Trải nghiệm ghế công thái học Finora - Okamura: thời trang, nhiều tính năng xịn nhưng không dành cho số đông

Sau khi trải nghiệm phiên bản Full Option, tôi nhận ra Finora không chỉ là một món đồ nội thất văn phòng mà còn là một sự đầu tư nghiêm túc cho sức khỏe dài hạn.

Thiết kế tối ưu và thanh thoát

Cái nhìn đầu tiên về Finora luôn để lại ấn tượng mạnh mẽ nhờ đường nét thanh mảnh, bay bổng. Khác với vẻ ngoài đồ sộ, có phần "nặng nề" của Herman Miller Aeron, Finora sở hữu khung lưng tựa tối giản và hiện đại.

Sự tinh tế này mang đậm dấu ấn của Italdesign. Từng đường cong trên khung ghế được tính toán để tạo cảm giác chuyển động ngay cả khi ghế đang đứng yên.

Phần lưng ghế ôm sát nhưng không gây cảm giác bí bách, tạo nên một diện mạo thanh thoát, phù hợp với cả những không gian làm việc hiện đại tối giản lẫn các văn phòng lãnh đạo sang trọng.

Phiên bản Full Option mà tôi trải nghiệm sử dụng khung nhựa cao cấp kết hợp với chân nhôm đúc đánh bóng. Mọi chi tiết tiếp giáp, từ khớp nối tay vịn đến bộ máy điều khiển dưới đáy ghế, đều được gia công với độ chính xác tuyệt đối, không hề có một tiếng ọp ẹp hay chi tiết thừa.

Trải nghiệm ngồi khác biệt

Triết lý của Okamura với Finora rất rõ ràng: ghế phải hỗ trợ người ngồi một cách tự nhiên nhất mà không cần họ phải suy nghĩ quá nhiều.

Finora cung cấp hai lựa chọn: mặt ngồi bằng lưới hoặc đệm vải. Ở phiên bản tôi dùng, đệm vải với công nghệ đệm đa lớp là một điểm sáng. Okamura sử dụng ba loại bọt biển có độ cứng khác nhau tích hợp vào cùng một mặt ngồi.

Phần phía trước mềm mại để không gây áp lực lên đùi, giúp lưu thông máu tốt hơn.

Phần phía sau cứng hơn để hỗ trợ xương chậu ổn định.

Điều này giúp tôi có thể làm việc liên tục 4-5 tiếng mà không hề thấy hiện tượng tê bì chân. Đây chính xác là điểm mà nhiều dòng ghế lưới giá rẻ thường gặp phải do viền nhựa cứng phía trước.

Hệ thống khung lưng của Finora có độ linh hoạt cực cao. Khi bạn xoay người hoặc vươn tay lấy tài liệu, phần lưng ghế sẽ uốn lượn theo chuyển động của cột sống. Bộ phận hỗ trợ thắt lưng trên phiên bản Full Option có thể điều chỉnh độ cao linh hoạt, giúp điểm tựa luôn rơi đúng vào đường cong phù hợp của người dùng.

Hệ thống điều khiển thông minh

Đây là nơi Finora thực sự tỏa sáng so với các đối thủ cùng phân khúc. Với công nghệ Smart Slide Operation, giúp thao tác chỉnh ghế dễ dàng, ngay trong tầm tay.

Tôi còn ấn tượng với chế độ Ankle-Tilt Reclining. Đây là cơ chế ngả đặc trưng của Okamura. Trọng tâm ngả nằm ở cổ chân, giúp khi bạn ngả lưng ra sau, phần đùi không bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Lực đẩy ngả lưng lấy từ phần cổ chân thay vì phần lưng, giúp giảm áp lực lên lưng.

Okamura Finora bản Full Option có giá khoảng 40 triệu đồng. Mức giá này không dành cho số đông. Tuy nhiên, nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc ghế công thái học cao cấp, có được sự tỉ mỉ, tinh tế chuẩn Nhật Bản kết hợp cùng thiết kế hiện đại từ Italia, thì Okamura Finora Full Option chính là sản phẩm phù hợp với bạn.

Sản phẩm không cố gắng trở thành một chiếc ghế "hầm hố" với hàng tá lò xo lộ thiên. Ngược lại, Finora giấu đi sự phức tạp của cơ khí bên dưới một vẻ ngoài tối giản và thanh lịch. Bạn không cần điều chỉnh quá nhiều để phù hợp với chiếc ghế, mà hãy để ghế Finora làm phần lớn công việc cho bạn, nâng đỡ cơ thể bạn trong những giờ làm việc căng thẳng và trở thành một điểm nhấn thẩm mỹ cho không gian làm việc.