Ấn Độ hạn chế nhập khẩu bạc dưới hầu hết mọi hình thức

Động thái này diễn ra trong bối cảnh nước tiêu thụ bạc lớn nhất thế giới đang nỗ lực kiểm soát lượng hàng nhập khẩu và giảm bớt áp lực mất giá đối với đồng nội tệ rupee.

Nội dung sắc lệnh nêu rõ, Ấn Độ đã đưa hoạt động nhập khẩu bạc thỏi có độ tinh khiết 99,9% và tất cả các hình thức bạc bán thành phẩm khác vào danh mục bị hạn chế và có hiệu lực ngay lập tức. Hai danh mục này chiếm tới hơn 90% tổng lượng bạc nhập khẩu của nước này trong năm tài chính vừa qua.

Nhận định về vấn đề này, ông Chirag Thakkar, Giám đốc điều hành của Amrapali Group Gujarat, công ty nhập khẩu bạc hàng đầu tại Ấn Độ, cho biết động thái này sẽ làm giảm lượng hàng nhập khẩu và thắt chặt nguồn cung trên thị trường nội địa, từ đó đẩy giá trong nước lên cao.

Trước đó, vào đầu tuần này, Ấn Độ cũng đã tăng thuế nhập khẩu đối với vàng và bạc từ 6% lên 15%. Đây là một phần trong những nỗ lực nhằm giảm bớt việc mua các kim loại quý từ nước ngoài, đồng thời xoa dịu áp lực lên dự trữ ngoại hối vốn đang bị bào mòn do giá dầu tăng cao.

Số liệu thống kê cho thấy Ấn Độ đã chi số tiền kỷ lục lên tới 12 tỷ USD cho việc nhập khẩu bạc trong năm tài chính 2025-2026 kết thúc vào tháng 3 vừa qua, tăng mạnh so với mức 4,8 tỷ USD của năm trước đó. Theo dữ liệu từ Bộ Thương mại Ấn Độ, chỉ tính riêng trong tháng 4, kim ngạch nhập khẩu bạc đã tăng vọt 157% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức 411 triệu USD.

Tại Ấn Độ, bạc được sử dụng rộng rãi để làm đồ trang sức, đúc tiền xu, đúc thỏi cũng như phục vụ cho các ứng dụng công nghiệp từ năng lượng Mặt Trời cho đến điện tử. Quốc gia phải đáp ứng hơn 80% lượng bạc tiêu thụ trong nước thông qua nguồn nhập khẩu. Hiện tại, Ấn Độ nhập khẩu bạc chủ yếu từ Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Anh và Trung Quốc.