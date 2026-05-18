Hàng loạt SUV cỡ nhỏ giảm giá mạnh, có mẫu giảm cả trăm triệu, các xe nhóm dưới cũng phải dè chừng

SUV cỡ nhỏ được người dùng Việt ưa chuộng nhờ thiết kế gầm cao linh hoạt, không gian đủ dùng cho gia đình và mức giá phải chăng, phù hợp với khách hàng mua xe lần đầu hoặc gia đình trẻ. Đặc biệt thời gian gần đây, những mẫu xe này càng trở nên dễ tiếp cận hơn khi các hãng hoặc đại lý tung ra chính sách ưu đãi trị giá hàng chục triệu đồng.

Toyota Yaris Cross

Cả hai phiên bản Toyota Yaris Cross đều được giảm giá tương đương 50% lệ phí trước bạ (mức 10%), tương đương giảm 33 - 37 triệu đồng. Trước đó, phiên bản hybrid của mẫu xe này còn được điều chỉnh giảm giá niêm yết tới 37 triệu đồng, đưa giá bán lẻ xuống còn 728 triệu đồng.

Lũy kế 4 tháng đầu năm, Toyota Yaris Cross bán được 5.510 xe.

Như vậy, giá bán thực tế của Yaris Cross trong tháng 5 chỉ còn 617 - 690 triệu đồng. Ngoài ra, khách mua xe còn được tặng một số phụ kiện.

Theo số liệu từ VAMA, Toyota Yaris Cross đạt doanh số 1.344 xe trong tháng 4, giảm 43% so với tháng trước. Dù vậy, đây vẫn là mẫu xe bán chạy thứ hai của hãng ở Việt Nam.

Kia Seltos và Kia Sonet

Kia Sonet đang được giảm giá từ 14 - 25 triệu đồng tùy phiên bản, còn Seltos nhận được mức giảm 10 - 31 triệu đồng.

Tháng 4 vừa qua, doanh số của Kia Sonet đạt 598 xe, còn Kia Seltos bán được 742 xe.

Trước đó, hồi tháng 3, hai mẫu xe này cũng đã điều chỉnh giá niêm yết. Cụ thể, Kia Sonet giảm 10 - 20 triệu đồng so với trước đó, trong khi Seltos giảm 20 - 54 triệu đồng. Nhờ đó, giá thực tế của Sonet chỉ còn 475 - 589 triệu đồng, tiệm cận bản cao nhất của Hyundai Grand i10 (455 triệu đồng). Trong khi đó, Kia Seltos từ 554 - 689 triệu đồng, đọ giá với cả bản cao của Sonet.

Mitsubishi Xforce

Tư vấn bán hàng ở Hà Nội và đại lý khu vực phía Bắc đang rao bán Mitsubishi Xforce bản Ultimate với giá giảm tới 110 triệu đồng. Nhờ đó, giá bán phiên bản này chỉ còn chưa đến 600 triệu đồng, lăn bánh chưa đến 700 triệu, tức là còn thấp hơn cả giá niêm yết nguyên bản (705 - 710 triệu đồng tùy bản 1 tông màu hay 2 tông màu).

Mitsubishi Xforce vẫn duy trì vị thế trong nhóm xe bán chạy khi đạt 1.250 xe trong tháng 4, tăng 19% so với tháng trước.

Thực tế, đây là chương trình của riêng đại lý, khi ưu đãi chính hãng là hỗ trợ phiếu nhiên liệu tương tự, nhưng giá trị thấp hơn Xpander. Các phiên bản GLX, Luxury và Ultimate lần lượt được tặng phiếu nhiên liệu trị giá 45 triệu, 47 triệu và 55 triệu đồng.

Do đó, mức giảm ở các đại lý là không đồng đều. Có nơi chỉ áp dụng giảm giá tương đương 100% lệ phí trước bạ, tức vào khoảng 61 - 72 triệu đồng (thuế suất 10%). Nhưng nhìn chung, giá bán của Xforce này đã có thể cạnh tranh với SUV hạng A như Hyundai Venue (499 - 539 triệu đồng) hay Kia Sonet (489 - 609 triệu đồng).

Omoda C5

Omoda & Jaecoo Việt Nam cũng tham gia cuộc đua ưu đãi với mẫu Omoda C5. Omoda C5 phiên bản Luxury đang được giảm 40 triệu đồng, đưa giá bán từ 539 triệu xuống còn 499 triệu đồng. Bản Premium giảm từ 589 triệu xuống 530 triệu đồng, tương đương mức ưu đãi 59 triệu đồng. Trong khi đó, bản Flagship được giảm mạnh nhất tới 67 triệu đồng, còn 602 triệu đồng so với giá niêm yết 669 triệu đồng.

