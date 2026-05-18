Chính thức: Những chiếc điện thoại Samsung này sẽ có AirDrop

Theo Khả Văn | 18-05-2026 - 09:56 AM

Việc chia sẻ hình ảnh và video chất lượng cao giữa Android và iPhone từng là rào cản lớn đối với người dùng công nghệ. Giờ đây, khoảng cách giữa hai hệ điều hành này đã chính thức được thu hẹp khi Google xác nhận mở rộng tính năng AirDrop thông qua nền tảng Quick Share lên hàng loạt thiết bị Samsung Galaxy cao cấp.

Theo xác nhận từ đội ngũ quản lý sản phẩm Android, bản cập nhật One UI 8.5 sắp tới sẽ kích hoạt khả năng chia sẻ đa nền tảng tuyệt vời này. Người dùng sở hữu các thế hệ Galaxy S24, S24 Plus, S24 Ultra và dòng Galaxy S25 mới ra mắt sẽ là những người đầu tiên được trải nghiệm. Bên cạnh đó, hệ sinh thái màn hình gập cao cấp bao gồm Galaxy Z Flip6, Z Flip7, Z Fold6, Z Fold7 và cả mẫu điện thoại gập ba độc đáo Galaxy Z TriFold cũng được ưu tiên cập nhật. Đáng chú ý, những thiết bị từng rất được ưa chuộng như Galaxy S23 series hay các dòng máy tầm trung phổ thông thuộc dòng Galaxy A và M hiện vẫn chưa góp mặt trong danh sách hỗ trợ đợt này.

Việc tích hợp AirDrop lên hệ điều hành Android không chỉ đơn thuần là cài đặt một ứng dụng mà đòi hỏi những tinh chỉnh vô cùng phức tạp về mặt hệ thống. Các kỹ sư của Google đã phải giải mã ngược giao thức mạng AWDL độc quyền vốn là linh hồn của AirDrop từ Apple, sau đó tái cấu trúc lại bằng ngôn ngữ lập trình Rust để đảm bảo tốc độ truyền tải nhanh chóng cùng khả năng bảo mật tối đa.

Công nghệ kết nối này đòi hỏi các thiết bị phải sở hữu chipset thế hệ mới với khả năng tối ưu hóa mạng ở cấp độ sâu, cho phép giao tiếp trực tiếp với các thiết bị Apple qua kết nối ngang hàng. Đây chính là lý do khiến các vi xử lý đời cũ hoặc phần cứng trên những thiết bị giá rẻ chưa đủ sức mạnh để vận hành tính năng này. Nỗ lực phá vỡ bức tường sinh thái của Google được giới chuyên gia đánh giá là một bước tiến lịch sử, giúp người dùng tự do lựa chọn thiết bị trải nghiệm mà không còn lo lắng về giới hạn chia sẻ dữ liệu.

Không cần đi qua eo biển Hormuz, gần 1 triệu thùng dầu thô vừa di chuyển thẳng đến Việt Nam, không phải từ Nga hay Trung Quốc

Tin cực vui cho người mua xe máy điện Honda

Tất cả người dân đi xe máy, ô tô cần đặc biệt lưu ý điều này từ 1/6

09:21 , 18/05/2026
3 chiếc iPhone "đập hộp" rẻ nhất hiện nay, giá chỉ từ 11 triệu đồng

07:38 , 18/05/2026
Vừa dỡ lệnh cấm nhập khẩu, ông trùm mua gạo lớn nhất thế giới có lại động thái mới

07:14 , 18/05/2026
Công nghệ pin 'đỉnh nóc kịch trần' của BYD gây nghi vấn về độ an toàn: Một nhóm người quyết định dùng cưa điện, máy mài đập phá suốt 8 tiếng để tìm câu trả lời

07:01 , 18/05/2026

