Tổng thống Donald Trump vừa về từ Bắc Kinh, Mỹ lập tức công bố hàng loạt tin vui về đất hiếm và nông sản

Theo Reuters, Nhà Trắng đã công bố một bản tóm tắt nêu rõ các thỏa thuận chính đạt được sau hội nghị thượng đỉnh tuần trước giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Theo thông báo, phía Trung Quốc sẽ giải quyết những lo ngại của Mỹ liên quan đến tình trạng thiếu hụt chuỗi cung ứng các nguyên tố đất hiếm và các khoáng sản quan trọng khác bao gồm yttrium, scandium, neodymium và indium.

Trước đó, các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc được áp dụng từ tháng 4/2025 nhằm trả đũa thuế quan Mỹ. Các biện pháp này tiếp tục hạn chế nghiêm ngặt việc xuất khẩu một số loại đất hiếm bất chấp thỏa thuận hồi tháng 10 năm ngoái về việc cho phép các lô hàng vận chuyển tự do.

Sự kiểm soát của Bắc Kinh siết chặt nhất đối với các nguyên tố đất hiếm đặc biệt như yttrium và scandium vốn được sử dụng trong quốc phòng, hàng không vũ trụ và sản xuất chip.

Bên cạnh đó, Bắc Kinh cũng sẽ giải quyết những lo ngại của Mỹ về các hạn chế xuất khẩu của Trung Quốc đối với thiết bị và công nghệ chế biến đất hiếm. Hiện nay, Trung Quốc tinh chế hơn 90% lượng đất hiếm trên thế giới và đã thống trị ngành công nghiệp này trong nhiều thập kỷ.

Tuy nhiên, chuyên môn và công nghệ của nước này được giữ bí mật chặt chẽ và thường không dành cho các công ty nước ngoài. Trong bản tóm tắt do chính họ công bố vào thứ 7, Bộ Thương mại Trung Quốc không đề cập đến các nguyên tố đất hiếm này.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, Trung Quốc đã cam kết mua ít nhất 17 tỷ đô la sản phẩm nông nghiệp của Mỹ mỗi năm trong các năm 2026, 2027 và 2028. Con số 17 tỷ đô la này không bao gồm các cam kết mua đậu nành mà Trung Quốc đã đưa ra vào tháng 10/2025.

Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, xuất khẩu nông sản của Mỹ sang Trung Quốc đã giảm mạnh 65,7% so với năm trước và xuống còn 8,4 tỷ đô la vào năm 2025 do các vòng áp thuế ăn miếng trả miếng.

Trung Quốc đã giảm đáng kể sự phụ thuộc vào hàng nông sản của Mỹ kể từ nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump. Quốc gia này chỉ nhập khẩu khoảng 20% đậu nành từ Mỹ vào năm 2024, giảm từ mức 41% vào năm 2016.

Nhà Trắng cho biết thêm Trung Quốc sẽ hợp tác với các cơ quan quản lý của Mỹ để dỡ bỏ lệnh đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở chế biến thịt bò của Mỹ. Đồng thời, Trung Quốc sẽ nối lại nhập khẩu gia cầm từ các bang của Mỹ được xác định là không có dịch cúm gia cầm.

Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới cũng thống nhất sẽ thành lập một Hội đồng Thương mại Mỹ-Trung và một Hội đồng Đầu tư Mỹ-Trung. Trước đó, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết các hội đồng này sẽ giải quyết những lo ngại về việc tiếp cận thị trường đối với các sản phẩm nông nghiệp và mở rộng thương mại trong khuôn khổ giảm thuế quan có đi có lại.