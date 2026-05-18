Giá dầu thế giới đang tăng lên nhanh chóng sau thông tin một nhà máy điện hạt nhân tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) bị tập kích bằng máy bay không người lái (UAV).

Ghi nhận vào đầu giờ sáng theo giờ Việt Nam, giá dầu thô Brent giao kỳ hạn đã tăng thêm 2,07 USD (tương đương 1,9%), lên mức 111,33 USD/thùng . Trước đó trong phiên, có lúc giá dầu Brent đã chạm ngưỡng cao nhất kể từ ngày 5/5.

Cùng xu hướng, giá dầu thô ngọt nhẹ New York (WTI) của Mỹ giao dịch ở mức 107,61 USD/thùng , tăng 2,2 USD (tương đương 2,08%). Đây cũng là mức giá cao nhất của mặt hàng này kể từ ngày 4/5 đến nay.

Tính chung trong tuần trước, cả hai hợp đồng dầu này đều đã tăng hơn 7%, khi hy vọng về một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt các vụ tấn công và bắt giữ tàu bè quanh eo biển Hormuz dần lụi tàn.

Cuộc hội đàm tuần trước giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã khép lại, không có bất kỳ tín hiệu nào cho thấy quốc gia nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới sẽ tham gia can thiệp nhằm hạ nhiệt căng thẳng khu vực.

Chuỗi sự kiện mới nhất bao gồm các vụ tấn công bằng UAV vào UAE và Ả Rập Xê Út, kết hợp với những tuyên bố cứng rắn từ cả phía Mỹ lẫn Iran cũng làm dấy lên mối lo ngại sâu sắc về một vòng xoáy leo thang xung đột mới.

Về Phía UAE, các quan chức nước này cho biết đang khẩn trương điều tra nguồn gốc vụ tấn công bằng UAV, gây hỏa hoạn tại khu vực máy phát điện phụ trợ thuộc nhà máy điện hạt nhân Barakah. Abu Dhabi khẳng định, có đầy đủ quyền hợp pháp và chủ quyền để đáp trả những hành vi mà họ gọi là "tấn công khủng bố" này.

Với Ả Rập Xê Út, quốc gia này thông báo đã đánh chặn thành công 3 chiếc UAV xâm nhập từ không phận Iraq, đồng thời cảnh báo sẽ triển khai tất cả các biện pháp tác chiến cần thiết để bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia.

Giá dầu thế giới sẽ khó ổn định nếu các cuộc xung đột vẫn tiếp diễn.

Nhận định về diễn biến thị trường, ông Tony Sycamore, nhà phân tích thị trường tại hãng tư vấn IG, cho biết: "Vụ tập kích bằng UAV này là một lời cảnh báo mang tính bước ngoặt.

Bất kỳ động thái quân sự mới nào từ phía Mỹ hoặc Israel nhắm vào Iran đều có thể kích hoạt các đợt trả đũa diện rộng từ phía Tehran hoặc các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực.

Đòn phản công nhiều khả năng sẽ trực tiếp nhắm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng và huyết mạch kinh tế trọng yếu tại vùng Vịnh."

Theo nguồn tin từ Axios , Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ có cuộc họp cấp cao với các cố vấn an ninh quốc gia vào thứ Ba để cân nhắc các lựa chọn can thiệp quân sự đối với Iran.

Những diễn biến kể trên đang đặt thị trường dầu mỏ toàn cầu vào trạng thái báo động cao độ khi rủi ro gián đoạn nguồn cung tại eo biển Hormuz ngày một hiện hữu.