Bên cạnh ưu đãi giảm giá, khách hàng mua Omoda C5 trong tháng 5 còn được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (áp dụng kèm điều kiện), tặng bảo hiểm vật chất 1 năm, miễn phí bảo dưỡng trong 2 năm hoặc 20.000 km, cùng gói phụ kiện gồm camera hành trình và phim cách nhiệt trị giá khoảng 23 triệu đồng.

Mức giá sau ưu đãi giúp Omoda C5 tiệm cận, thậm chí thấp hơn một số mẫu SUV đô thị cỡ A đang bán trên thị trường như Hyundai Venue (499-539 triệu đồng), Kia Sonet (539-624 triệu đồng) hay Toyota Raize (510 triệu đồng).

Suzuki Fronx

Ở nhóm SUV cỡ A, Suzuki Fronx là mẫu xe có mức giảm mạnh nhất trong tháng 5. Các xe VIN 2025 phiên bản tiêu chuẩn GL hiện được chào bán với giá khoảng 430 - 440 triệu đồng, thấp hơn tới 80 - 90 triệu đồng so với niêm yết. Hai phiên bản cao hơn là GLX và GLX Plus cũng được giảm từ 30 - 70 triệu đồng. Mức giá mới của Suzuki Fronx thậm chí thấp hơn nhiều mẫu hatchback cỡ A như Kia Morning hay Hyundai Grand i10.

Doanh số của Fronx vẫn khá khiêm tốn khi chỉ bán được 77 xe trong tháng 4, lũy kế 4 tháng đầu năm đạt 365 xe.

Haval Jolion

Một đại lý GWM tại Hà Nội đang triển khai chương trình ưu đãi đáng chú ý dành cho Haval Jolion với mức giảm lên tới hàng chục triệu đồng. Cụ thể, các xe sản xuất năm 2025 (VIN 2025) hiện được giảm tối đa 80 triệu đồng tùy phiên bản. Sau ưu đãi, bản Jolion Pro giảm từ 669 triệu xuống còn 589 triệu đồng, trong khi bản Jolion Ultra hạ từ 719 triệu xuống còn 665 triệu đồng.

Theo tư vấn bán hàng tại đại lý, ngoài ưu đãi trực tiếp vào giá bán, khách mua xe trong giai đoạn này còn được tặng kèm bảo hiểm thân vỏ. Đây được xem là động thái nhằm tăng sức cạnh tranh cho Haval Jolion trong bối cảnh nhiều mẫu SUV đô thị liên tục điều chỉnh giá bán hoặc bổ sung khuyến mãi tại đại lý.

Sau khi áp dụng ưu đãi, giá bán thực tế của Haval Jolion đã tiệm cận, thậm chí thấp hơn một số đối thủ cùng phân khúc. Chẳng hạn, Mitsubishi Xforce bản GLX hiện có giá 599 triệu đồng, bản Exceed ở mức 640 triệu đồng. Trong khi đó, Hyundai Creta bản Tiêu chuẩn được niêm yết 599 triệu đồng, bản Đặc biệt ở mức 659 triệu đồng. Còn Toyota Yaris Cross bản máy xăng hiện có giá khoảng 650 triệu đồng (tính ưu đãi vẫn cao hơn).

Suzuki Jimny

Cũng là SUV cỡ nhỏ, nhưng Suzuki Jimny lại nằm ở nhóm xe hoàn toàn khác biệt khi hướng tới đối tượng khách đặc thù. Do đó, mẫu xe này có giá niêm yết tới 789 - 799 triệu đồng, chưa kể từng bị "thổi giá" khi mới ra mắt.

Nhưng nay, Suzuki Jimny đã trải qua hàng loạt đợt khuyến mãi sâu hơn trăm triệu. Sau đợt giảm giá 140 triệu đồng trước đó, một số đại lý hiện đã nâng mức ưu đãi dành cho Suzuki Jimny lên tới 180 triệu đồng. Với mức giảm này, giá bán thực tế của mẫu SUV cỡ nhỏ hiện chỉ còn khoảng 609 triệu đồng, tương đương giá niêm yết của phiên bản cao cấp nhất thuộc dòng Kia Sonet.

Mức ưu đãi tại đại lý hiện cao hơn đáng kể so với chương trình khuyến mãi chính hãng từ Suzuki Việt Nam, vốn dừng ở mức 95 triệu đồng. Động thái giảm giá sâu được cho là nhằm đẩy nhanh quá trình giải phóng hàng tồn kho. Toàn bộ xe áp dụng ưu đãi hiện nay đều thuộc lô sản xuất và nhập khẩu từ năm 2024. Từ thời điểm đó đến nay, thị trường chưa ghi nhận thêm lô xe mới với năm sản xuất gần hơn được đưa về Việt Nam.