Vừa ra mắt điện thoại Samsung giá hơn 4 triệu, trang bị 5G, pin 6.000 mAh, có cả AI

Samsung Electronics vừa chính thức ra mắt Galaxy A07 5G tại thị trường Việt Nam, tiếp tục mở rộng dòng Galaxy A series ở phân khúc phổ thông. Sản phẩm hướng đến người dùng cần một thiết bị có pin bền bỉ, hiệu năng ổn định, màn hình lớn cùng các tính năng AI được tích hợp sẵn, phục vụ nhu cầu giải trí và sử dụng hằng ngày.



Điểm nhấn đáng chú ý của Galaxy A07 5G nằm ở viên pin dung lượng 6.000mAh, cao hơn đáng kể so với mặt bằng chung trong phân khúc. Theo Samsung, dung lượng pin tăng khoảng 120% so với thế hệ trước, giúp kéo dài thời gian sử dụng, đặc biệt với các nhu cầu xem video, lướt mạng xã hội hay giải trí liên tục trong ngày, hạn chế tình trạng phải sạc nhiều lần.

Thiết bị được trang bị màn hình tràn viền kích thước 6,7 inch, hỗ trợ tần số quét 120Hz, mang lại trải nghiệm cuộn và chuyển động mượt mà hơn. Chế độ High Brightness cho phép độ sáng màn hình đạt tối đa 800 nits, giúp nội dung hiển thị rõ ràng hơn khi sử dụng ngoài trời hoặc trong điều kiện ánh sáng mạnh.

Về hiệu năng, Galaxy A07 5G sử dụng vi xử lý sản xuất trên tiến trình 6nm, hướng đến khả năng vận hành ổn định, đáp ứng tốt các tác vụ phổ biến như xem video, chơi game nhẹ hay đa nhiệm cơ bản. Samsung cũng tích hợp sẵn các tính năng AI như Google Gemini và Khoanh tròn để tìm kiếm với Google, giúp người dùng thao tác nhanh hơn trong quá trình tìm kiếm thông tin, xử lý nội dung hoặc tương tác bằng giọng nói.

Ở khả năng chụp ảnh, Galaxy A07 5G sở hữu cụm camera kép phía sau gồm camera chính 50MP và camera đo chiều sâu 2MP. Hệ thống xử lý hình ảnh được tối ưu nhằm cải thiện độ chi tiết, cân bằng ánh sáng và hỗ trợ tốt hơn trong nhiều điều kiện chụp khác nhau. Camera trước 8MP đáp ứng nhu cầu selfie và gọi video với chất lượng hình ảnh rõ nét, độ nhiễu được kiểm soát.

Bên cạnh cấu hình, Samsung cũng nhấn mạnh yếu tố độ bền trên Galaxy A07 5G. Thiết bị đạt chuẩn kháng bụi và nước IP54, phù hợp với các tình huống sử dụng ngoài trời hoặc môi trường ẩm nhẹ. Mặt trước sử dụng kính cường lực hai lớp, trong khi mặt lưng được hoàn thiện từ vật liệu Glass Fiber Reinforced Polymer nhằm tăng khả năng chống va đập và trầy xước. Máy có độ dày 8,2 mm và trọng lượng 199 gram, hướng đến cảm giác cầm nắm gọn gàng so với kích thước màn hình.

Về phần mềm, Galaxy A07 5G được Samsung cam kết hỗ trợ sáu thế hệ nâng cấp hệ điều hành Android cùng sáu năm cập nhật bảo mật. Thiết bị chạy One UI 8.0 với nhiều tùy chọn cá nhân hóa, đồng thời tích hợp Samsung Knox Vault nhằm tăng cường bảo vệ dữ liệu cá nhân thông qua phần cứng chuyên dụng.

Tại Việt Nam, Galaxy A07 5G được mở bán với mức giá 4.390.000 đồng cho phiên bản 4GB/128GB, đi kèm ba tùy chọn màu sắc gồm Đen Bóng Đêm, Xanh Ngọc Bích và Tím Ngân Hà. Sản phẩm chính thức có mặt tại các hệ thống bán lẻ trên toàn quốc từ ngày 19/1.



