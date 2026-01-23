Ảnh minh họa

Giá dầu thô Urals – sản phẩm chủ lực của Nga giao đến Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp kỷ lục khi nhu cầu từ các nhà máy lọc dầu Ấn Độ giảm, làm giảm sức cạnh tranh đối với các lô hàng.

Theo các nguồn tin thị trường giấu tên, giá dầu Urals hiện thấp hơn khoảng 10 USD mỗi thùng so với giá dầu Brent kỳ hạn trong tuần này. Trước đó, vào tháng 8, dầu Urals được chào bán với mức giá cao hơn khoảng 1 USD so với Brent.

Thị trường dầu mỏ đang theo dõi sát sao các thay đổi trong dòng chảy dầu Nga, vốn bị các nhà nhập khẩu phương Tây từ chối sau xung đột tại Ukraine năm 2022. Ban đầu, các nhà máy lọc dầu Ấn Độ tăng cường mua các lô dầu bị chuyển hướng để tận dụng mức giá rẻ. Tuy nhiên, nhu cầu này giảm sút sau các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với các nhà sản xuất Nga, trong đó có Lukoil PJSC.

Xuất khẩu dầu mỏ của Nga gần đây giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 8/2025, khi Moscow gặp khó khăn trong việc cung cấp cho khách hàng chủ chốt là Ấn Độ – nước nhập khẩu dầu lớn thứ ba thế giới. Nhập khẩu dầu Urals vào Ấn Độ trong tháng 12/2025 giảm xuống mức thấp nhất trong hơn ba năm, tạo áp lực lớn lên giá loại dầu này.

Trong bối cảnh Ấn Độ giảm mua, các nhà máy lọc dầu Trung Quốc có cơ hội nhập khẩu dầu Urals, dù loại dầu này trước đây không được bán với số lượng lớn vào nước này. Dầu Urals được xuất khẩu từ các cảng phía tây Nga, cách xa các nhà chế biến ở Trung Quốc, vốn thường nhập khẩu dầu ESPO vận chuyển từ Viễn Đông.

Dữ liệu từ công ty theo dõi tàu Kpler cho thấy lượng dầu Urals đang được lưu trữ trên các tàu chở dầu tăng vọt lên hơn 13 triệu thùng – mức cao nhất ít nhất trong một thập kỷ. Gần một nửa lượng dầu này nằm ở Biển Ả Rập, khoảng một phần năm nằm ở eo biển Singapore và Biển Hoàng Hải, thuận tiện cho người mua Trung Quốc tiếp cận.

Theo Kpler, nhập khẩu dầu Urals của Trung Quốc đã tăng lên khoảng 400.000 thùng mỗi ngày trong năm nay – mức cao nhất từ trước đến nay. Số liệu từ Vortexa cũng cho thấy xu hướng tương tự, phản ánh sự dịch chuyển dòng chảy dầu Nga từ Ấn Độ sang Trung Quốc - tuy nhiên với mức giá thấp sẽ ảnh hưởng đến doanh thu từ dầu mỏ cho Moscow.