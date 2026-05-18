Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng sáng 18/5

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay ghi nhận đầu phiên sáng ở mức 4.540 USD/ounce, tăng nhẹ 0,02% so với mức đóng cửa gần nhất. Trước đó, giá vàng đã giảm hơn 3,7% trong tuần trước.

Giá vàng giảm mạnh trong tuần qua khi đồng USD và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đồng loạt tăng, trong bối cảnh lo ngại lạm phát leo thang do xung đột Iran làm gia tăng kỳ vọng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn.

Ông Edward Meir, chuyên gia phân tích tại Marex, cho biết thị trường kim loại quý đang chịu áp lực bán từ nhiều yếu tố cùng lúc. “Đồng đô la đang tăng mạnh. Không chỉ tại Mỹ, lợi suất trái phiếu trên toàn cầu cũng đang đi lên”, ông nói.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng lên mức cao nhất trong gần một năm, khiến chi phí cơ hội nắm giữ vàng – tài sản không sinh lợi suất – trở nên cao hơn. Trong khi đó, đồng USD vừa có tuần tăng mạnh nhất trong hai tháng, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua nắm giữ các đồng tiền khác.

Ở diễn biến khác, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sự kiên nhẫn của ông với Iran đang dần cạn kiệt, và không đưa ra tín hiệu đột phá nào về thương mại với Trung Quốc hay giải pháp nhằm chấm dứt xung đột.

Trong khi đó, giá dầu thô đã tăng hơn 40% kể từ khi chiến sự bùng phát ngày 28/2, làm gia tăng áp lực lạm phát trên phạm vi toàn cầu. Trong môi trường lạm phát cao, các ngân hàng trung ương thường có xu hướng duy trì hoặc tăng lãi suất, qua đó làm giảm sức hấp dẫn của vàng.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện gần như không còn kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay. Thay vào đó, dự báo về khả năng tăng lãi suất đang có xu hướng gia tăng.

Tại thị trường trong nước, ghi nhận đầu phiên giao dịch sáng 18/5﻿, giá vàng duy trì trạng thái ổn định khi các doanh nghiệp lớn chưa điều chỉnh bảng giá niêm yết. Mặt bằng giá giữa các thương hiệu cũng gần như không có sự chênh lệch đáng kể.

Cụ thể, vàng miếng tại SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng được giao dịch phổ biến ở mức 160,5 – 163,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC niêm yết ở mức 160,3 – 163,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn nhẹ so với phần còn lại của thị trường. PNJ, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng giao dịch ở mức 160,5 – 163,5 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Mạnh Hải chào giá bán ra thấp hơn nhẹ, ở mức 163,4 triệu đồng/lượng.