sẽ thu hẹp đáng kể xuống còn khoảng 60-70 triệu ounce, so với ước tính trước đó là khoảng 300 triệu ounce.